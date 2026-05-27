सॅमसंगनं भारतात लाँच केला 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप; एआय तंत्रज्ञानासह नवीन अनुभव
सॅमसंगनं भारतात 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप लाँच केला. मायक्रो आरजीबी, ओएलईडी, निओ क्यूएलईडीसह सर्व श्रेणींमध्ये प्रगत एआय वैशिष्ट्ये आली आहेत.
Published : May 27, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई : सॅमसंगनं भारतातील टीव्ही बाजारात एक नवीन क्रांती घडवली आहे. कंपनीनं 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप भारतात लाँच केली असून, मायक्रो आरजीबी, ओएलईडी, निओ क्यूएलईडी, द फ्रेम, मिनी एलईडी आणि यूएचडी या सर्व श्रेणींमध्ये एआय-आधारित वैशिष्ट्ये विस्तारित केली आहेत. या नवीन रेंजचा मुख्य उद्देश चित्र प्रक्रिया, ध्वनी ऑप्टिमायझेशन आणि वैयक्तिकृत व्ह्यूइंग अनुभव प्रदान करणे आहे. सॅमसंगनं जागतिक स्तरावर 20 वर्षे सलग नंबर 1 टीव्ही ब्रँड म्हणून आपली उपस्थिती कायम ठेवली आहे. कंपनी आता एआय तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारतातही आपली आघाडी मजबूत करत आहे. या लाइनअपमध्ये 115 इंचापर्यंतच्या स्क्रीन साइझेस उपलब्ध आहेत. 4K आणि त्यावरील सर्व मॉडेल्समध्ये व्हिजन एआय कंपॅनियन (VAC) प्लॅटफॉर्म उपलब्ध झाला आहे. यामुळं विविध किंमतीत एआय वैशिष्ट्ये उपलब्ध होणार आहेत.
व्हिजन एआय कंपॅनियन: व्हिजन एआय कंपॅनियन हे 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअपचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. बिक्सबी, पर्प्लेक्सिटी आणि मायक्रोसॉफ्ट को-पायलट यांसारख्या एआय सेवांना एकत्र करून मोठ्या स्क्रीनसाठी एकात्मिक इंटरफेस तयार केला आहे. हा एक ऑन-स्क्रीन हेल्पर म्हणून काम करतो, प्रश्नांची उत्तरे देतो, कंटेंट सुचवतो आणि रोजच्या कामांमध्ये मदत करतो. उदाहरणार्थ, काय बघायचं, काय खायचं किंवा काय ऐकायचं याबाबत तुम्ही त्याला सल्ला मागू शकता.सर्व 2026 मॉडेल्समध्ये सामान्य एआय टूल्स उपलब्ध आहेत.
एआय अपस्केलिंग प्रो : कमी रिझोल्यूशनच्या व्हिडिओला रिअल-टाइममध्ये सुधारित करतं, डिटेल्स अधिक चांगलं करतो आणि कॉन्ट्रास्ट वाढवतो.
कलर बूस्टर प्रो : प्रत्येक सीनचे विश्लेषण करून रंग समायोजित करतो. एआय सॉकर मोड आणि एआय साउंड कंट्रोलर प्रो: खेळ आणि संवादांसाठी मोशन आणि ऑडिओ ऑप्टिमाइझ करतात. भारतीय प्रेक्षकांसाठी हे वैशिष्ट्ये विशेष उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
मायक्रो आरजीबी टीव्ही: 2026 लाइनअपमध्ये मायक्रो आरजीबी टीव्ही प्रथमच भारतात उपलब्ध झाली आहे. R95H आणि R85H मॉडेल्स 55 ते 115 इंच साइझमध्ये उपलब्ध आहेत. यात वेगवेगळ्या लाल, हिरव्या आणि निळ्या मायक्रो एलईडीचा वापर केला आहे ज्यामुळं ब्राइटनेस, कलर आणि रिफ्लेक्शन नियंत्रण उत्कृष्ट मिळतं. ग्लेअर फ्री तंत्रज्ञानामुळं उजेडातही स्पष्ट दृश्य दिसतं.
मायक्रो आरजीबी एआय इंजिन प्रो : कलर, मोशन आणि डेप्थचं लाइव्ह ऑप्टिमायझेशन करतं.
मायक्रो आरजीबी प्रिसिजन कलर 100 : पूर्ण BT.2020 कलर कव्हरेज देतं. याच्या R95H मॉडेलला VDE जर्मनीची ‘सेफ्टी फॉर आयज’ आणि ‘सर्कॅडियन रिदम डिस्प्ले’ प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. ही मॉडेल्स प्रीमियम सेगमेंटमध्ये बाजारात धमाल घडवतील, अशी अपेक्षा आहे.
किंमत: मायक्रो आरजीबी टीव्हीची सुरुवातीची किंमत 1,24,990 रुपये आहे.
ओएलईडी टीव्ही: ओएलईडी मालिकेत S95H, S90H आणि S85H मॉडेल्स आहेत. यात अधिक ब्लॅक आणि उत्तम कॉन्ट्रास्ट मिळतं. S95H आणि S90H मॉडेल्सवर आता ग्लेअर-फ्री तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. S95H मध्ये पँटोन व्हॅलिडेटेड आर्टफुलकलर तंत्रज्ञान आहे आणि आर्ट स्टोअरमध्ये 3000 हून अधिक कलाकृती उपलब्ध आहेत. गेमिंगसाठी अल्टिमेट गेमिंग पॅकमध्ये 165Hz मोशन एक्सलरेटर, AMD FreeSync Premium Pro आणि NVIDIA G-SYNC Compatible सपोर्ट आहे. एआय सॉकर मोड प्रो खेळ प्रेमींसाठी विशेष आहे.
किंमत: ओएलईडी टीव्हीची सुरुवातीची किंमत 1,14,990 रुपये ठेवण्यात आली आहे.
निओ क्यूएलईडी, मिनी एलईडी आणि द फ्रेम : निओ क्यूएलईडी (QN80H, QN70H) मॉडेल्स TÜV Rheinland प्रमाणित Real QLED आहेत. क्वांटम मिनी एलईडी बॅकलायटिंग आणि NQ4 AI प्रोसेसरसह 144Hz गेमिंग सपोर्ट मिळतो.
मिनी एलईडी : (M80H, M70H) बजेट-फ्रेंडली पर्याय आहेत. 144Hz मोशन एक्सलरेटर, NQ4 AI Gen2 प्रोसेसर आणि प्युअर स्पेक्ट्रम कलर यासह एआय वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
द फ्रेम : (LS03H) लाइफस्टाइल टीव्ही प्रेमींसाठी आहे. मॉडर्न फ्रेम डिझाइन, QLED स्क्रीन, ग्लेअर फ्री आणि आर्ट मोडमध्ये 3000+ कलाकृती उपलब्ध आहेत. टीव्ही बंद असतानाही चित्रासारखे दिसतं.
किंमती:
- निओ क्यूएलईडी: 52,990 रुपये पासून
- मिनी एलईडी: 42,990 रुपये पासून
- द फ्रेम: 56,990 रुपये पासून
- यूएचडी: 36,990 रुपये पासून
उपलब्धता आणि ऑफर्स : 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप आता सॅमसंगच्या रिटेल आउटलेट्स, samsung.com आणि प्रमुख ई-कॉमर्स व ऑफलाइन स्टोर्सवर उपलब्ध आहे. विक्री तात्काळ सुरू झाली आहे. विविध स्क्रीन साइझेस आणि सीरीज उपलब्ध आहेत. कंपनी भारतीय स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स, स्थानिक भाषा सपोर्ट आणि एनर्जी एफिशियंट वैशिष्ट्यांवर भर देत आहे.
सॅमसंगचं जागतिक आणि भारतीय धोरण : सॅमसंग 20 वर्षापासून जागतिक नंबर 1 टीव्ही ब्रँड आहे. आता एआय-फर्स्ट धोरणाद्वारे कंपनी प्रगती करत आहे. व्हिजन एआय कंपॅनियन, चित्र आणि ध्वनी सुधारणा, गेमिंग आणि स्पोर्ट्स ऑप्टिमायझेशन यामुळं भारतीय ग्राहकांना प्रीमियम अनुभव मिळेल.
सॅमसंगचा 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप केवळ टीव्ही नव्हे तर एक स्मार्ट एआय साथीदार आहे. मायक्रो आरजीबी ते यूएचडीपर्यंत सर्व श्रेणींमध्ये एआयचा प्रसार करून कंपनीनं सर्व स्तरातील ग्राहकांना लक्ष्य केलं आहे. भारतीय बाजारात स्पर्धा वाढत असताना हे लाँच सॅमसंगला अधिक बळकटी देईल, असा अंदाज आहे.
