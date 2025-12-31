ETV Bharat / technology

सॅमसंगची नवीन ब्रेन हेल्थ सुविधा: मेंदूच्या आरोग्यावर ठेवणावर बारीक नजर

सॅमसंग लवकरच ब्रेन हेल्थ सुविधा सादर करणार आहे. ही सुविधा स्मार्टफोन आणि वेअरेबल्सच्या डेटानं मेंदूच्या आरोग्यातील लवकर बदल ओळखेल आणि स्मृतिभ्रंशासारख्या आजारांना प्रतिबंध करेल.

Samsung Brain Health Facility
सॅमसंग ब्रेन हेल्थ सुविधा (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 12:35 PM IST

मुंबई : सॅमसंग लवकरच एक नवीन आरोग्यासंबंधित सुविधा सादर करणार आहे. ही सुविधा स्मार्टफोन आणि वेअरेबल डिव्हाइसेसच्या डेटाचा वापर करून संज्ञानात्मक क्षमतेच्या (कॉग्निटिव्ह) बदलांचे संकेत शोधून काढेल. दक्षिण कोरियन वृत्तपत्र चोसुन बिझच्या अहवालानुसार, ही 'ब्रेन हेल्थ' नावाची सुविधा जानेवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) मध्ये जाहीर केली जाणार आहे.

सुविधेचे वैशिष्ट्य आणि कार्यपद्धती
ही सुविधा रोजच्या वर्तनातील डेटाचं विश्लेषण करेल, जसं की आवाजाच्या पॅटर्न, चालण्याच्या पद्धती (गेट), आणि झोपेच्या सवयी. यामुळं स्मृतिभ्रंश (डिमेंशिया) सारख्या आजारांच्या लवकर चिन्हांचा शोध घेता येईल, जेणेकरून लक्षणे गंभीर होण्यापूर्वीच प्रतिबंध करता येईल. यंदाच्या वर्षी सॅमसंगनं संज्ञानात्मक आरोग्य ट्रॅकिंगवर काम सुरू असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावेळी टायपिंग वर्तन, मेसेज पॅटर्न आणि अॅप वापर यांचा उल्लेख होता, मात्र नवीन अहवालात याची पुष्टी नाही.

ब्रेन हेल्थ सुविधा
ब्रेन हेल्थ सुविधा लवकर संज्ञानात्मक क्षतीचे संकेत आढळल्यास प्रतिबंधात्मक मार्गदर्शन देईल. आपत्कालीन स्थितीत काळजीवाहकांना (केअरगिव्हर्स) अलर्ट पाठवेल. तसंच, वैयक्तिकृत मेंदू प्रशिक्षण कार्यक्रम (ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस) उपलब्ध करेल, जे ब्रेन ट्रेनिंग अ‍ॅप्ससारखे असतील आणि मेंदूची कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी किंवा सुधारण्यासाठी मदत करतील.

गोपनीयता आणि सुरक्षितता
सॅमसंग डेटा ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंग करेल आणि नॉक्स सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्मचा वापर करून संवेदनशील आरोग्य माहितीचं संरक्षण करेल. यामुळं वैयक्तिक डेटा बाहेर शेअर होण्याची शक्यता कमी होईल, जी आरोग्य-संबंधित माहितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

क्लिनिकल व्हॅलिडेशन सुरू
या वैशिष्ट्यावर जवळपास पूर्ण झालं असून, वैद्यकीय संस्थांबरोबर क्लिनिकल व्हॅलिडेशन सुरू आहे. मात्र, ही सुविधा वापरकर्त्यांसाठी कधी उपलब्ध होईल याची अधिकृत माहिती अद्याप नाही. ही सुविधा सॅमसंगच्या 'सतत आरोग्यसेवा' (कंटिन्यूअस हेल्थकेअर) धोरणाचा भाग असून, हृदयाचे आरोग्य, रक्तदाब ट्रॅकिंगनंतर मेंदूच्या आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. जागतिक स्तरावर वाढत्या वृद्धत्व आणि स्मृतिभ्रंशाच्या समस्येमुळं अशा तंत्रज्ञानाची गरज वाढली आहे. सॅमसंगचं हे पाऊल वेअरेबल डिव्हाइसेसला फक्त फिटनेस ट्रॅकर्सपासून पुढे नेऊन प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय साधन बनवेल.

