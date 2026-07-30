Z Fold 8 नं भारतात रचला नवा इतिहास! प्री-ऑर्डरचा 'विक्रम' मोडला"
सॅमसंगच्या Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 आणि Flip 8 या मॉडेल्सनी भारतात अवघ्या 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर मिळवून इतिहास रचलाय.
Published : July 30, 2026 at 10:29 AM IST
मुंबई: सॅमसंगनं आपल्या नवीन फोल्डेबल स्मार्टफोन सिरीजसह भारतीय बाजारपेठेत इतिहास रचला आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 आणि Galaxy Z Flip 8 यांना केवळ 72 तासांत 2.71 लाखांहून अधिक प्री-ऑर्डर मिळाल्या. याउलट, गेल्या वर्षीच्या Galaxy Z Fold 7 आणि Flip 7 मॉडेल्सना इतक्या संख्येइतक्या प्री-ऑर्डर मिळण्यासाठी 15 दिवस लागले होते; यावरून असं दिसून येतं की, या वर्षी मागणी दुप्पट वेगानं वाढली आहे.
टियर-2 शहरांमधून मोठी मागणी: सॅमसंगच्या मते, यापैकी सुमारे 45 टक्के प्री-ऑर्डर लहान शहरे आणि टियर-2 (किंवा त्याहून खालच्या श्रेणीतील) शहरांमधून आल्या आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, फोल्डेबल स्मार्टफोन्सची लोकप्रियता केवळ मुंबई, दिल्ली आणि बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या महानगरांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण देशात वाढत आहे. या प्रतिसादानं उत्साहित झालेली कंपनी आशावादी आहे की, Galaxy Z Fold 8 सिरीजची प्री-ऑर्डर कामगिरी Galaxy S26 सिरीजच्या बरोबरीची ठरेल.
सॅमसंग साउथवेस्ट आशियाचे अध्यक्ष आणि सीईओ जेबी पार्क म्हणाले, "नवीन Galaxy Z सिरीजला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद भारतात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाची वाढती मागणी दर्शवतो. ही उपकरणे उत्पादकता वाढवतात आणि सर्जनशील क्षमतांना वाव देतात. टियर-2 शहरांमधून 45 टक्के प्री-ऑर्डर मिळणे हे भविष्यातील वाढीचं एक भक्कम लक्षण आहे."
Galaxy Z Fold 8 ची वैशिष्ट्ये आणि किंमत: सॅमसंग Galaxy Z Fold 8 हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात हलका फोल्डेबल फोन आहे, ज्याचं वजन केवळ 201 ग्रॅम आहे. यात 10:16 आस्पेक्ट रेशो असलेला कव्हर डिस्प्ले आणि 4:3 आस्पेक्ट रेशो असलेला मोठा मुख्य डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं वाचन, गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी ते अत्यंत उपयुक्त ठरतात. हा फोन 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 फॉर गॅलेक्सी' (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) प्रोसेसर, 4800 mAh बॅटरी, ड्युअल 50-मेगापिक्सेल कॅमेरे, 'फ्लेक्स टायटॅनियम' तंत्रज्ञान आणि 3000 निट्स इतकी उच्च ब्राइटनेस क्षमता यांसारख्या वैशिष्ट्यांनी सज्ज आहे. Galaxy Z Fold 8 ची सुरुवातीची किंमत 1,79,999 आहे.
Galaxy Z Fold 8 Ultra (प्रीमियम पर्याय) : Galaxy Z Fold 8 Ultra हे व्यावसायिक वापरकर्ते आणि क्रिएटर्ससाठी (निर्मात्यांसाठी) खास डिझाइन केलं गेलं आहे. यात 8-इंचाचा मुख्य डिस्प्ले, 200-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता आहे. 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 5000mAh बॅटरी, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट (Snapdragon 8 Elite) प्रोसेसर आणि AI-आधारित वर्कफ्लोमुळं हा फोन मल्टीटास्किंग आणि कंटेंट क्रिएशनमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतो. याची सुरुवातीची किंमत 1,99,999 आहे.
Galaxy Z Flip 8 (स्टायलिश आणि स्लिम): Galaxy Z Flip 8 हा कंपनीचा आतापर्यंतचा सर्वात स्लिम आणि हलका फ्लिप फोन आहे. AI-आधारित 'फ्लेक्सविंडो' (FlexWindow) मुळे, वापरकर्ते फोन न उघडता ॲप्स, जेमिनी एआय (Gemini AI), वैयक्तिकृत अपडेट्स आणि व्हॉइस कंट्रोल्सचा वापर करू शकतात. 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा, फ्लेक्स मोड आणि AI कॅमेरा क्षमतांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं फोटो आणि व्हिडिओ काढणे अत्यंत सोपं होतं. याची किंमत 1,24,999 पासून सुरू होते. सॅमसंगनं या तिन्ही उपकरणांसाठी 30 महिन्यांचा 'झिरो डाऊन पेमेंट' आणि 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (No-cost EMI) पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामुळं ग्राहकांसाठी हे प्रीमियम फोल्डेबल फोन खरेदी करणे अधिक सोपं झालं आहे.
भारतात फोल्डेबल स्मार्टफोन्सची मागणी वेगानं वाढत आहे. सॅमसंगच्या यशस्वी प्री-ऑर्डर मोहिमेनं केवळ कंपनीलाच नव्हे तर संपूर्ण उद्योगाला एक सकारात्मक संकेत दिला आहे; यावरून हे दिसून येते की टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील तरुण आणि व्यावसायिक वर्ग नवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास सज्ज आहे.
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