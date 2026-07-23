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Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and Z Fold 8 Ultra फोल्डेबल लॉंच

सॅमसंगने भारतात Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 आणि Z Fold 8 Ultra हे फोल्डेबल फोन्स लाँच केले आहेत.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई: सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने आपल्या फोल्डेबल स्मार्टफोनच्या श्रेणीचा (lineup) मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला आहे. कंपनीने भारतीय आणि जागतिक बाजारपेठेत तीन नवीन फोन सादर केले आहेत – Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 आणि प्रीमियम Galaxy Z Fold8 Ultra. सॅमसंगने सांगितले आहे की, हे तीनही डिव्हाइसेस वापरकर्त्यांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केले गेले आहेत; यामध्ये दैनंदिन कंटेंट पाहण्यापासून ते उच्च-स्तरीय उत्पादकता (productivity) आणि जलद व कार्यक्षम कामगिरीपर्यंतच्या बाबींचा समावेश आहे.

Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and Z Fold 8 Ultra (Samsung)

फोल्डेबल सिरीजची चर्चा : सॅमसंगच्या या नवीन फोल्डेबल सिरीजने बाजारात बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. 'Flip' मॉडेल हलका आणि स्टायलिश अनुभव देते, तर 'Fold' मॉडेल्स उत्पादकता आणि मनोरंजनासाठी शक्तिशाली पर्याय उपलब्ध करून देतात. 'Z Fold8 Ultra' हा सॅमसंगचा 'Ultra' ब्रँडिंग असलेला पहिलाच फोल्डेबल फोन आहे, जो प्रीमियम वैशिष्ट्ये आणि डिझाइनसह आला आहे.

Samsung Galaxy Z Fold8 किंमत आणि उपलब्धता : Samsung Galaxy Z Fold8 (बुक-स्टाईल मॉडेल) तीन RAM आणि स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Samsung Galaxy Z Fold8 स्टोरेज किंमत
12GB RAM + 256GB1,79,000
12GB RAM + 512GB 1,99,000
16GB RAM + 1TB 2,39,000

हा फोन लॅव्हेंडर (Lavender), ग्रॅफाइट (Graphite) आणि क्रीम (Cream) रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

Samsung Galaxy Z Fold 8
Samsung Galaxy Z Fold 8 (Samsung)

Galaxy Z Fold8 Ultra: हे मॉडेल देखील तीन प्रकारांमध्ये सादर केले गेले आहे.

Galaxy Z Fold8 Ultra स्टेरेज किंमत
12GB + 256GB1,99,000
12GB + 512GB2,19,000
16GB + 1TB2,59,000

हा फोन व्हायलेट शॅडो (Violet Shadow), ग्रॅफाइट आणि क्रीम रंगांमध्ये येतो.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Samsung)

Galaxy Z Flip8 : दोन प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे.

Galaxy Z Flip8 स्टेरेजकिंमत
12GB + 256GB1,24,000
12GB + 512GB1,44,000

हा फोन पिंक (Pink), ग्रॅफाइट आणि क्रीम रंगांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

Samsung Galaxy Z Flip 8
Samsung Galaxy Z Flip 8 (Samsung)

सर्व मॉडेल्स सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर (samsung.com/in) प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. खरेदीदारांना 'Google AI Pro' ची सहा महिन्यांची मोफत चाचणी (ट्रायल) मिळेल, ज्यामध्ये ५ टीबी (5TB) क्लाउड स्टोरेजचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, iOS वापरकर्त्यांसाठी 'Smart Switch' टूलमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे QR कोड स्कॅन करून वायरलेस पद्धतीने डेटा ट्रान्सफर करणे शक्य होते. 'Quick Share' आता ॲपलच्या 'AirDrop' शी सुसंगत आहे.

Samsung Galaxy Z Flip8, Z Fold8, and Z Fold8 Ultra वैशिष्ट्ये:

Galaxy Z Fold8 : सॅमसंगने Z Fold8 हा एक हलका आणि बहुउपयोगी (versatile) फोल्डेबल फोन म्हणून विकसित केला आहे. याचे वजन केवळ २०१ ग्रॅम असून, हे कंपनीचे आतापर्यंतचे सर्वात हलके 'Fold' मॉडेल आहे. यात 'Snapdragon 8 Elite Gen 5' प्रोसेसर आणि ४,८०० mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. याच्या कव्हर स्क्रीनचे आस्पेक्ट रेशो १०:१६ आहे, ज्यामुळे मेसेजिंगसारख्या जलद कामांसाठी ती अत्यंत उपयुक्त ठरते. फोन उघडल्यावर (unfold केल्यावर) मुख्य डिस्प्ले ४:३ आस्पेक्ट रेशो देतो, जो गेमिंग, चित्रपट पाहणे आणि वाचन करण्यासाठी उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करतो. यात ड्युअल ५०-मेगापिक्सेल कॅमेरा सेटअप असून 'Dual Recording' आणि 'My FanCam' सारख्या सुविधांचा समावेश आहे. 'My FanCam' आपोआप सब्जेक्टचा (विषयाचा) मागोवा घेते आणि सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ रिफ्रेम करते.

FeaturesDetails
DisplayMain display: 120Hz | 7.6-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 5.5-inch WUXGA+
Dynamic AMOLED 2X
ChipsetSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
CameraRear: 50MP (main) + 50MP (ultra-wide)
Front main: 10MP
Cover: 10MP
Battery4,800mAh
Charging45W
OSOne UI based on Android 17
IP ratingIP48
DimensionFolded: 81.9 x 123.9 x 9.7 mm
Unfolded: 161.4 x 123.9 x 4.5 mm
Weight201 grams

Galaxy Z Fold8 Ultra: फोल्डेबल डिव्हाइससाठी सॅमसंगने 'Ultra' ब्रँडिंग वापरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उघडल्यावर 8-इंचाचा मुख्य डिस्प्ले, केवळ 4.1मिमी जाडी आणि 215 ग्रॅम वजन असलेली ही सॅमसंगची आतापर्यंतची सर्वात पातळ 'Fold' डिझाइन आहे. याच्या कॅमेरा सिस्टीममध्ये 200 MP चा मुख्य सेन्सर (HDR सपोर्टसह), नवीन 50 MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स, कमी प्रकाशातील (low-light) सुधारित कामगिरी आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची क्षमता आहे. 5,000mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग आणि प्रगत कूलिंग सिस्टीमसह, हा फोन मोठ्या कामाचा भार (heavy workloads) पेलण्यास सक्षम आहे. हे डिव्हाइस व्यावसायिक वापरकर्ते आणि क्रिएटर्ससाठी आदर्श आहे.

FeaturesDetails
DisplayMain display: 120Hz | 8-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
ChipsetSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
CameraRear: 200MP (main) + 50MP (ultra-wide)
Front main: 10MP
Cover: 10MP
Battery5,000mAh
Charging45W
OSOne UI based on Android 17
IP ratingIP48
DimensionsFolded: 72.8 x 158.4 x 8.9 mm
Unfolded: 143.2 x 158.4 x 4.1 mm
Weight215 grams

Galaxy Z Flip8: Z Flip8 हे सॅमसंगचे सर्वात पातळ आणि हलके 'Flip' मॉडेल आहे; याचे वजन 180 ग्रॅम आणि जाडी 6.1 मिमी आहे. सुधारित 'FlexWindow' कव्हर स्क्रीन आता ॲप्स, AI इनसाइट्स आणि 'Gemini Intelligence' द्वारे व्हॉइस-ॲक्टिव्हेटेड ऑटोमेशनला सपोर्ट करते. 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 'फ्लेक्स मोड', 'सुपर स्टेडी' स्टॅबिलायझेशन आणि मिरर-स्टाईल सेल्फी टूल्स यांसारखी क्रिएटिव्ह वैशिष्ट्ये तरुण वापरकर्त्यांना नक्कीच आकर्षित करतील.

FeaturesDetails
DisplayMain display: 120Hz | 6.9-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
Cover display: 120Hz | 4.1-inch Super AMOLED
ChipsetExynos2600
CameraRear: 50MP (main) + 12MP (ultra-wide)
Front 10MP
Battery4,300mAh
Charging25W
OSOne UI based on Android 17
IP ratingIP48
DimensionsFolded: 75.4 x 85.7 x 13.1 mm
Unfolded: 75.4 x 166.9 x 6.1 mm
Weight180 grams

सर्व मॉडेल्समध्ये गॅलेक्सी एआय वैशिष्ट्ये: तिन्ही फोन्समध्ये गॅलेक्सी एआय क्षमतांचा समावेश आहे. 'नाऊ ब्रीफ' वैयक्तिकृत दैनंदिन माहिती पुरवते, तर 'नाऊ नज' संभाषणांवर आधारित पुढील कृती सुचवते. 'जेमिनी इंटेलिजन्स' 40 हून अधिक ॲप्सवर रेस्टॉरंट बुकिंग आणि तिकीट तपासणी यांसारखी कामे सोपी करते. 'जेमिनी नोटबुक' नोट्स, फाइल्स आणि इमेजेस एकाच वर्कस्पेसमध्ये एकत्रित करते.

सुरक्षा आणि गोपनीयता: सॅमसंगनं या उपकरणांना मजबूत गोपनीयता आणि सुरक्षा यंत्रणांनी सुसज्ज केलं आहे. यामध्ये सॅमसंग नॉक्स सुरक्षा, 'एआय असिस्टंट ॲक्टिव्हिटी' डॅशबोर्ड (स्वयंचलित क्रियांचा मागोवा घेण्यासाठी) आणि 'प्रायव्हसी अलर्ट्स' (जे संशयास्पद ॲप परवानग्यांबद्दल चेतावणी देतात) यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

सॅमसंगच्या या नवीन लाँचमुळे भारतीय बाजारपेठेत फोल्डेबल फोन्सच्या मागणीला आणखी चालना मिळाली आहे. त्यांच्या प्रीमियम डिझाइन, दमदार कामगिरी आणि एआय वैशिष्ट्यांमुळे, हे फोन्स विविध ग्राहक वर्गांमध्ये लोकप्रियता मिळवण्याची शक्यता आहे. प्री-ऑर्डर आता सुरू झाल्याने, इच्छुक ग्राहकांनी तात्काळ सॅमसंगच्या वेबसाइटला भेट द्यावी.

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SAMSUNG GALAXY Z FLIP8
GALAXY Z FOLD8
GALAXY Z FOLD8 ULTRA
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