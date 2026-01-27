सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशन सादर : 2026 विंटर ऑलिम्पिक्ससाठी विशेष फोल्डेबल स्मार्टफोन
सॅमसंगनं 2026 मिलानो कोर्टिना विंटर ऑलिम्पिक्ससाठी गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशन सादर केलीय.
Published : January 27, 2026 at 2:52 PM IST
मुंबई : दक्षिण कोरियाच्या सॅमसंग कंपनीनं मंगळवारी गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ची विशेष ऑलिम्पिक एडिशन आवृत्ती सादर केली. ही विशेष एडिशन 6 फेब्रुवारी 206 पासून सुरू होणाऱ्या मिलानो कोर्टिना विंटर ऑलिम्पिक्स आणि पॅरालिम्पिक्ससाठी तयार करण्यात आली आहे. सुमारे 90 देशांतील अंदाजे 3,800 ऑलिम्पियन्स आणि पॅरालिम्पियन्सना हा फोल्डेबल स्मार्टफोन प्रदान करण्यात येणार आहे. फोनच्या मागील पॅनेलवर सॅमसंग आणि ऑलिम्पिक्स लोगो आहेत, तसंच काही खास वैशिष्ट्ये अॅथलीट्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
अनावरण आणि डिझाइन वैशिष्ट्ये
सॅमसंगनं गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशनला आकर्षक निळ्या रंगात सादर केलं आहे. मागील पॅनेलवर ऑलिम्पिक रिंग्स आणि सॅमसंग लोगोसह विशेष ब्रँडिंग आहे. हा फोन नियमित गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 सारखाच दिसतो, पण ऑलिम्पिक्सच्या थीमवर आधारित डिझाइन त्याला वेगळेपण देतं. भारतात जुलै 2025 मध्ये लाँच झालेल्या नियमित मॉडेलची किंमत 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेजसाठी 1,09,999 रुपये आहे. ऑलिम्पिक एडिशन मात्र फक्त अॅथलीट्ससाठी मर्यादित आहे आणि विक्रीसाठी उपलब्ध होणार नाही.
अॅथलीट्ससाठी खास सुविधा
सॅमसंग अॅथलीट्सना 5G ई-सिमसह 100 जीबी डेटा देणार आहे, ज्यामुळं ते सहज कनेक्टेड राहतील. फोनमध्ये प्री-इंस्टॉल्ड फिटनेस ट्रॅकिंग अॅप आहे, जे वर्कआऊट आणि ट्रेनिंगदरम्यान व्हायटल्स ट्रॅक करण्यास मदत करेल. याशिवाय ‘गॅलेक्सी अॅथलीट कार्ड’ सुविधा आहे, ज्यामुळे अॅथलीट्स डिजिटल प्रोफाइल्स एक्सचेंज करू शकतील, गेम कार्ड्स गोळा करू शकतील आणि गेम्स व्हिलेजमध्ये विविध इंटरॅक्टिव्ह अॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी होऊ शकतील. ऑलिम्पिक्सशी संबंधित बातम्या, स्पर्धा अपडेट्स आणि ब्रीफ्ससाठी Athlete365 अॅप गॅलेक्सी एआय नाऊ ब्रीफमध्ये इंटिग्रेटेड आहे. फोनमध्ये ऑलिम्पिक गेम्स अॅप, IOC हॉटलाइन आणि PinQuest सारखी अॅप्स प्री-इंस्टॉल्ड आहेत, ज्यामुळं अॅथलीट्सना स्पर्धेदरम्यान अधिक सोय होईल.
तांत्रिक वैशिष्ट्ये
गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशनची तांत्रिक वैशिष्ट्ये नियमित मॉडेलशी पूर्णपणे समान आहेत. यात आतल्या बाजूला 6.9 इंच फुल-एचडी+ डायनॅमिक AMOLED 2X फोल्डेबल डिस्प्ले आणि बाहेर 4.1 इंच सुपर AMOLED कव्हर स्क्रीन आहे. फोनला कंपनीच्या इन-हाऊस 3 एनएम Exynos 2500 प्रोसेसरची साथ आहे. यासोबत 12 जीबी रॅम आणि जास्तीत जास्त 512 जीबी स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत.
हा फोन फोल्डेबल सेगमेंटमध्ये प्रीमियम परफॉर्मन्स, उत्तम डिस्प्ले आणि कॉम्पॅक्ट डिझाइनसाठी ओळखला जातो. ऑलिम्पिक एडिशनमुळं सॅमसंगचे ऑलिम्पिक्ससोबतचे दीर्घकाळाचे पार्टनरशिप आणखी मजबूत होत आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फ्लिप 7 ऑलिम्पिक एडिशन हा तंत्रज्ञान आणि क्रीडा यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. अॅथलीट्सना ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन आणि एंटरटेनमेंटसाठी आवश्यक सुविधा देऊन सॅमसंगनं 2026 विंटर ऑलिम्पिक्सला तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
