सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड इव्हेंट 2026: गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, झेड फ्लिप 8 आणि गॅलेक्सी वॉच 9 ची लाइव्ह लाँचिंग
सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 आज लंडनमध्ये होत आहे. गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा, झेड फ्लिप 8 आणि गॅलेक्सी वॉच 9 ची मोठी लाँचिंग अपेक्षित आहे.
Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई : दक्षिण कोरियातील टेक जायंट सॅमसंग आज लंडनमध्ये आपल्या दुसऱ्या गॅलेक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटचं आयोजन करत आहे. 22 जुलै 2026 रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमात नवीन पिढीतील फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, स्मार्टवॉचेस आणि संभाव्य स्मार्ट ग्लासेसची घोषणा अपेक्षित आहे. या इव्हेंटला जगभरातील टेक प्रेमी उत्सुकतेनं वाट पाहत आहेत. सॅमसंगनं आधीच भारतासह जागतिक बाजारात प्री-रिझर्वेशन सुरू केलं आहे.
इव्हेंटची वेळ आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग : सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 लंडनमध्ये आज दुपारी 2 वाजता बीएसटी (भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 6:30 वाजता) सुरू होणार आहे. हा कार्यक्रम सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइट (Samsung.com), सॅमसंग न्यूज रूम आणि यूट्यूब चॅनलवर थेट प्रसारित केला जाईल. इव्हेंटसाठी नोंदणी आधीच सुरू झाली असून, इच्छुक वापरकर्ते सॅमसंगच्या वेबसाइटवर साइन अप करून अपडेट्स, टीझर्स आणि ऑफर्स मिळवू शकतात.
अपेक्षित घोषणा: सॅमसंग यावर्षी फोल्डेबल फोनच्या नवीन जनरेशनची मांडणी करणार आहे. अफवांनुसार,कंपनी तीन फोल्डेबल मॉडेल्स लाँच करू शकते. गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 ,गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा (Galaxy Z Fold 8 Ultra) आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 ( Z Flip 8). यापैकी झेड फोल्ड 8 मॉडेलमध्ये पारंपरिक बुक-स्टाइलऐवजी वाइड फोल्डेबल डिझाइन असू शकतं. यात 7.6 इंचाचा डायनॅमिक AMOLED 2X इनर डिस्प्ले, 5.5 इंचाचा कव्हर स्क्रीन आणि क्वालकॉमचा Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट अपेक्षित आहे.
गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8 अल्ट्रा : हा मॉडेल फ्लॅगशिप म्हणून ओळखला जाईल. यात 5,000mAh बॅटरी, 45W वायर्ड चार्जिंग आणि 3,600 निट्स पर्यंत ब्राइटनेस असणारा डिस्प्ले असू शकतो. हे मॉडेल आधीच्या झेड फोल्ड 7 चा खरा वारसदार ठरेल.गॅलेक्सी झेड फ्लिप 8 मध्ये किरकोळ अपग्रेड्स अपेक्षित आहेत. मात्र, रिपोर्ट्सनुसार हा सॅमसंगचा शेवटचा क्लॅमशेल-स्टाइल फोल्डेबल फोन असू शकतो.
स्मार्टवॉचेसची अपडेट : फोल्डेबल्ससोबत गॅलेक्सी वॉच 9 आणि गॅलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 ( Galaxy Watch 9) देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे. वॉच अल्ट्रा 2 मध्ये 5,0000 निट्स ब्राइटनेस, 800mAh बॅटरी आणि IP69K रेटिंगसारखी मजबूत ड्युरेबिलिटी फीचर्स असतील. गॅलेक्सी वॉच 9 मध्ये देखील इटरेटिव्ह अपग्रेड्स दिले जातील.
AI आणि भविष्यातील वेअरेबल्स: सॅमसंगनं सांगितलं की, नवीन डिव्हाइसेस AI-पावर्ड अनुभव आणि इनोव्हेटिव्ह हार्डवेअर एकत्र करून अधिक वैयक्तिक आणि अॅडाप्टिव्ह युजर एक्सपीरियन्स देतील. याशिवाय, कंपनी आपल्या लाँग-रूमर्ड स्मार्ट ग्लासेसचं प्रथम दर्शन देऊ शकतं. वॉर्बी पार्कर आणि जेंटल मॉन्स्टर सारख्या फॅशन ब्रँड्ससोबत भागीदारीत हे वेअरेबल्स विकसित केले जात आहेत.हे Android XR इकोसिस्टमचा भाग असतील.
सॅमसंगचा हा इव्हेंट फोल्डेबल तंत्रज्ञानात नवीन युग सुरू करणारा ठरू शकतो. AI, ब्राइट डिस्प्ले आणि मजबूत बॅटरी यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह कंपनी बाजारातील आपली नेतृत्वाची भूमिका मजबूत करणार आहे. टेक उत्साहींसाठी हा दिवस खास असणार आहे.
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