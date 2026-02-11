सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 : 25 फेब्रुवारीला गॅलेक्सी एस26 मालिकेत 'तीन' नवे फोन होणार लॉंच, बुकिंग सुरू
सॅमसंगनं गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 ची घोषणा केली. 25 फेब्रुवारीला सॅन होजे येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात गॅलेक्सी एस26 मालिका (Galaxy S26 series) लॉंच होईल.
मुंबई : सॅमसंगनं आपल्या वार्षिक गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 कार्यक्रमाची (Galaxy Unpacked 2026) अधिकृत घोषणा केली. हा कार्यक्रम या महिन्यात आयोजित होणार असून यात कंपनीची नव्या पिढीची फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मालिका गॅलेक्सी एस26 लॉंच होण्याची अपेक्षा (Galaxy S26 series) आहे. दक्षिण कोरियाच्या या टेक दिग्गज कंपनीनं सांगितलं की, नव्या मालिकेत गॅलेक्सी एआय फीचर्सचा समावेश असेल जे दैनंदिन जीवन सोपं आणि सहज बनवतील.भारतासह जागतिक बाजारपेठेत सॅमसंगनं या फोनसाठी प्रि-रिझर्व्हेशन सुरू केलं आहे.
कार्यक्रमाची तारीख आणि ठिकाण
सॅमसंगच्या अधिकृत न्यूजरूम पोस्टनुसार, गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 हा कार्यक्रम 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता पीटी (दुपारी 1 वाजता ईटी / रात्री 10:30 वाजता आयएसटी) कॅलिफोर्नियातील सॅन होजे येथे होणार आहे. हा कार्यक्रम थेट Samsung.com, Samsung Newsroom आणि कंपनीच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर लाइव्ह स्ट्रीम केला जाईल. जगभरातील चाहते घरी बसून हा सोहळा पाहू शकतील.
प्रि-रिझर्व्हेशन आणि खास ऑफर्स
भारतात सॅमसंगनं गॅलेक्सी प्रि-रिझर्व्ह व्हीआयपी पाससाठी प्रि-बुकिंग सुरू केली आहे. ग्राहक फक्त 999 रुपये भरून हे पास रिझर्व्ह करू शकतात. याचा फायदा म्हणजे नव्या गॅलेक्सी फोनच्या खरेदीवर ई-स्टोअर व्हाऊचरद्वारे 5,000 रुपयांपर्यंतचे लाभ मिळतील. शिवाय, प्रि-रिझर्व्ह करणाऱ्या प्रत्येकाला 50,000 रुपयांच्या गिव्हअवे स्पर्धेत सहभागी होता येईल. ही सुविधा भारताबरोबरच इतर जागतिक बाजारपेठेतही उपलब्ध आहे.
गॅलेक्सी एस26 मालिकेची अपेक्षा
सॅमसंगनं कार्यक्रमात “नेक्स्ट जनरेशन गॅलेक्सी एस सीरिज” लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. अहवालांनुसार, यात तीन मॉडेल्स असतील, गॅलेक्सी एस26 (Galaxy S26), गॅलेक्सी एस26 प्लस (Galaxy S26 Plus) आणि गॅलेक्सी एस26 अल्ट्रा (Galaxy S26 Ultra). कंपनीचं म्हणणे आहे की, ही मालिका दैनंदिन कामं सोपं करेल आणि गॅलेक्सी एआय फीचर्स (Galaxy AI) फोन उघडताच सहजतेनं वापरता येतील. यापूर्वीच्या लीकमध्येही 25 फेब्रुवारीची तारीख नमूद होती, जी आता अधिकृत झाली आहे. अहवालांनुसार, फोनची प्री-सेल 5 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीत असेल तर सामान्य विक्री 11 मार्चपासून सुरू होईल.
इतर उत्पादनांचा समावेश शक्य
गॅलेक्सी एस26 मालिकेबरोबरच सॅमसंग गॅलेक्सी बड्स 4 मालिका देखील लॉंच करू शकते. यात गॅलेक्सी बड्स 4 आणि गॅलेक्सी बड्स 4 प्रो हे दोन मॉडेल्स असतील, असं सांगितलं जात आहे. यामुळं ऑडिओ प्रेमींनाही नवे पर्याय मिळतील. गॅलेक्सी अनपॅक्ड 2026 हा कार्यक्रम सॅमसंगच्या 2026 सालातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. गॅलेक्सी एआयच्या मदतीनं कंपनी आपली फ्लॅगशिप मालिका आणखी प्रगत बनवत आहे. चाहत्यांसाठी हा कार्यक्रम उत्साहवर्धक ठरणार आहे.
