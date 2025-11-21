ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब A11+ : तीन AI फीचर्ससह लॉंच होणार

सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब A11+ या महिन्यात लॉंच होणार आहे. Galaxy AI, Google Gemini, Circle to Search, Solve Math सारखे फीचर्स यात मिळेल.

Samsung Galaxy Tab A11+
सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब A11+ (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 1:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतातील सर्वात मोठा कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड सॅमसंग लवकरच आपला नवीन बजेट-फ्रेंडली टॅबलेट ‘गॅलेक्सी टॅब A11+’ देशात लॉंच करणार आहे. या टॅबलेटमध्ये प्रथमच A-सीरिज सेगमेंटमध्ये Galaxy AI चे प्रमुख फीचर्स दिसणार असल्याने शिक्षण, प्रोडक्टिव्हिटी आणि एंटरटेनमेंटसाठी हा टॅबलेट खास ठरणार आहे.

AI फीचर्स
गॅलेक्सी टॅब A11+ मध्ये Google Gemini, Circle to Search with Google आणि Samsung Notes वरील ‘Solve Math’ ही तीन आघाडीची AI फीचर्स प्री-इन्स्टॉल्ड येतील. Google Gemini मुळं वापरकर्ते स्क्रीनवरील मजकूर, प्रतिमा किंवा व्हिडिओशी थेट संवाद साधून प्रश्न विचारू शकतात. Circle to Search फीचरद्वारे फक्त बोटानं स्क्रीनवर वर्तुळ काढून कसल्याही अ‍ॅपमधून लगेच सर्च करता येईल; अ‍ॅप बदलण्याची गरजच पडणार नाही. तर Samsung Notes मधील Solve Math फीचर हस्तलिखित किंवा छायाचित्रित गणिताची समीकरणे क्षणार्धात सोडवून स्टेप-बाय-स्टेप उत्तर मिळेल. हे सर्व फीचर्स विशेषतः विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

परफॉर्मन्स
परफॉर्मन्सच्या बाबतीत गॅलेक्सी टॅब A11+ मध्ये 4nm प्रोसेसवर आधारित MediaTek MT8775 (Dimensity 6020 समतुल्य) प्रोसेसर आहे, जो मल्टीटास्किंग, ऑनलाइन क्लास, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि लाइट गेमिंगसाठी पुरेसा स्मूथ अनुभव देईल. हा टॅबलेट दोन स्टोरेज व्हेरियंटमध्ये 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज आणि 8 जीबी रॅम 256 जीबी स्टोरेजसह येईल. दोन्ही व्हेरियंटमध्ये microSD कार्डद्वारे 2 टीबी पर्यंत स्टोरेज वाढवता येईल. त्यामुळं ई-बुक्स, लेक्चर व्हिडिओ, ऑफलाइन कोर्सेस सहज जतन करता येतील.

कसं असेल डिझाइन
डिझाइनच्या दृष्टीनं हा टॅबलेट आकर्षक मेटल फिनिशसह येईल आणि 11 इंचाचा मोठा डिस्प्ले (अंदाजे 90Hz) देण्याची शक्यता आहे. सॅमसंगनं यात क्वाड स्पीकर्स आणि Dolby Atmos सपोर्टही जोडला आहे, ज्यामुळं मूव्हीज आणि म्युझिकचा आनंद दुप्पट होईल. सॅमसंगच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, “ऑनलाइन शिक्षण आणि वर्क-फ्रॉम-होममुळं भारतात टॅबलेटची मागणी झपाट्यानं वाढत आहे. Galaxy Tab A11+ मध्ये प्रीमियम AI फीचर्स बजेट किंमतीत देऊन आम्ही या सेगमेंटमधील आणखी भक्कम करू पर्याय देणार आहोत.”

अपेक्षित किंमत
या टॅबलेटची किंमत अंदाजे 18,999 पासून सुरू होईल असा अंदाज आहे. लॉंच डेट आणि अचूक किंमत येत्या काही दिवसांत जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. चॅटजीपीटीमध्ये ग्रुप चॅट सुविधा सर्वांसाठी उपलब्ध : कसं वापरायचं?
  2. ओपनएआय आणि फॉक्सकॉन यांच्यात डेटा सेंटर्ससाठी मोठी भागीदारी
  3. रियलमी P4x 5G लवकरच होणार भारतात लॉंच; फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY TAB A11
GOOGLE GEMINI
CIRCLE TO SEARCH
सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब A11
GALAXY TAB A11 PLUS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.