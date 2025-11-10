सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G आणि व्हिवो X300 प्रो 5G स्मार्टफोनची किंमत, कॅमेरा, डिस्प्ले, परफॉर्मन्सची माहिती लीक
सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा आणि व्हिवो X300 प्रो 5G लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या स्मार्टफोनची किंमत, कॅमेरा, डिस्प्ले, परफॉर्मन्स आणि बॅटरी बाबत जाणून घेऊया...
Published : November 10, 2025 at 10:40 AM IST
हैदराबाद : स्मार्टफोन बाजारात नवीन फ्लॅगशिप मॉडेल्सची स्पर्धा नेहमीच असते. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात कॅमेरा आणि परफॉर्मन्स अपग्रेड्स असतील. दुसरीकडं, डिसेंबर 2025 मध्ये लॉंच होणारा व्हिवो X300 प्रो 5G हा कॅमेरा-केंद्रित फोन AI फीचर्स आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्ससह येणार आहे. दोन्ही फोनच्या किंमती, डिस्प्ले, कॅमेरा, परफॉर्मन्स आणि बॅटरीची माहिती घेऊया या बातमीतून....
स्मार्टफोन प्रेमींसाठी 2025 चा शेवट आणि 2026 ची सुरुवात खास असणार आहे. सॅमसंग आणि व्हिवो सारख्या ब्रँड्सकडून येणाऱ्या नवीन फ्लॅगशिप्समुळं बाजारात उत्साह आहे. सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G हा S सीरीजचा नवीन स्मार्टफोन लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. हा स्मार्टफोन कॅमेरा आणि परफॉर्मन्समध्ये क्रांती घडवण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, व्हिवो X300 प्रो 5G सारखे प्रतिस्पर्धी फोन समान किंवा श्रेष्ठ फीचर्स कमी किंमतीत लॉंच होऊ शकतात.
किंमत
सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G ची बेस स्टोरेज व्हेरिएंटची अपेक्षित किंमत सुमारे 1,34,999 रुपये आहे. ही किंमत प्रीमियम फीचर्ससाठी फायदेशीर आहे, पण बजेटमध्ये बसवणाऱ्यांसाठी ही किंमत थोडी महाग आहे. दुसरीकडं, व्हिवो X300 प्रो 5G ची बेस मॉडेलची किंमत अंदाजे 99,999 रुपये असेल. दोन्ही फोन 5जी सपोर्टसह येत असल्यानं, कनेक्टिव्हिटीमध्ये कोणताही फरक नसेल.
डिस्प्ले
सॅमसंगचा 6.9-इंच OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल, जो गेमिंग आणि व्हिडिओ स्ट्रिमिंगसाठी उत्तम आहे. हा डिस्प्ले नेहमीप्रमाणे AMOLED तंत्रज्ञानावर आधारित असून, HDR10+ सपोर्ट देईल, ज्यामुळं रंग आणि कंट्रास्ट जबरदस्त मिळेल. व्हिवो X300 प्रो 5G मध्ये 6.78 -इंच फ्लॅट डिस्प्ले असेल, जो देखील 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल. यात डायनॅमिक आयलंड-सारखा कटआऊट असू शकतो, जो नोटिफिकेशन्ससाठी सोयीचा आहे. सॅमसंगचा डिस्प्ले मोठा असल्यानं मल्टिटास्किंगसाठी चांगला असेल, तर व्हिवोचं फ्लॅट डिझाइन असल्यामुळं तो आकर्षक असेल. दोन्हीमध्ये LTPO तंत्रज्ञान असण्याची शक्यता आहे.
कॅमेरा
कॅमेरा या दोन्ही फोनचा मुख्य आकर्षण आहे. सॅमसंग गॅलॅक्सी S26 अल्ट्रा 5G मध्ये क्वाड कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात नवीन 200MP मुख्य कॅमेरा (सॉनी सेन्सरसह), 50MP पेरिस्कोप टेलिफोटो, 12MP टेलिफोटो आणि 50MP अल्ट्रावाइड कॅमेरा असेल. हा सेटअप झूम आणि लो-लाइट फोटोग्राफीसाठी जबरदस्त असेल. व्हिवो X300 प्रो 5G मध्ये ट्रिपल कॅमेरा असेल, ज्यात 200MP APO पेरिस्कोप टेलिफोटो (झूमसाठी उत्तम), 50MP मुख्य कॅमेरा आणि 50MP अल्ट्रावाइड असेल. व्हिवोचा कॅमेरा APO लेन्समुळं ऑप्टिकल क्वालिटीमध्ये आघाडी घेईल, आणि AI-पॉवरड फोटो एन्हान्समेंट्समुळं सेल्फी आणि व्हिडिओमध्ये क्रांती येईल. सॅमसंगचा सेटअप अधिक वर्सटाइल आहे, तर व्हिवो कॅमेरा-केंद्रित म्हणून ओळखला जाईल.
परफॉर्मन्स
सॅमसंग S26 अल्ट्रा च्या परफॉर्मन्सबाबत गडबड आहे. काही अहवालांनुसार स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जन 5 प्रोसेसर येईल. स्नॅपड्रॅगन असल्यास ग्लोबल परफॉर्मन्स उत्तम. व्हिवो X300 प्रो 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 चिप असेल, जी AI टास्क्स आणि गेमिंगसाठी शक्तिशाली आहे. दोन्ही फोनमध्ये 16GB RAM आणि 512GB स्टोरेज अपेक्षित आहे, पण व्हिवोची चिप कमी किंमतीत जास्त AI फीचर्स देईल.
बॅटरी
सॅमसंगमध्ये 5000mAh बॅटरी 60W फास्ट चार्जिंगसह येईल. व्हिवोमध्ये 6,510mAh मोठी बॅटरी 90W चार्जिंगसह असेल, जी हेवी यूजर्ससाठी आदर्श आहे.
हे वाचलंत का :