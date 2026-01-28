सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिकेत येणार ‘प्रायव्हसी डिस्प्ले’: शोल्डर सर्फिंगला रामबाण उपाय
सॅमसंगनं गॅलेक्सी S26 मालिकेसाठी ‘प्रायव्हसी डिस्प्ले’ फीचरची टीझिंग सुरू केली. हे शोल्डर सर्फिंग रोखून पिक्सेल-लेव्हल प्रायव्हसी देईल. लॉंच फेब्रुवारीत अपेक्षित आहे.
Published : January 28, 2026 at 1:23 PM IST
मुंबई : सॅमसंगनं गॅलेक्सी S26 मालिकेची अधिकृत टीझिंग सुरू केली असून, यात सर्वांत चर्चेचं वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन ‘प्रायव्हसी डिस्प्ले’ फीचर. हे फीचर सार्वजनिक ठिकाणी इतरांच्या डोळ्यांपासून फोनची माहिती लपवण्यासाठी (शोल्डर सर्फिंग) तयार करण्यात आलं आहे. पिक्सेल-लेव्हल प्रायव्हसी आणि अॅप्स, पासवर्ड एंट्री तसंच नोटिफिकेशन्ससाठी स्वतंत्र दृश्यता नियंत्रण अशी वैशिष्ट्ये यात असतील. पुढच्या महिन्यात (कदाचित 25 फेब्रुवारीला) मालिकेचं अनावरण होण्याची शक्यता आहे, तरी कंपनीनं अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.
‘प्रायव्हसी डिस्प्ले’ काय आहे?
सार्वजनिक वाहतूक, लिफ्ट असताना फोनवरील माहिती इतरांना सहज दिसते. याच समस्येवर उपाय म्हणून सॅमसंग ‘प्रायव्हसी लेयर’ आणत आहे. हे फीचर फक्त स्क्रीन गार्डसारखे नाही, तर त्यात वापरकर्त्याला पूर्ण नियंत्रण दिलं जाणार आहे. विशिष्ट अॅप्स उघडताना, पासवर्ड टाकताना किंवा नोटिफिकेशन्स येताना दृश्यता आपोआप मर्यादित करता येईल. पिक्सेल-लेव्हल तंत्रज्ञानामुळं फक्त समोरून पाहणाऱ्यालाच स्पष्ट दृश्य मिळेल, बाजूनं पाहणाऱ्यांना स्क्रीन अस्पष्ट किंवा काळी दिसेल.
सॅमसंगचं अधिकृत वक्तव्य
सॅमसंगनं जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, “बसमध्ये, लिफ्टमध्ये किंवा रांगेत उभे असताना आपली डिजिटल माहिती इतरांना दिसते. फोन आपल्या दिनचर्येनुसार अधिक वैयक्तिक होत असताना प्रायव्हसीच्या चिंता वाढत आहेत. म्हणूनच सॅमसंग लवकरच शोल्डर सर्फिंगपासून संरक्षण देणारा नवीन प्रायव्हसी लेयर आणणार आहे. यामुळं सार्वजनिक ठिकाणी मेसेज तपासणे किंवा पासवर्ड टाकणे सुरक्षित होईल.” कंपनीनं अनेक व्हिडिओही प्रसिद्ध केलं असून, त्यात हे फीचर कसं कार्य करतं याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं आहे.
कस्टमायझेशन आणि लवचिकता
सामान्य प्रायव्हसी स्क्रीन गार्ड्स एकसमान संरक्षण देतात, पण सॅमसंगचं हे फीचर पूर्णपणे सानुकूलित करता येणारे आहे. यात गरजेप्रमाणे विविध स्तरांवर दृश्यता नियंत्रित करता येईल आणि पूर्णपणे बंदही करता येईल. ही लवचिकता वापरकर्त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार संरक्षण निवडण्याची सुविधा देईल.
लॉंच आणि उपलब्धता
गॅलेक्सी S26 मालिका पुढच्या महिन्यात अनावरण होण्याची दाट शक्यता आहे. अनेक अहवालांनुसार, 25 फेब्रुवारी रोजी हे लॉंच होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे वैशिष्ट्य नेमकं कोणत्या मॉडेल्समध्ये येईल याबाबत सॅमसंगनं स्पष्टता दिलेली नाही. काही बातम्या सूचित करतात की ‘प्रायव्हसी डिस्प्ले’ फक्त गॅलेक्सी S26 अल्ट्रामध्यच अनन्यस्वरूपी (एक्सक्लुझिव्ह) उपलब्ध होईल, तर इतर मॉडेल्समध्ये नसेल. स्मार्टफोन वापर वाढत असताना प्रायव्हसी हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. सॅमसंगचं हे नवीन फीचर या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल ठरेल.
हे वाचलंत का :