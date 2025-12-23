ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिकेची लॉंच तारीख लीक

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिकेच्या लॉंच डेटबाबत नवीन लीक समोर आलं आहे. जानेवारीऐवजी फेब्रुवारीमध्ये ही मालिका सादर आणि मार्चमध्ये विक्री होण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy S25 series
गॅलेक्सी S25 (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 23, 2025 at 10:50 AM IST

1 Min Read
मुंबई : सॅमसंगची आगामी फ्लॅगशिप स्मार्टफोन मालिका गॅलेक्सी S26 बद्दल गेल्या काही महिन्यांत अनेक लीक (Samsung Galaxy S26 series) समोर आले आहेत. ही मालिका सुरुवातीला जानेवारीमध्ये लॉंच होईल असं वाटत होतं, पण आता विश्वासार्ह लीकर्स आणि कोरियन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही मालिका फेब्रुवारीमध्ये सादर होईल आणि मार्चमध्ये विक्रीला उपलब्ध होईल. यामुळं चाहत्यांमध्ये उत्सुकता तर वाढली आहे.

गॅलेक्सी S26 मालिकेच्या लॉंचला विलंब
विश्वासार्ह लीकस्टार आयस युनिव्हर्स (@UniverseIce) यांनी अलीकडेच X (ट्विटर) वर पोस्ट केले की, गॅलेक्सी S26 मालिका फेब्रुवारीमध्ये गॅलेक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटमध्ये लॉंच (Samsung Galaxy S26 series Launch) होईल आणि मार्चमध्ये विक्री सुरू होईल. आयस युनिव्हर्सचा ट्रॅक रेकॉर्ड खूपच अचूक आहे, त्यामुळं ही माहिती विश्वासार्ह मानली जाते. यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये कोरियन मीडिया चोसुन बिझने सॅमसंगच्या सूत्रांनी जानेवारीमध्ये लॉंचची पुष्टी केली होती.

Samsung Galaxy S26 series Launch
पण आता योनहॅप न्यूज एजन्सी आणि इतर कोरियन रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग फेब्रुवारीमध्ये (कदाचित 25 फेब्रुवारी) सॅन फ्रान्सिस्को किंवा सॅन जोस येथे अनपॅक्ड इव्हेंट आयोजित करेल. हा विलंब गॅलेक्सी S26 एज मॉडेल रद्द करण्याच्या निर्णयाशी जोडलं जात आहे. S25 एजच्या विक्रीत अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळाल्यानं सॅमसंगनं S26 एज रद्द करून पारंपरिक S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा अशी त्रयी आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळं या सिरीजला उशिर झाला असवा.

नेमकी लॉंच डेट कधी असेल?
अजून कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही, पण लीकनुसार फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात (25 किंवा 26 फेब्रुवारी) अनपॅक्ड इव्हेंट होईल. सॅमसंगची पूर्वीची पद्धत पाहता, अनावरणानंतर दोन आठवड्यांत फोन विक्रीला येतात. त्यामुळं मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात गॅलेक्सी S26 मालिका बाजारात दिसेल. सॅमसंगनं यापूर्वी गॅलेक्सी S23, S22 आणि S20 सारख्या मालिका फेब्रुवारीमध्ये लॉन्च केल्या होत्या. गॅलेक्सी S26 मालिका, नवीन चिपसेट, सुधारलेले कॅमेरे आणि AI अपडेट्स असे उत्कृष्ट फीचर्स घेऊन येईल. पण लॉंचला उशिरा झाल्यास चाहत्यांना थोडी जास्त वाट पाहावी लागेल. अधिकृत घोषणेसाठी सॅमसंगकडून प्रतीक्षा करावी लागेल.

