सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका फेब्रुवारी 2026 रोजी लॉंच होणार; अल्ट्रा मॉडेलमध्ये दमदार अपग्रेड्स

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका (Samsung Galaxy S26 series) फेब्रुवारी 2026 ला लॉंच करण्याची शक्यता आहे. यात बेस, प्लस, अल्ट्रा मॉडेल्सचा समावेश असू शकतो.

हैदरबाद : दक्षिण कोरियाची स्मार्टफोन दिग्गज कंपनी सॅमसंग आपली पुढील सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका (Samsung Galaxy S26 series) लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. अँड्रॉइड सेंट्रलच्या अहवालानुसार, मनी टुडे या दक्षिण कोरियन माध्यमाच्या हवाल्यानं, ही मालिका 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी बाजारात दाखल होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यात बेसिक, प्लस आणि अल्ट्रा अशी तीन मॉडेल्स असतील. पूर्वीच्या लीकमध्ये बेसिक आणि प्लस मॉडेल्स बंद करून प्रो आणि सेकंड-जनरेशन एज मॉडेल आणण्याची चर्चा होती, पण नवीन अहवालानुसार सॅमसंग पारंपरिक नावे कायम ठेवणार आहे. ही मालिका डिस्प्ले, कॅमेरा आणि परफॉर्मन्समध्ये मोठे अपग्रेड्स घेऊन येईल.

लॉंच टाइमलाइन थोडा लांबला
सॅमसंगनं गेल्या काही वर्षांत गॅलेक्सी S मालिकेचं लॉंच जानेवारी महिन्यात केलं होतं. गॅलेक्सी S22 आणि S23 फेब्रुवारीत, तर S24 आणि S25 जानेवारीत लॉंच झाले. मात्र S26 साठी फेब्रुवारीअखेरची तारीख निश्चित झाल्यानं लॉंच टाइमलाइन थोडा लांबला आहे. कंपनीनं याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही, पण बाजारातील चर्चा आणि लीक रिपोर्ट्सनुसार ही मालिका ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा : अपेक्षित वैशिष्ट्ये
गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा हे मालिकेतील टॉप-एंड मॉडेल असेल. यात 6.9 इंचाचा क्वाड एचडी OLED डिस्प्ले M14 तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, ज्यामुळं ब्राइटनेस आणि रंगप्रती सुधारेल. यात AI-आधारित प्रायव्हसी स्क्रीन तंत्रज्ञान असेल, जे पडद्यावरील मजकूर फक्त वापरकर्त्यालाच दिसेल. 200 मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा सेन्सर (वाइडर अपर्चरसह), नवीन अल्ट्रा-वाइड लेन्स, 50 मेगापिक्सेल टेलिफोटो (5x ऑप्टिकल झूम) आणि 12 किंवा 50 मेगापिक्सेलचा दुसरा टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम) असेल. प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 फॉर गॅलेक्सी किंवा एक्सिनॉस 2600 असेल. रॅम 16 जीबी पर्यंत, स्टोरेज 1 टीबीपर्यंत, 5,400 एमएएच बॅटरी, 60 वॉट वायर्ड चार्जिंग आणि Qi2 मॅग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग असेल. जाडी फक्त 7.9 मिमी असून S पेन सपोर्ट मिळेल. ऑपरेटिंग सिस्टम One UI 8 (अँड्रॉइड 16 आधारित) असेल.

गॅलेक्सी S26 प्लस आणि बेसिक मॉडेल
गॅलेक्सी S26 प्लस मध्ये 6.7 इंचाचा क्वाड एचडी OLED डिस्प्ले (M14), तर बेसिक मॉडेलमध्ये 6.3 इंचाचा डिस्प्ले असेल. दोन्हींमध्ये 50 मेगापिक्सेल प्रायमरी, 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड आणि 12 मेगापिक्सेल टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम) कॅमेरा सेटअप असेल. प्रोसेसर अल्ट्रासारखाच असेल. बॅटरी प्लसमध्ये 4,900 एमएएच आणि बेसिकमध्ये 4,300 एमएएच असेल. बॅटरी लाइफमध्ये किरकोळ सुधारणा अपेक्षित आहे.

अपग्रेड्स आणि बाजारातील स्थान
M14 डिस्प्ले तंत्रज्ञानामुळं सर्व मॉडेल्समध्ये ब्राइटनेस आणि ऊर्जा कार्यक्षमता वाढेल. कॅमेरा विभागात अल्ट्रा मॉडेल 200 मेगापिक्सेल सेन्सरसह प्रोफेशनल फोटोग्राफीला चालना देईल. AI-आधारित फीचर्स (प्रायव्हसी स्क्रीन, इमेज एडिटिंग) वापरकर्त्यांना आकर्षित करतील. स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 किंवा एक्सिनॉस 2600 प्रोसेसर गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी देईल. Qi2 मॅग्नेटिक चार्जिंग Apple च्या MagSafe सारखा अनुभव देईल.

लॉंच टाइमलाइन आणि अपेक्षा
25 फेब्रुवारी 2026 ची लॉंच डेट निश्चित झाल्यास, मार्चमध्ये भारतासह जागतिक बाजारात विक्री सुरू होईल. सॅमसंगनं गॅलेक्सी S मालिकेला प्रीमियम सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान दिलं आहे. Apple च्या iPhone 18 आणि Google Pixel 11 मालिकेशी स्पर्धा करताना S26 मालिका AI, कॅमेरा आणि डिस्प्ले या बाबतीत आघाडी घेईल. पूर्वीच्या लीकमध्ये प्रो आणि एज मॉडेल्सची चर्चा होती, पण नवीन अहवालानुसार सॅमसंग पारंपरिक बेसिक-प्लस-अल्ट्रा फॉर्म्युलावर विश्वास ठेवत आहे.

लॉंच टाइमलाइनमध्ये उशीर
गेल्या काही वर्षांत सॅमसंगनं गॅलेक्सी S मालिकेचं लॉंच जानेवारीमध्ये पुढं ढकललं होतं. गॅलेक्सी S22 आणि S23 फेब्रुवारीत, तर S24 आणि S25 जानेवारीत लॉंच झाले होते. मात्र, S26 मालिकेसाठी कंपनी पुन्हा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात परतणार असल्याचं संकेत आहेत. कंपनीकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाहीय.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये

अपेक्षित वैशिष्ट्यगॅलेक्सी S26गॅलेक्सी S26 प्लसगॅलेक्सी S26 अल्ट्रा
डिस्प्ले6.3 इंच QHD OLED (M14)6.7 इंच QHD OLED (M14)6.9 इंच QHD OLED (M14) + AI प्रायव्हसी स्क्रीन
प्रोसेसरस्नॅपड्रॅगन ८ एलिट Gen 5 किंवा एक्सिनॉस 2600स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट Gen 5 किंवा एक्सिनॉस 2600स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट Gen 5 किंवा एक्सिनॉस 2600
रॅम--16 जीबी पर्यंत
स्टोरेज--1 टीबी पर्यंत
मुख्य कॅमेरा50 MP50 MP200 MP (वाइडर अपर्चर)
अल्ट्रा-वाइड50 MP50 MPनवीन अल्ट्रा-वाइड
टेलिफोटो12 MP (3x)12 MP (3x)50 MP (5x) + 12/50 MP (३x)
बॅटरी4,300mAh4,900mAh5,400mAh
चार्जिंग--60W वायर्ड + Qi2 वायरलेस
जाडी--7.9mm
इतरOne UI 8One UI 8One UI 8 + S पेन


