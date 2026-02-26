Samsung Galaxy S26 series : Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra कोणता फोन आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?

ETV Bharat / technology

हैदराबाद : सॅमसंगनं भारतातील स्मार्टफोन बाजारात मोठा धमाका केलाय. कंपनीनं गॅलेक्सी S26 सीरीज अधिकृतपणे लाँच केली आहे. या सीरीजमध्ये तीन शक्तिशाली मॉडेल्स गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26+ आणि प्रीमियम गॅलेक्सी S26 Ultra चा समावेश आहे. सर्व मॉडेल्समध्ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देण्यात आला आहे, जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि AI फीचर्ससाठी अत्यंत वेगवान आहे. तरीही डिस्प्ले साइज, रिझोल्यूशन, कॅमेरा सेटअप, RAM/स्टोरेज ऑप्शन्स, बॅटरी क्षमता आणि चार्जिंग स्पीड यामध्ये लक्षणीय फरक आहे. आम्ही आज सॅमसंग इंडियाच्या अधिकृत स्पेसिफिकेशन्सवर आधारित तीन्ही फोनची तुलना करणार आहेत. त्यामुळं गरजेनुसार योग्य मॉडेल निवडण्यास मदत होईल. S26 सीरीज भारतात 87,999 पासून सुरू होत असल्यानं ती मिड-प्रिमियम आणि हाय-एंड सेगमेंटमध्ये चांगली स्पर्धा करेल.

Samsung Galaxy S26 series, Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra
Galaxy S26 (Samsung)

किंमत,स्टोरेज आणि प्री-ऑर्डर
गॅलेक्सी S26 ची सुरुवातीची किंमत फक्त 87,999 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) आहे. 12GB + 512GB व्हेरिएंट 1,07,999 ला मिळेल. हा पर्याय बजेटमध्ये प्रिमियम अनुभव देणारा आहे. गॅलेक्सी S26+ ची किंमत 1,19,999 (12GB + 256GB) पासून सुरू होते आणि 12GB + 512GB साठी 1,39,999 आहे. यात मोठा डिस्प्ले आणि वेगवान चार्जिंग मिळते. गॅलेक्सी S26 Ultra सर्वात महाग आहे. 12GB + 256GB साठी 1,39,999, 12GB + 512GB साठी 1,59,999 आणि टॉप 16GB + 1TB व्हेरिएंट 1,89,999 ला उपलब्ध आहे. हे स्मार्टफोन Samsung.com, Amazon, Vijay Sales आणि Croma यासारख्या ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्लॅटफॉर्मवर प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. लवकर डिलिव्हरी 6 मार्च 2026 पासून सुरू होतील. नवीन स्मार्टफोन सिरीजची प्री-ऑर्डर करणाऱ्यांना मोफत स्टोरेज अपग्रेडचा लाभ घेता येईल, 256GB व्हेरिएंटऐवजी 512GB स्टोरेज मॉडेल मिळेल आणि 20,000 रुपयांची बचत होईल. सॅमसंग अल्ट्रा व्हेरिएंटच्या खरेदीवर 9 महिन्यांचा नो-कॉस्ट EMI तसेच 9,000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील देत आहे.

ModelRAM/StorageColoursPrice/Unit
Galaxy S26 Ultra12GB/256GBCobalt Violet, Black, Sky Blue, WhiteINR 139999
12GB/512GBINR 159999
16GB/1TBCobalt VioletINR 189999
Galaxy S26+12GB/256GBCobalt Violet, BlackINR 119999
12GB/512GBINR 139999
Galaxy S2612GB/256GBCobalt Violet, Black, Sky Blue, WhiteINR 87999
12GB/512GBINR 107999

Pre-Order Offers

ModelOffersNo Cost EMI
Galaxy S26 UltraBenefits worth INR 20000Up to 9 months [NBFC or Bank EMI]
INR 20K Storage Upgrade (Pre-Order 256GB
and Get 512GB)
For 16GB_1TB variant, 9K Bank/UPI Cashback or upto 9M NBFC/Bank EMI can be availed
Galaxy S26+Benefits worth INR 20000Up to 9 months [NBFC or Bank EMI]
INR 20000 Storage Upgrade (Pre-Order 256GB
and Get 512GB)
Galaxy S26Benefits worth INR 20000Up to 9 months [NBFC or Bank EMI]
INR 20000 Storage Upgrade (Pre-Order 256GB
and Get 512GB)

डिस्प्ले तुलना
सर्व मॉडेल्समध्ये Dynamic AMOLED 2X पॅनलचा करण्यात आला आहे. सर्वांचा 120Hz अॅडाप्टिव रिफ्रेश रेट आहे. त्यामुळं गेमिंग आणि स्क्रोलिंग अतिशय स्मूथ बनवते. गॅलेक्सी S26 मध्ये 6.3-इंच FHD+ डिस्प्ले (2340x1080 पिक्सेल्स, ~411 ppi) आहे. हा कॉम्पॅक्ट आकार एका हातानं वापरण्यास सोपा आहे आणि बॅटरीही वाचते. गॅलेक्सी S26+ मध्ये 6.7-इंच QHD+ डिस्प्ले (3120x1440 पिक्सेल्स, ~516 ppi) आहे. यात रंग खूप आकर्षक दिसतात. मल्टीमीडिया कंझ्यूमर्ससाठी हा उत्तम पर्याय आहे. गॅलेक्सी S26 Ultra मध्ये सर्वात मोठा 6.9-इंच QHD+ डिस्प्ले (1440x3120 पिक्सेल्स) आहे. यात Corning Gorilla Armor 2 प्रोटेक्शन आहे, जे स्क्रॅच आणि रिफ्लेक्शन कमी करतं. अल्ट्रा मध्ये मोठ्या स्क्रीनमुळं मल्टीटास्किंग, व्हिडिओ एडिटिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अपवादात्मक आहे. सर्व डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करतात आणि ब्राइटनेस खूप जास्त आहे, ज्यामुळं सूर्यप्रकाशातही स्पष्ट दिसते.

कॅमेरा तुलना
कॅमेरा हा S26 सीरीजचं सर्वात मोठा हायलाइट फाचर आहे. S26 आणि S26+ मध्ये एकच रियर सेटअप आहे. 50MP मुख्य सेन्सर (f/1.8, ऑटोफोकस आणि 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी झूम), 12MP अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) आणि 10MP टेलिफोटो (3x ऑप्टिकल झूम, f/2.4). फ्रंट कॅमेरा 12MP (f/2.2) आहे. हे सेटअप दैनंदिन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट आणि लँडस्केपसाठी उत्तम आहे. S26 Ultra मध्ये क्वाड रियर सिस्टम आहे. 200MP मुख्य सेन्सर (f/1.4, 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी), 50MP अल्ट्रा-वाइड (f/1.9), 10MP 3x टेलिफोटो आणि 50MP 5x टेलिफोटो (10x ऑप्टिकल-क्वालिटी झूमपर्यंत) कॅमेरा यात मिळेल. फ्रंट कॅमेरा देखील 12MP आहे. Ultra मध्ये 200MP सेन्सरमुळं अत्यंत तपशीलवार फोटो येतात. 5x ऑप्टिकल झूममुळं दूरच्या विषयांवरही स्पष्ट शॉट्स मिळतात. सर्व मॉडेल्स 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सपोर्ट करतात. Ultra फोटोग्राफी प्रेमींसाठी स्वप्नवत आहे, तर S26/S26+ सामान्य वापरासाठी पुरेसे आहेत.

Samsung Galaxy S26 series, Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 plus (Samsung)

प्रोसेसर तुलना
तीनही मॉडेल्स Snapdragon 8 Elite Gen 5 मोबाइल प्लॅटफॉर्मवर चालतात. Ultra वर Galaxy-कस्टमाइज्ड व्हर्जन आहे ज्यात उत्तम थर्मल मॅनेजमेंट आहे. भारतात S26 आणि S26+ वर Exynos 2600 चालतात. हा चिपसेट 45% जास्त GPU परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्स देतो. गेमिंग (Genshin Impact, BGMI) मध्ये 120fps पर्यंत सपोर्ट, मल्टीटास्किंग आणि 7 वर्षांच्या अपडेट्ससह हा फोन 2033 पर्यंत एकदम फ्रेश असेल.

बॅटरी तुलना
बॅटरी आयुष्य आणि चार्जिंग स्पीड यात मोठा फरक आहे. S26 मध्ये 4,300mAh बॅटरी आहे. यात 25W वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंग मिळतं. कॉम्पॅक्ट साइजमुळं पूर्ण दिवस सहज चालते. S26+ मध्ये 4,900mAh बॅटरी आणि 45W वायर्ड + 20W वायरलेस चार्जिंग आहे. मोठ्या स्क्रीनसहही पूर्ण दिवस टिकते. S26 Ultra मध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि Super-Fast Charging 3.0 पर्यंत 60W वायर्ड चार्जिंग आहे. हा फोन 30 मिनिटांत 80% चार्ज होऊ शकतो. भारतात वारंवार चार्जिंग करणाऱ्या यूजर्ससाठी Ultra आणि S26+ चांगला आहे.

यूजर इंटरफेस तुलना
सर्व मॉडेल्स Android 16 वर आधारित One UI 8.5 सह येतात. 7 मोठ्या Android अपडेट्स आणि फेब्रुवारी 2033 पर्यंत सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. One UI मध्ये Galaxy AI फीचर्स, DeX मोड, स्मार्ट स्विच यांसारखे अनेक फायदे आहेत.

डिझाइन तुलना
S26: 149.6x71.7x7.2 mm, 167 ग्रॅम असून हा सर्वात हलका आणि छोटा स्मार्टफोन आहे.

S26+: 158.4x75.8x7.3 mm, 190 ग्रॅम असून तो संतुलित आकारासह येतो.

S26 Ultra: 163.6x78.1x7.9 mm आणि 214 ग्रॅमसह येतो. प्रीमियम फील, व्हेपर चेंबरसह उत्तम थर्मल्स कुलिंग यात मिळतं. सर्व मॉडेल्स IP68 रेटिंग, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, Wi-Fi 7, NFC आणि स्टिरिओ स्पीकर्स देतात.

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीज : (मुख्य स्पेसिफिकेशन्सची तुलना)
सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी S26, S26+ आणि S26 Ultra ची खालील टेबलमध्ये भारतातील अधिकृत किंमत (प्रारंभिक MRP), उपलब्ध RAM/स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि मुख्य स्पेसिफिकेशन्सची तुलना दिली आहे. ही माहिती सॅमसंग इंडियाच्या माहितीवर आधारित आहे. प्री-ऑर्डरमध्ये काही मॉडेल्सवर डबल स्टोरेज ऑफर (उदा. 512GB ची किंमत 256GB इतकी) उपलब्ध आहे, ज्यामुळं प्रभावी किंमत कमी होऊ शकते.

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S26+ vs Galaxy S26: Specifications

CategoryGalaxy S26 UltraGalaxy S26+Galaxy S26
Display6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
Special Display Features10-bit colour, Privacy Display (30° restriction)
ProtectionCorning Gorilla Armor 2
ProcessorSnapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy custom)Exynos 2600Exynos 2600
RAMUp to 16GB12GB12GB
Storage OptionsUp to 1TB256GB / 512GB256GB / 512GB
SoftwareOne UI 8.5 (Android 16)
Rear Cameras200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
Front Camera12MP
Battery5,000mAh4,900mAh4,300mAh
Wired Charging60W45W25W
Wireless ChargingSuper Fast Wireless ChargingFast Wireless Charging 2.0
Samsung Galaxy S26 series, Galaxy S26 vs S26+ vs S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra (Samsung)

तुमच्यासाठी कोणता आहे बेस्ट
भारतीय ग्राहक स्मार्टफोन खरेदी करताना किंमतीचा सर्वाधिक विचार करतात. S26 परवडणारा असल्यानं विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी योग्य आहे. S26+ मध्यम बजेट असणाऱ्यांसाठी चांगला आहे, तर Ultra फोटोग्राफी आणि पॉवर यूजर्ससाठी आहे. तीनही मॉडेल्सवर बँक ऑफर्स आणि EMI पर्याय उपलब्ध असतील, ज्यामुळं खरेदी आणखी सोपी होईल. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीज प्रत्येक गरजेनुसार पर्याय देते. ज्यांना छोटा, परवडणारा आणि चांगला फोन हवा आहे त्यांच्यासाठी S26 (87,999 पासून) उत्तम आहे. मोठ्या स्क्रीन आणि चांगल्या बॅटरीसाठी S26+ (1,19,999 पासून). फोटोग्राफी, झूम, पॉवर आणि बेस्ट-ऑफ-बेस्ट हवं असल्यास S26 Ultra (1,39,999 पासून) चा तुम्ही नक्की विचार करू शकता. शेवटी, प्रत्यक्ष वापर, बॅटरी परफॉर्मन्स आणि वैयक्तिक प्राधान्य यावरून तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. सॅमसंग स्टोअर्स, ऑनलाइन आणि रिटेल आउटलेट्सवर प्री-बुकिंग सुरू आहे.

