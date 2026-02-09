ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका भारतात लवकरच लॉंच होणार: प्री-रिझर्व्हेशन आणि अपेक्षित वैशिष्ट्ये जाणून घ्या..

सॅमसंगची बहुप्रतिक्षित गॅलेक्सी S26 मालिका (Galaxy S26 series) फेब्रुवारीत लॉंच होतेय. यात गॅलेक्सी S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा अशी तीन मॉडेल्स असतील.

Samsung Galaxy S26 series
सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका (Shivank Tiwari X Account)
Published : February 9, 2026 at 10:04 AM IST

मुंबई : सॅमसंगची बहुप्रतिक्षित गॅलेक्सी S26 मालिका येत्या फेब्रुवारी महिन्यात भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत दाखल होणार आहे. अधिकृत लॉंच तारीख जाहीर झाली नसली, तरी कंपनी या आठवड्यात प्री-रिझर्व्हेशन सुरू करणार (Galaxy S26 series pre reservations) असल्याची माहिती समोर आली आहे. गॅलेक्सी S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा अशी तीन मॉडेल्स असलेली ही मालिका उत्तम झूम शॉट्स, सुधारित व्हिडिओग्राफी आणि लो-लाइट फोटोग्राफीसाठी आकर्षक असेल. सॅमसंगनं याबाबत अधिकृतपणे काही वैशिष्ट्यांची पुष्टी केली असून, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

प्री-रिझर्व्हेशन ऑफर्स आणि तारीख
प्रसिद्ध टिप्स्टर संजू चौधरी यांच्या मते, भारतात गॅलेक्सी S26 मालिकेचे प्री-रिझर्व्हेशन 11 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होईल. त्यांनी X वर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये गॅलेक्सी S26 अल्ट्राचं छायाचित्र आणि प्री-रिझर्व्हेशनच्या ऑफर्सची माहिती दिलीय. प्री-रिझर्व्हेशन करणाऱ्या ग्राहकांना डिव्हाइस खरेदी करताना 60 वॅट्स चार्जिंग अ‍ॅडॉप्टर मोफत मिळेल. याशिवाय इतर लाभही उपलब्ध असतील, जसे की विशेष डिस्काउंट किंवा बंडल ऑफर्स. मात्र, पोस्टमध्ये अधिकृत लॉंच तारीख, प्री-रिझर्व्हेशनची किंमत किंवा इतर तपशीलवार ऑफर्सचा उल्लेख नाही.

लॉंच तारीख आणि उपलब्धता
गॅलेक्सी S26 मालिकेचं जागतिक आणि भारतीय लॉंच 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी (Samsung Galaxy S26 series) होण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या अहवालांनुसार, प्री-ऑर्डर 26 फेब्रुवारी ते 4 मार्च 2026 दरम्यान चालेल, तर प्री-सेल 10 मार्चपर्यंत सुरू राहील. खुल्या विक्रीला 11 मार्च 2026 पासून सुरुवात होईल. या तारखा विश्वसनीय स्रोतांकडून आल्या असल्या तरी सॅमसंगच्या अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये
गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा ही मालिकेतील सर्वात शक्तिशाली मॉडेल असेल. लीकनुसार, भारत, अमेरिका आणि चीनसह सर्व बाजारपेठांमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 चिपसेट वापरला जाईल. यात 16 जीबी पर्यंत रॅम आणि 1 टीबी स्टोरेज मिळू शकते. अँड्रॉइड 16 वर आधारित वन यूआय 8.5 सॉफ्टवेअर मल्टिटास्किंग आणि AI वैशिष्ट्यांवर भर देईल. टायटॅनियम फ्रेम, गोरिला ग्लास व्हिक्टस 3 आणि IP68 रेटिंगसह प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी अपेक्षित आहे. डिस्प्लेमध्ये 6.9 इंच फ्लॅट LTPO M14 AMOLED पॅनल, QHD+ रिझोल्यूशन, 120 हर्ट्झ अ‍ॅडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट, HDR10+ आणि 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस असेल. 5,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बॅटरीसह 45 वॅट्स वायर्ड, 15 वॅट्स Qi2 वायरलेस आणि 4.5 वॅट्स रिव्हर्स वायरलेस चार्जिंग मिळेल.

कॅमेरा
कॅमेर्‍यात 200 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर, 50 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड, 50 मेगापिक्सेल 5x पेरिस्कोप आणि 12 मेगापिक्सेल 3x टेलिफोटो लेन्स असतील. समोर 12 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा असेल. लो-लाइट फोटोग्राफी आणि 8K 60fps व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. गॅलेक्सी S26 आणि S26 प्लस मॉडेल्समध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 किंवा एक्सिनॉस 2600 चिपसेट (भारतात एक्सिनॉसची शक्यता जास्त), 12 जीबी रॅम, 6.3 किंवा 6.7 इंच LTPO AMOLED डिस्प्ले आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअप मिळेल.

