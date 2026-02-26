सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरिज: गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26 प्लस आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा; कुठं मिळेल सर्वास स्तस्त ?
गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26 प्लस आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा जागतिक स्तरावर लॉंच झालेय. हे फोन कोणत्या देशात सर्वात स्वस्त खरेदी करता येईल, चला जाणून घेऊया...
Published : February 26, 2026 at 10:08 AM IST
हैदराबाद: सॅमसंगनं गॅलेक्सी S26 सीरिज भारत आणि जागतिक बाजारपेठेत लाँच केली आहे. या सीरिजमध्ये गॅलेक्सी S26, गॅलेक्सी S26 प्लस आणि गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा यांचा समावेश आहे. जागतिक स्तरावर लाँच झाल्यानं, भारतीय ग्राहकांना भारतातील किंमती आणि जागतिक किंमतींमधील फरक जाणून घेण्यात रस आहे. यासाठी आम्ही भारतातील किंमतींची अमेरिका, ब्रिटन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा इत्यादी देशांशी तुलना केली आहे. या तुलनेमुळं तुम्हाला स्वस्त फोन इतर देशातून खरेदी करता येईल.
भारतातील किंमती
गॅलेक्सी S26 अल्ट्राच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत 12GB RAM + 256GB साठी 1.40 लाख, 12GB RAM + 512GB साठी 1.60 लाख आणि 16GB RAM + 1TB साठी 1.90 लाख आहे. बेस मॉडेल गॅलेक्सी S26 ची किंमत 12GB RAM + 256GB साठी ₹87,999 आणि 12GB RAM + 512GB साठी 1.08 लाख आहे. मिड-रेंज गॅलेक्सी S26 प्लसची किंमत 12GB RAM + 256GB साठी 1.20 लाख आणि 12GB RAM + 512GB साठी 1.40 लाख आहे.
|Model
|RAM
|Storage
|Price (INR)
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|256GB
|Rs 1,39,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|512GB
|Rs 1,59,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|16GB
|1TB
|Rs 1,89,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|256GB
|Rs 87,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|512GB
|Rs 1,07,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|256GB
|Rs 1,19,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|512GB
|Rs 1,39,999
जागतिक तुलना आणि निष्कर्ष
तुलनेनुसार, भारतातील किंमती यूके, जर्मनी, मलेशिया, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांपेक्षा स्पर्धात्मक आणि स्वस्त आहेत. या देशांमध्ये चलन रुपांतर केल्यास किंमती जास्त होते. दुसरीकडं, अमेरिका, यूएई, कॅनडा आणि चीन यांसारख्या देशांमध्ये काही व्हेरिएंट्स भारतापेक्षा स्वस्त आहेत. विशेषतः गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा अमेरिकेत सर्वात स्वस्त आहे, जिथं भारतीय किंमतीपेक्षा हे फोन सुमारे 21,865 रुपयांनी स्वस्त आहे. गॅलेक्सी S26 प्लस कॅनडामध्ये सर्वात स्वस्त आहे. हा फोन तिथं खरेदी केल्यास 18,277 चा फायदा होईल.
Samsung Galaxy S26 Series: US Prices
|Models
|US Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|$ 1,299.99
|Rs 1,39,999
|Rs 21,865.24
|Galaxy S26
|$ 1,099.99
|Rs 87,999
|Rs -11,960.2
|Galaxy S26 Plus
|$ 1,299.99
|Rs 1,19,999
|Rs 1,865.24
Samsung Galaxy S26 Series: UK Prices
|Models
|UK Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|£ 1,279
|Rs 1,39,999
|Rs -17,623.94
|Galaxy S26
|£ 879
|Rs 87,999
|Rs -20,328.26
|Galaxy S26 Plus
|£ 1,099
|Rs 1,19,999
|Rs -15,440.88
Samsung Galaxy S26 Series: UAE Prices
|Models
|UAE Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|5,099 AED
|Rs 1,39,999
|Rs 13,712.27
|Galaxy S26
|3,599 AED
|Rs 87,999
|Rs -1,137.29
|Galaxy S26 Plus
|4,299 AED
|Rs 1,19,999
|Rs 13,525.84
Samsung Galaxy S26 Series: Australia Prices
|Models
|Australia Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|AU$ 2,199
|Rs 1,39,999
|Rs -2,468.6
|Galaxy S26
|AU$ 1,549
|Rs 87,999
|Rs -12,356.76
|Galaxy S26 Plus
|AU$ 1,849
|Rs 1,19,999
|Rs 207
Samsung Galaxy S26 Series: Canada Prices
|Models
|Canada Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|$ 1,899.99 (CAD)
|Rs 1,39,999
|Rs 13,678.32
|Galaxy S26
|$ 1,249.99 (CAD)
|Rs 87,999
|Rs 4,893.51
|Galaxy S26 Plus
|$ 1,529.99 (CAD)
|Rs 1,19,999
|Rs 18,277.74
Samsung Galaxy S26 Series: China Prices
|Models
|China Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|CNY 9,999
|Rs 1,39,999
|Rs 7,700.63
|Galaxy S26
|CNY 6,999
|Rs 87,999
|Rs -4,605.89
|Galaxy S26 Plus
|CNY 7,999
|Rs 1,19,999
|Rs 14,162.95
Samsung Galaxy S26 Series: Germany Prices
|Models
|Germany Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|1,449 €
|Rs 1,39,999
|Rs -15,685.91
|Galaxy S26
|999 €
|Rs 87,999
|Rs -19,336.56
|Galaxy S26 Plus
|1,249 €
|Rs 1,19,999
|Rs -14,197.31
Samsung Galaxy S26 Series: Malaysia Prices
|Models
|Malaysia Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|RM 5,999
|Rs 1,39,999
|Rs -824.83
|Galaxy S26
|RM 4,399
|Rs 87,999
|Rs -15,265.55
|Galaxy S26 Plus
|RM 5,399
|Rs 1,19,999
|Rs -6,740.1
Samsung Galaxy S26 Series: France Prices
|Models
|France Prices
|INR Convert
|Price Difference (Base variant)
|Galaxy S26 Ultra
|1,469 €
|Rs 1,39,999
|Rs -17,862.68
|Galaxy S26
|990 €
|Rs 87,999
|Rs -18,388.38
|Galaxy S26 Plus
|1,269 €
|Rs 1,19,999
|Rs -16,370.28
बेस मॉडेल गॅलेक्सी S26 साठी भारत हा जागतिक स्तरावर सर्वात स्पर्धात्मक बाजारपेठ आहे, जिथं बहुतेक देशांपेक्षा किंमत कमी आहे. त्यामुळं स्टँडर्ड गॅलेक्सी S26 भारतातूनच खरेदी करणे उत्तम ठरेल. एकंदरीत, मॉडेलनुसार किंमत बदलते. तरीही भारतातील किंमती बहुतेक ग्राहकांसाठी अत्यंत आकर्षक आणि स्पर्धात्मक आहेत, ज्यामुळं देशात खरेदी करणे हा मजबूत पर्याय आहे.
