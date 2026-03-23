सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीजला क्विक शेअरसाठी एअरड्रॉप सपोर्ट: आता ऍपल-ऍंड्रॉइड फाइल शेअरिंग झालं सोपं!
सॅमसंगनं गॅलेक्सी S26 सीरीजसाठी क्विक शेअरमध्ये एअरड्रॉप सपोर्ट उपलब्ध केला आहे. आता ऍंड्रॉइड आणि ऍपल डिव्हाइसमध्ये फाइल शेअरिंग आता सोपं झालंय.
Published : March 23, 2026 at 12:42 PM IST
मुंबई : सॅमसंग कंपनीनं आपल्या फ्लॅगशिप गॅलेक्सी S26 सीरीजसाठी एक क्रांतिकारी अपडेट जाहीर केलं आहे. क्विक शेअर फीचरला आता एअरड्रॉप सपोर्ट मिळाला असल्यानं, उच्च वेगानं फाइल शेअरिंग शक्य होणार आहे. यामुळं ऍंड्रॉइड आणि ऍपल इकोसिस्टममधील दरी भरली गेली आहे.
इकोसिस्टम लॉकिंग संपली
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत एअरड्रॉप फक्त ऍपल उत्पादनांसाठीच मर्यादित होतं. यामुळं ऍंड्रॉइड फोन आणि आयफोन यांच्यात फाइल शेअरिंग कठीण होत असे. पण आता ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. ऍंड्रॉइडसाठी उपलब्ध क्विक शेअर आता एअरड्रॉप फाइल शेअरिंगला पूर्णपणे सपोर्ट करतो. हे उच्च-गती फाइल ट्रान्सफर तंत्रज्ञान आहे, जे आयफोनच्या एअरड्रॉपप्रमाणेच काम करतं आणि सेकंदात फोटो, व्हिडिओ, दस्तऐवज शेअर करण्याची सोय देतं.
सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीज
सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीज यावर्षी सुरुवातीला जागतिक स्तरावर लाँच झाली. या सीरीजला आता क्विक शेअरमध्ये एअरड्रॉप सपोर्ट मिळण्याचे अपडेट सुरू झालं आहे. सॅमसंगनं एका अधिकृत रिलीजमध्ये स्पष्ट केलं की, “सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सीरीजला एअरड्रॉप सपोर्ट आणत आहे, ज्यामुळं यूजर्सना क्विक शेअर वापरून विविध डिव्हाइसेसमध्ये कंटेंट शेअर करणं सोपं होईल.” ही फीचर 23 मार्च रोजी प्रथम कोरियन बाजारात रोलआउट होईल. नंतर ते युरोप, हाँगकाँग, जपान, लॅटिन अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणपूर्व आशिया आणि तैवान या प्रमुख प्रदेशांमध्ये विस्तारित होईल. सुरुवातीला फक्त गॅलेक्सी S26 सीरीजवर उपलब्ध असेल आणि पुढील काळात इतर सॅमसंग डिव्हाइसेससाठीही विस्तार जाहीर करण्यात येईल.
क्रॉस-प्लॅटफॉर्म शेअरिंग
या अपडेटचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे क्रॉस-प्लॅटफॉर्म शेअरिंग. आता ऍपल आणि सॅमसंग डिव्हाइस वापरणारे यूजर्स मध्यस्थीशिवाय थेट फाइल्स शेअर करू शकतील. क्विक शेअर हे सॅमसंग आणि गुगलचं संयुक्त तंत्रज्ञान असून, ब्लूटूथ, वायफाय आणि इंटरनेटचा वापर करून सुरक्षित, वेगवान ट्रान्सफर करतं. पूर्वीच्या इकोसिस्टम लॉकिंगमुळं होणारी त्रास संपला आहे. गॅलेक्सी S26 सीरीज आधीच उत्तम कॅमेरा, प्रोसेसर आणि बॅटरीसाठी प्रसिद्ध आहे; या नवीन फीचरनं ती अधिक आकर्षक झाली आहे. सॅमसंगच्या या पावलामुळं स्मार्टफोन बाजारात नवीन स्पर्धा निर्माण होईल आणि सर्व यूजर्सना फायदा होईल. हा अपडेट मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना आनंद देईल आणि सॅमसंगची बाजारातील मजबूत स्थिती अधिक दृढ करेल.
हे वाचलंत का :