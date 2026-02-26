Samsung Galaxy S26 Series : बाजारात तीन नव्या फोची एंट्री
सॅमसंग गॅलेक्सी एस26 सिरीज भारतात लॉंच झालीय. यात Galaxy S26, Galaxy S26 Plus and Galaxy S26 Ultra स्मार्टफोनचा समावेश आहे.
Published : February 26, 2026 at 9:36 AM IST
हैदराबाद: सॅमसंगनं आज Galaxy Unpacked 2026 इव्हेंटमध्ये आपली नवीनतम फ्लॅगशिप स्मार्टफोन सिरीज Galaxy S26, Galaxy S26 Plus आणि Galaxy S26 Ultra भारतासह जागतिक बाजारपेठेत लॉंच केली. ही सिरीज AI तंत्रज्ञानावर अधिक केंद्रित असून, वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन कामांना अधिक सोपं करते. ही सीरीजमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये आली आहे. यासोबतच कंपनीनं Galaxy Buds4 आणि Buds4 Pro हे नवीन TWS इअरबड्सही लॉंच केले आहेत. Galaxy S26 Ultra हे टॉप-एंड मॉडेल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्लॅटफॉर्मवर चालतं, तर S26 आणि S26 Plus मध्ये 2nm Exynos 2600 चिपसेट आहे. हे सर्व डिव्हाइसेस Android 16 आणि One UI 8.5 वर चालतात.
Galaxy S26 सिरीजची किंमत (भारतात)
Galaxy S26 Ultra तीन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे.
12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 1,39,999
12GB RAM + 512GB स्टोरेज: 1,59,999
16GB RAM + 1TB स्टोरेज: 1,89,999
Galaxy S26 (स्टँडर्ड):
12GB RAM + 256GB: 87,999
12GB RAM + 512GB: 1,07,999
Galaxy S26 Plus:
12GB RAM + 256GB: 1,19,999
12GB RAM + 512GB: 1,39,999
सर्व मॉडेल्स Cobalt Violet, White, Black, Sky Blue रंगांमध्ये उपलब्ध असून, Pink Gold आणि Silver Shadow हे एक्सक्लुझिव्ह रंग फक्त Samsung.com वर मिळतील.
|Model
|RAM
|Storage
|Price (INR)
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|256GB
|Rs 1,39,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|12GB
|512GB
|Rs 1,59,999
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|16GB
|1TB
|Rs 1,89,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|256GB
|Rs 87,999
|Samsung Galaxy S26
|12GB
|512GB
|Rs 1,07,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|256GB
|Rs 1,19,999
|Samsung Galaxy S26 Plus
|12GB
|512GB
|Rs 1,39,999
नवीन डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये
Galaxy S26 सिरीज हलकी आणि स्लीक डिझाइनसह येते. संपूर्ण लाइनअपमध्ये एकसमान डिझाइन आहे, ज्यात राउंडेड कर्व्हेस आहेत. Galaxy S26 Ultra पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा 0.3 mm पातळ आहे आणि वजन फक्त 214 ग्रॅम आहे. सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे Privacy Display (फक्त Ultra मध्ये). हे डिस्प्ले साइड अँगलवरून पाहण्यास प्रतिबंध करतं, जेणेकरून सार्वजनिक ठिकाणी किंवा गर्दीत गोपनीयता राखली जाते. हे फीचर साइड बटणाच्या डबल-प्रेसनं ऑन/ऑफ करता येतं.
Galaxy AI मधील नवीन अपडेट्स
Galaxy S26 सिरीजमध्ये Galaxy AI अधिक प्रगत आहे. नवीन Now Nudge फीचर अॅप स्विचिंग कमी करतं. उदाहरणार्थ, मेसेजमध्ये संध्याकाळच्या प्लॅनबद्दल विचारलं तर AI कॅलेंडर चेक करून कॉन्फ्लिक्ट दाखवतं आणि सूचना देतं. Bixby, Gemini आणि Perplexity सोबत नैसर्गिक भाषेत कमांड देता येतात. उदा., “माझे डोळे थकले आहेत” म्हटल्यास Eye Comfort Shield सुचवलं जातं.
Galaxy S26 Ultra vs S26+ vs S26: मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
Galaxy S26 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (कस्टमाइज्ड फॉर Galaxy), 200MP क्वाड रिअर कॅमेरा, Privacy Display, हेवी AI फीचर्स आहेत. Galaxy S26 आणि S26 Plus: Exynos 2600 (2nm), 50MP ट्रिपल रिअर कॅमेरा आहे. सर्व मॉडेल्समध्ये शेअर्ड कलर ऑप्शन्स आणि प्री-ऑर्डर ऑफर्स सुरू आहे.
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S26+ vs Galaxy S26: Specifications
|Category
|Galaxy S26 Ultra
|Galaxy S26+
|Galaxy S26
|Display
|6.9-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 120Hz
|Special Display Features
|10-bit colour, Privacy Display (30° restriction)
|—
|—
|Protection
|Corning Gorilla Armor 2
|Processor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy custom)
|Exynos 2600
|Exynos 2600
|RAM
|Up to 16GB
|12GB
|12GB
|Storage Options
|Up to 1TB
|256GB / 512GB
|256GB / 512GB
|Software
|One UI 8.5 (Android 16)
|Rear Cameras
|200MP + 50MP (5x) + 50MP (UW) + 10MP (3x)
|50MP + 10MP (3x) + 12MP (UW)
|Front Camera
|12MP
|Battery
|5,000mAh
|4,900mAh
|4,300mAh
|Wired Charging
|60W
|45W
|25W
|Wireless Charging
|Super Fast Wireless Charging
|Fast Wireless Charging 2.0
Galaxy Buds4 सिरीज: किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Buds4 Pro मध्ये ट्रान्सपेरेंट क्लॅमशेल चार्जिंग केस, पिच कंट्रोल एरिया, Adaptive ANC + Enhanced ANC, हँड्स-फ्री जेस्चर कंट्रोल्स, वाइडर वूफर (20% जास्त स्पीकर एरिया), 24-bit/96kHz hi-fi ऑडिओ, Adaptive EQ, Head Gesture controls आणि AI असिस्टंट्स (Bixby, Gemini, Perplexity) साठी हँड्स-फ्री ऍक्सेस मिळेल. Buds4 मध्ये ओपन-फिट डिझाइन, Enhanced ANC, Adaptive EQ आणि Super Clear Call टेक्नॉलॉजी आहे. Buds4 Black आणि White मध्ये, तर Pro मध्ये Pink Gold अतिरिक्त. दोन्ही Amazon आणि Samsung India ऑनलाइन स्टोअरवर 11 मार्च 2026 पासून उपलब्ध होतील.
|Category
|Galaxy Buds4 Pro
|Galaxy Buds4
|Design Type
|Canal-fit design
|Open-fit design
|Design Identity
|Blade design, premium metal finish, engraved pinch control
|Blade design, premium finish, pinch control
|Fit & Comfort
|Smaller ergonomic head, optimized via computational ear data (10,000+ simulations)
|Smaller ergonomic head, optimized via computational ear data
|Speaker System
|Two-way speaker (Wider Woofer + Tweeter)
|Standard enhanced speaker system
|Woofer
|New wider woofer (≈20% larger effective area vs previous gen)
|—
|Audio Quality
|24-bit / 96kHz Hi-Fi audio
|High-quality adaptive audio
|Adaptive EQ
|Enhanced Adaptive EQ (real-time ear-shape analysis)
|Enhanced Adaptive EQ
|Active Noise Cancellation
|Enhanced ANC + Adaptive ANC
|Enhanced ANC
|Noise Optimization
|Real-time wearing-condition analysis
|Real-time wearing-condition analysis
|Call Quality
|Super Clear Call (super wideband + ML noise reduction)
|Super Clear Call
|AI Integration
|Hands-free AI access (Bixby, Google Gemini, Perplexity)
|Hands-free AI access
|Head Gesture Controls
|Yes
|—
Samsung ची Galaxy S26 सिरीज AI-केंद्रित भविष्याकडं एक मोठं पाऊल आहे. Privacy Display, Now Nudge आणि स्मार्ट AI असिस्टंट्समुळं दैनंदिन वापर अधिक सोपा होईल. कॅमेरा, परफॉर्मन्स आणि डिझाइनमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. भारतातील ग्राहकांसाठी प्री-ऑर्डर सुरू असून, लवकरच उपलब्धता सुरू होईल.
हे वाचलंत का :