Samsung Galaxy S26 FE च्या किमतीत वाढ: बजेट-फ्रेंडली ग्राहकांसाठी मोठा धक्का
Samsung Galaxy S26 FE च्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं हा फोन बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महागडा ठरत आहे.
Published : July 30, 2026 at 3:13 PM IST
मुंबई:सॅमसंगच्या 'फॅन एडिशन' (FE) सिरीजचा उद्देश परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देणे हा असला तरी, मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं त्याची किंमत मर्यादित ठेवणे कठीण झालं आहे. Galaxy S26 FE ची अपेक्षित किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, ज्यामुळं बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांची निराशा झाली आहे.
Galaxy S26 FE (SM-S741B/DS) is likely to get 5-10K price hike, the starting price at launch could be ~65-70K‼️— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) July 29, 2026
Galaxy S26 FE is confirmed to get :
• 3nm Exynos 2500 SoC
• 8GB LPDDR5X RAM
• 45W charging⚡wireless⚡
• 128GB UFS 3.1, 256GB & 512GB UFS 4.0 storage
🔴 Launch ~… pic.twitter.com/TzfcYuijnt
युरोप आणि अमेरिकेतील अपेक्षित किमती:
फ्रान्समध्ये Galaxy S26 FE च्या किमती खालीलप्रमाणे असण्याची शक्यता आहे.
|Galaxy S26 FE स्टोरेज
|अंदाजित किमती
|128GB
|€799
|256GB
|€899
|512GB
|€1,099
अमेरिकेतील अंदाजित किमती:
|Galaxy S26 FE स्टोरेज
|अंदाजित किमती
|128GB
|$699
|256GB
|$849
|512GB
|$1,049
गेल्या वर्षीच्या Galaxy S25 FE च्या तुलनेत, एंट्री-लेव्हल मॉडेलच्या किमतीत $50/€50 ची वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, 256GB व्हेरिएंट €90 नं महाग असेल आणि 512GB व्हेरिएंटच्या किमतीत €170 ची वाढ होईल. ही वाढ मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं झाली आहे.
डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये: S26 FE चं डिझाइन मागील मॉडेलसारखेच राहील; यात कोणतेही मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. यात Exynos 2500 प्रोसेसर, 8GB रॅम आणि 45W चार्जिंगला सपोर्ट करणारी अंदाजे 5000mAh ची बॅटरी असेल. हा फोन 1 सप्टेंबरच्या सुमारास लॉंच होण्याची शक्यता आहे, जो 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या 'मेड बाय गुगल' (Made by Google) इव्हेंटनंतर साधारण एका महिन्याने येईल. रंगांच्या पर्यायांमध्ये ग्रॅफाइट (Graphite), एक्वा ग्रीन (Aqua Green) आणि निळ्या-जांभळ्या रंगांचे मिश्रण असलेला शेड यांचा समावेश असेल.
S26 FE च्या स्पर्धात्मक फोनच्या किंमती : या किमतींमुळं S26 FE ची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. प्रमुख स्पर्धक मॉडेल्सच्या किमती खालीलप्रमाणे आहेत.
|Google Pixel 11 (256GB)
|$899
|Google Pixel 10 (128GB)
|$799
|OnePlus 15R (256GB)
|$699
|Nothing Phone (4a) Pro (256GB)
|$599
|Samsung Galaxy A57 5G (128GB)
|$549
Galaxy A57 सारखी मध्यम श्रेणीतील (mid-range) मॉडेल्स अधिक चांगला मोबदला (value) देतात. OnePlus 15R मध्ये मोठी बॅटरी आणि जलद चार्जिंगची सुविधा आहे. S26 FE च्या 512GB व्हेरिएंटची (किंमत €1,099/$1,049) तुलना जेव्हा स्टँडर्ड Galaxy S26 शी केली जाते, तेव्हा तो तितकासा आकर्षक वाटत नाही.
बजेट ग्राहकांसाठी धक्का: 'फॅन एडिशन' (FE) मालिकेचा मुख्य उद्देश परवडणाऱ्या दरात 'प्रीमियम' अनुभव देणे हा आहे. मात्र, सततच्या दरवाढीमुळं ही मालिका आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहे. बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी, S26 FE पेक्षा Galaxy A57 किंवा Pixel 10 सारखे पर्याय अधिक आकर्षक ठरू शकतात. जर सॅमसंगनं किमतींवर नियंत्रण ठेवलं नाही, तर FE मालिका केवळ नावापुरती उरण्याची शक्यता आहे. Galaxy S26 FE ची किंमत अनेक सॅमसंग चाहत्यांची निराशा करू शकते; त्यामुळं स्पर्धा आणि ग्राहकांना मिळणारे मूल्य (value) यांचा समतोल साधणे कंपनीसाठी गरजेचं आहे.
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