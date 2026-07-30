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Samsung Galaxy S26 FE च्या किमतीत वाढ: बजेट-फ्रेंडली ग्राहकांसाठी मोठा धक्का

Samsung Galaxy S26 FE च्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं हा फोन बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महागडा ठरत आहे.

Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 30, 2026 at 3:13 PM IST

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मुंबई:सॅमसंगच्या 'फॅन एडिशन' (FE) सिरीजचा उद्देश परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम अनुभव देणे हा असला तरी, मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं त्याची किंमत मर्यादित ठेवणे कठीण झालं आहे. Galaxy S26 FE ची अपेक्षित किंमत मागील मॉडेलच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे, ज्यामुळं बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांची निराशा झाली आहे.

युरोप आणि अमेरिकेतील अपेक्षित किमती:

फ्रान्समध्ये Galaxy S26 FE च्या किमती खालीलप्रमाणे असण्याची शक्यता आहे.

Galaxy S26 FE स्टोरेजअंदाजित किमती
128GB€799
256GB€899
512GB €1,099

अमेरिकेतील अंदाजित किमती:

Galaxy S26 FE स्टोरेजअंदाजित किमती
128GB$699
256GB $849
512GB$1,049

गेल्या वर्षीच्या Galaxy S25 FE च्या तुलनेत, एंट्री-लेव्हल मॉडेलच्या किमतीत $50/€50 ची वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, 256GB व्हेरिएंट €90 नं महाग असेल आणि 512GB व्हेरिएंटच्या किमतीत €170 ची वाढ होईल. ही वाढ मेमरी चिप्सच्या वाढत्या खर्चामुळं झाली आहे.

डिझाइन आणि वैशिष्ट्ये: S26 FE चं डिझाइन मागील मॉडेलसारखेच राहील; यात कोणतेही मोठे बदल अपेक्षित नाहीत. यात Exynos 2500 प्रोसेसर, 8GB रॅम आणि 45W चार्जिंगला सपोर्ट करणारी अंदाजे 5000mAh ची बॅटरी असेल. हा फोन 1 सप्टेंबरच्या सुमारास लॉंच होण्याची शक्यता आहे, जो 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या 'मेड बाय गुगल' (Made by Google) इव्हेंटनंतर साधारण एका महिन्याने येईल. रंगांच्या पर्यायांमध्ये ग्रॅफाइट (Graphite), एक्वा ग्रीन (Aqua Green) आणि निळ्या-जांभळ्या रंगांचे मिश्रण असलेला शेड यांचा समावेश असेल.

S26 FE च्या स्पर्धात्मक फोनच्या किंमती : या किमतींमुळं S26 FE ची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. प्रमुख स्पर्धक मॉडेल्सच्या किमती खालीलप्रमाणे आहेत.

Google Pixel 11 (256GB) $899
Google Pixel 10 (128GB) $799
OnePlus 15R (256GB) $699
Nothing Phone (4a) Pro (256GB)$599
Samsung Galaxy A57 5G (128GB)$549

Galaxy A57 सारखी मध्यम श्रेणीतील (mid-range) मॉडेल्स अधिक चांगला मोबदला (value) देतात. OnePlus 15R मध्ये मोठी बॅटरी आणि जलद चार्जिंगची सुविधा आहे. S26 FE च्या 512GB व्हेरिएंटची (किंमत €1,099/$1,049) तुलना जेव्हा स्टँडर्ड Galaxy S26 शी केली जाते, तेव्हा तो तितकासा आकर्षक वाटत नाही.

बजेट ग्राहकांसाठी धक्का: 'फॅन एडिशन' (FE) मालिकेचा मुख्य उद्देश परवडणाऱ्या दरात 'प्रीमियम' अनुभव देणे हा आहे. मात्र, सततच्या दरवाढीमुळं ही मालिका आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जात आहे. बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी, S26 FE पेक्षा Galaxy A57 किंवा Pixel 10 सारखे पर्याय अधिक आकर्षक ठरू शकतात. जर सॅमसंगनं किमतींवर नियंत्रण ठेवलं नाही, तर FE मालिका केवळ नावापुरती उरण्याची शक्यता आहे. Galaxy S26 FE ची किंमत अनेक सॅमसंग चाहत्यांची निराशा करू शकते; त्यामुळं स्पर्धा आणि ग्राहकांना मिळणारे मूल्य (value) यांचा समतोल साधणे कंपनीसाठी गरजेचं आहे.

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