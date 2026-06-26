सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता; बेंचमार्किंगवर स्पेसिफिकेशन्स समोर
सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता आहे. BIS प्रमाणपत्रासह Geekbench वर Exynos 2500 चिपसेट आणि Android 17 सह स्पॉट झाला आहे.
Published : June 26, 2026 at 9:57 AM IST
मुंबई : सॅमसंगचा आगामी फॅन-एडिशन स्मार्टफोन गॅलेक्सी S26 FE हा सध्या विविध प्रमाणपत्र वेबसाइट्स आणि बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर दिसून आला आहे. यामुळं भारतात त्याच्या लाँचची तयारी वेगानं सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मागील वर्षीच्या S25 FE चा यशस्वी वारसा पुढे नेणारा हा फोन प्रीमियम फीचर्स आणि परवडणाऱ्या किंमतीसह बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे.
✅ Galaxy S26 FE is confirmed to launch in India, it has listed on India's BIS 🇮🇳 Certification 😍— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) June 25, 2026
Confirmed to get :
• 3nm Exynos 2500 SoC
• 8GB RAM
• Model number : SM-S741B/DS
Other expected specs :
✅ 6.7" fhd+ 120hz flat amoled
✅ ~5000mah🔋45w⚡ wireless⚡usb 3.2
✅… pic.twitter.com/gE7UmMQHOV
BIS प्रमाणपत्र डेटाबेसवर झाली नोंदणी : सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE ची मॉडेल नंबर SM-S741B/DS सह भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) च्या डेटाबेसमध्ये नोंद झाल्याची माहिती सॅमीगुरूनं दिली आहे. ‘DS’ हे ड्युअल सिम व्हेरिएंट दर्शवते, जे भारतीय बाजारासाठी आहे. यापूर्वी हा फोन वायरलेस पॉवर कन्सोर्टियम (WPC) आणि GSMA वेबसाइटवर देखील दिसला होता. WPC डेटाबेसनुसार फोनला 5.0W कमाल लोड पॉवर आणि Qi2 सर्टिफिकेशन मिळालं आहे.
Geekbench वर कामगिरी प्रकट : गेगबेंच बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर S26 FE दोनदा स्पॉट झाला. पहिल्या लिस्टिंगमध्ये मॉडेल नंबर SM-S741U आणि दहा-कोर Exynos 2500 चिपसेट दिसला, ज्याची पीक क्लॉक स्पीड 3.30GHz आहे. हे चिपसेट सॅमसंग गॅलेक्सी Z Flip 7 ला देखील पॉवर देते. नुकत्याच लिस्टिंगनुसार फोननं सिंगल-कोरमध्ये 2,255 आणि मल्टी-कोरमध्ये 7,450 गुण मिळवलं आहेत. हे स्कोर्स मिड-रेंज ते अप्पर-मिड रेंज परफॉर्मन्स दर्शवतात. फोन Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टमसह येण्याची शक्यता आहे आणि त्यात 8GB RAM असेल. स्टोरेज पर्यायांबाबत अद्याप अधिकृत माहिती नाही, परंतु S25 FE प्रमाणे 128GB बेस व्हेरिएंट अपेक्षित आहे.
कॅमेरा आणि डिस्प्ले फीचर्स : S26 FE मध्ये स्टँडर्ड Galaxy S26 प्रमाणे ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असण्याची शक्यता आहे. डिस्प्ले आणि इतर डिझाइनबाबत अद्याप पूर्ण माहिती उपलब्ध नाही, परंतु S25 FE सारखे 6.7-इंच Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,900 nits पीक ब्राइटनेस मिळू शकते.
S25 FE चा वारसा: मागील वर्षी सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतात लाँच झालेल्या Galaxy S25 FE ची सुरुवातीची किंमत 8GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 59,999 रुपये होती. Exynos 2400 SoC नं सुसज्ज असलेला हा फोन चांगल्या विक्रीसह यशस्वी ठरला. S26 FE यात सुधारणा करून अधिक चांगला परफॉर्मन्स, नवीनतम सॉफ्टवेअर आणि बेहतर चार्जिंग सपोर्ट देईल अशी अपेक्षा आहे.
सॅमसंग भारतात फॅन-एडिशन मॉडेल्सना चांगला प्रतिसाद मिळतो, कारण ते फ्लॅगशिप फीचर्स परवडणाऱ्या किंमतीत देतात. S26 FE च्या लाँचनंतर त्याची किंमत सुमारे 55,000 ते 65,000 रुपयांच्या दरम्यान असू शकते, अशी चर्चा आहे. हा फोन लवकरच अधिकृत घोषणेसह बाजारात येण्याची शक्यता आहे. सॅमसंगनं अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, परंतु प्रमाणपत्र आणि बेंचमार्किंग लिस्टिंग्ज लाँच जवळ आल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत. नवीनतम अपडेट्ससाठी सॅमसंगच्या अधिकृत चॅनेल्सवर लक्ष ठेवा.
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