सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE :One UI 9 आणि गॅलेक्सी AI सह भारतात लॉंच, फॅन्ससाठी सुपरचार्ज्ड स्मार्टफोन !
सॅमसंगनं Galaxy S26 FE लाँच केला आहे. One UI 9, Galaxy AI, सुधारित ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप, 6.7-इंचाचा 120Hz डिस्प्ले आहे.
Published : August 28, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई : सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सनं गॅलेक्सी S26 मालिकेतील नवीन “फॅन एडिशन” व्हेरिएंट गॅलेक्सी S26 FE अधिकृतपणे लॉंच केला आहे. हा स्मार्टफोन One UI 9 सॉफ्टवेअरसह प्रथम येणारा फोन ठरला आहे. त्यात कॅमेरा अपग्रेड, गॅलेक्सी AI फीचर्स आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट यांचा समावेश आहे. याची विक्री काही प्रदेशांत 4 सप्टेंबरपासून सुरू होईल. स्लिम डिझाइन, 6.7 इंचाचा डिस्प्ले आणि एक्झिनोस 2500 प्रोसेसर असलेला हा फोन ब्लूबेरी, ग्राफाइट आणि पिस्ताचियो रंगांत उपलब्ध असेल.
अपग्रेडेड ट्रिपल कॅमेरा सिस्टीम : गॅलेक्सी S26 FE मध्ये 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर, 12 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड आणि 8 मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो सेन्सर (3x ऑप्टिकल झूम आणि OIS सह) असलेली ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे. फ्रंट कॅमेरा 12 मेगापिक्सेलचा आहे. नाइटोग्राफी तंत्रज्ञानामुळं लो-लाइट फोटोग्राफी सुधारली आहे आणि इमेज प्रोसेसिंग क्षमता वाढवल्यानं स्टिल फोटो, व्हिडिओ गुणवत्ता चांगली झाली आहे. माझ्या फॅनकॅम फीचरमुळं निवडलेल्या व्यक्तीला व्हिडिओ रेकॉर्डिंगदरम्यान ऑटोमॅटिकली फॉलो केलं जातं. सुपर स्टेडी विथ हॉरिझॉन्टल लॉकमुळं हालचालींमध्येही स्मूथ फुटेज मिळते.
गॅलेक्सी AI आणि स्मार्ट फीचर्स : फोनमध्ये अँड्रॉइड 17 वर आधारित One UI 9 सॉफ्टवेअर आहे. रोजच्या कामांना सोपं करणारी अनेक AI-ड्रिव्हन फीचर्स आहेत. नाऊ ब्रीफमध्ये कस्टमायझेबल कार्ड्स आलं आहेत आणि नज फीचर नोटिफिकेशन, अॅक्टिव्हिटीनुसार सूचना देते. सर्कल टू सर्चद्वारे इमेजमधील अनेक ऑब्जेक्ट्स एकाच वेळी शोधता येतात. फोटो असिस्टनं नैसर्गिक भाषेत इमेज एडिट करता येतात. जेमिनी ओमनीद्वारे गॅलरीतील कंटेंट वापरून व्हिडिओ क्लिप्स तयार, एडिट करता येतात.
डिस्प्ले आणि बॅटरीची ताकद : 6.7 इंचाचा FHD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले 1,900 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 120 Hz रिफ्रेश रेट देतो. 4,500mAh बॅटरी 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करते. 45W अॅडॉप्टरनं सुमारे 30 मिनिटांत 69 टक्के चार्ज होते. 15W पर्यंत वायरलेस चार्जिंगही उपलब्ध आहे. फोन IP68 रेटेड आहे, म्हणजे पाणी आणि धूळ प्रतिरोधक आहे.
दीर्घकालीन सपोर्ट आणि उपलब्धता : सॅमसंगनं सात OS अपडेट्स आणि सात वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. 8 GB RAM सह 128 GB, 256GB किंवा 512GB स्टोरेज पर्याय मार्केटनुसार उपलब्ध असतील. भारतातील किंमत आणि उपलब्धतेचे तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. एकूणच हा फोन फॅन्ससाठी परवडणारा प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी तयार झाला आहे. कॅमेरा, AI आणि बॅटरी यांच्या संतुलनामुळं तो दैनंदिन वापरासाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. सॅमसंगनं फॅन एडिशन मालिकेत पुन्हा एकदा उत्कृष्ट अपग्रेड्स देऊन वापरकर्त्यांना खुश केलं आहे.
|Galaxy S26 FE
|Display
|6.7-inch FHD+
Dynamic AMOLED 2X Display
120 Hz refresh rate (60/120Hz)
1,900 nits
|Dimensions & Weight
|161.6 x 76.9 x 7.4, 193g
|Camera
|12 MP Ultra-Wide Camera
• F2.2, FOV 123˚
50 MP Wide Camera
• OIS F1.8, FOV 84˚
8 MP Telephoto Camera
• 3x Optical Zoom, Up to 30x Digital Zoom, OIS F2.4, FOV 32˚
12 MP Front Camera
• F2.2, FOV 85˚
|Processor
|Exynos 2500 (3nm AP)
|Memory & Storage
|8 + 128 GB
8 + 256 GB
8 + 512 GB
|*Storage options and availability may vary by carrier, country, or region. Actual storage availability may vary depending on pre-installed software.
|Battery
|4,900 mAh
|*Typical value tested under third-party laboratory conditions. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 4,755mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors.
|Charging*
|45 W wired charging*: Up to 69% charge in around 30 mins with 45 W Adapter**
15 W Fast Wireless Charging ***
Wireless PowerShare****
|*Wired charging compatible with QC2.0 and AFCPD.
|**45 W Power Adapter sold separately. Use only Samsung-approved chargers and cables.
|***Wireless charging compatible with WPC.
|****Limited to Samsung or other brand smartphones with Qi wireless charging, such as Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Flip8, S26 series, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, S25 edge, S25 series, Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 series, Z Fold5, Z Flip5, S23 series, Z Fold4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3, Z Flip3, S21 series, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20 series, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE and Note5. Only available with certain Samsung Galaxy wearables such as Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch and Galaxy Buds. If battery power is lower than 30% Wireless PowerShare may not function. May not work with certain accessories, covers, other brand devices or some Samsung wearables. During PowerShare, it may affect call reception or data services, depending on your network environment.
|OS
|Android 17
One UI 9
|Network and Connectivity
|5G,* LTE,**, Wi-Fi 6E,*** Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4
|*Requires optimal 5G network connection, available in select markets. Check with your carrier for availability and details. Download and streaming speeds may vary based on content provider, server connection and other factors.
**Availability of LTE model varies by market and carrier. Actual speed may vary depending on market, carrier, and user environment.
***Wi-Fi 6E network availability may vary by market, network provider and user environment. Requires optimal connection. Will require a Wi-Fi 6E router.
|Water Resistance
|IP68*
|*Water and dust resistant based on lab test conditions for submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes. Rinse residue/dry after wet. Not advised for beach or pool use. Water and dust resistance of your device is not permanent and may diminish over time. Water and dust resistance may also diminish over time because of normal wear and tear.
|Colors
|Blueberry, Graphite, Pistachio*
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