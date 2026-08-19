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'गॅलेक्सी S25 5G महागला, टॉप मॉडेलची किंमत 1 लाखांपेक्षा जास्त

सॅमसंगने भारतात Galaxy S25 256 GB आणि 512 GB व्हेरिएंटच्या किमती वाढवल्या आहेत, तर बेस मॉडेल त्याच किमतीत उपलब्ध आहे.

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

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हैदराबाद: सॅमसंगनं भारतात आपल्या 'फ्लॅगशिप' स्मार्टफोन, 'गॅलेक्सी S25 5G' (Galaxy S25 5G) च्या दोन प्रकारांच्या (व्हेरिएंट्सच्या) किमती वाढवल्या आहेत. हा बदल आज, 19 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाला असून, नवीन किमती सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिसत आहेत.

नवीन किंमत सूचीनुसार, : 12 जीबी रॅम (RAM) आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या 'गॅलेक्सी S25 5G' प्रकाराची किंमत आता 84,999 झाली आहे, जी त्याच्या मूळ लाँच किंमतीपेक्षा 4,000 नं जास्त आहे. त्याच वेळी, 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी स्टोरेज असलेल्या 'टॉप-एंड' मॉडेलची किंमत आता 1,04,999 झाली आहे. हा फोन 12,000 रुपयांनी महागला आहे. खालील तक्त्यामध्ये या फ्लॅगशिप फोनच्या जुन्या आणि नवीन किमतींमधील फरक दर्शविला आहे. तरीही, एक दिलासादायक बाब म्हणजे सॅमसंगनं 'बेस मॉडेल'च्या (मूलभूत प्रकाराच्या) किंमतीत वाढ केलेली नाही. 12 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेला बेस प्रकार अजूनही त्याच्या मूळ लाँच किंमतीवर, म्हणजेच 74,999 ला उपलब्ध आहे; त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

बेस प्रकाराची किंमत तशीच : सामान्यतः सॅमसंगचे फ्लॅगशिप फोन लाँच झाल्यानंतर एक किंवा दोन वर्षांनी स्वस्त होतात आणि त्यांच्या किमती मूळ लाँच किंमतीपेक्षा कमी पैशात खरेदी करता येतात. 'सॅमसंग गॅलेक्सी S25' हे 2025 च्या सुरुवातीला लाँच करण्यात आला होता. याच्या बेस प्रकाराची किंमत तशीच असली तरी, जगभरातील स्मार्टफोन कंपन्या रॅम आणि स्टोरेजच्या तुटवड्यामुळं किमती वाढवत आहेत; परिणामी, सॅमसंगनं दोन प्रकारांच्या किमती वाढवल्याल आहेत.

वैशिष्ट्ये : 'गॅलेक्सी S25 5G' हा एक कॉम्पॅक्ट फोन आहे ज्यामध्ये 6.2-इंचाचा AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 120Hz पर्यंतचा 'अडॅप्टिव्ह रिफ्रेश रेट' आणि FHD+ रिझोल्यूशनला सपोर्ट करतो. याची 'पीक ब्राइटनेस' (कमाल प्रखरता) 2600निट्स (nits) इतकी आहे, ज्यामुळं प्रखर सूर्यप्रकाशातही तो वापरणे सोपं जातं. फोनच्या अंतर्गत भागामध्ये (हार्डवेअरमध्ये), यात क्वालकॉमच्या (Qualcomm) 'स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट' (Snapdragon 8 Elite) चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे, जो 3nm (नॅनोमीटर) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत सांगायचं तर, हा फोन अँड्रॉइड 15 (Android 15) वर आधारित सॅमसंगच्या 'वन यूआय 7' (One UI 7) स्किनवर चालतो. कंपनीनं या डिव्हाइससाठी 7 वर्षांचे ओएस (OS) अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यात 4000 mAh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी आजच्या वापराच्या मानकांनुसार तुलनेनं लहान आहे. ही बॅटरी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 15W वायरलेस चार्जिंग आणि वायरलेस 'पॉवरशेअर' (PowerShare) सुविधेला सपोर्ट करते.

ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप : या फोनच्या मागील बाजूस ट्रिपल-कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50MP चा मुख्य कॅमेरा, 10MP ची टेलिफोटो लेन्स आणि 12MP चा अल्ट्रा-वाइड लेन्स यांचा समावेश आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 12MP चा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.

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