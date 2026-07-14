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ग्राहकांसाठी मोठी खुशखबर ! सॅमसंग गॅलेक्सी M47 दरात मोठी कपात

सॅमसंग गॅलेक्सी M47 पुन्हा मूळ किंमतीत उपलब्ध झाला आहे. कालच या स्मार्टफोनची किंमत कंपनीनं वाढवल्याचा दावा काही टिपस्टारनी केला होता.

Samsung Galaxy M47 price cut
सॅमसंग गॅलेक्सी M47 (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 11:14 AM IST

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मुंबई : सॅमसंगच्या लोकप्रिय M सीरीजच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी! सॅमसंग गॅलेक्सी M47 स्मार्टफोनची किंमत पुन्हा त्याच्या मूळ लाँच दरात आणण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी किंमतीत झालेल्या वाढीनंतर (जास्तीत जास्त 8,000 पर्यंत) कंपनीनं आता ग्राहकांच्या मागणीला प्रतिसाद देत मूळ किंमतीत फोन उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळं बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स हवे असणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.

किंमत आणि उपलब्धता : सॅमसंगनं आता गॅलेक्सी M47 च्या सर्व व्हेरियंट्सची किंमत खालीलप्रमाणे निश्चित केली आहे.

RAM + StoragePrice (₹)
6 GB + 128 GB25,999
8 GB + 128 GB28,999
8 GB + 256 GB33,999

ही किंमत Amazon, Flipkart आणि सॅमसंगच्या अधिकृत स्टोर्सवर उपलब्ध आहे. विशेष ऑफर्स, बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज ऑफरचा फायदा घेऊन आणखी कमी किंमतीत हा फोन मिळवता येऊ शकतो.

का झाली होती किंमत वाढ? : सॅमसंग गॅलेक्सी M47 लाँच झाल्यानंतर प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. मागणी वाढल्यानं आणि कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यानं कंपनीनं किंमत वाढवली होती. मात्र, ग्राहकांच्या नाराजी आणि विक्रीवर झालेल्या परिणामामुळं कंपनीनं त्वरित निर्णय घेत मूळ किंमतीत स्मार्टफोन पुन्हा उपलब्ध करून दिला, असा दावा टिपस्टर Sanju Choudhary यांनी X सोशल साईटवर केला आहे.

गॅलेक्सी M47 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : गॅलेक्सी M47 हा मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली पर्याय म्हणून ओळखला जातो. यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट असलेला मोठा AMOLED डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर, लांब टिकणारी बॅटरी आणि उत्तम कॅमेरा सेटअप आहे. फोन 6000mAh क्षमतेची बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगसह येते. मल्टीटास्किंगसाठी पुरेशी रॅम आणि स्टोरेज उपलब्ध असल्यानं गेमिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगसारख्या कामांसाठीही तो योग्य आहे. ट्रिपल कॅमेरा सेटअपमध्ये 108 मॅगापिक्सल मुख्य सेन्सर असल्यानं दिवसा आणि रात्री दोन्ही वेळी उत्तम फोटो काढता येतात. सॅमसंगचं One UI इंटरफेस, अ‍ॅन्ड्रॉइडचं नवीनतम व्हर्जन आणि वेळोवेळी मिळणारे सिक्युरिटी अपडेट्स यामुळं फोन दीर्घकाळ टिकणारा आणि सुरक्षित राहतो. डिझाइन देखील आकर्षक आणि प्रीमियम आहे.

ग्राहकांसाठी संधी : ज्या ग्राहकांनी किंमत वाढल्यानं स्मार्टफोन खरेदी करणं टाळलं होतं, त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी आहे. आता मूळ किंमतीत उपलब्ध असल्यानं फोनची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तरुण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना हा फोन बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा ठरेल.

सॅमसंग गॅलेक्सी M47 नं पुन्हा एकदा सिद्ध केले की कंपनी ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत असताना ही किंमत घट ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरली आहे. जर तुम्ही चांगला डिस्प्ले, मजबूत परफॉर्मन्स आणि विश्वासार्ह ब्रँड शोधत असाल तर Galaxy M47 हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

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