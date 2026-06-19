Galaxy M47 5G : 'या' तारखेला होणार लॉंच, रंग पर्याय, डिझाइनची माहिती आली समोर
सॅमसंग 'Galaxy M47 5G' लवकरच लाँच होणार आहे. सॅमसंग इंडियाच्या वेबसाइटवर यासाठी 'Notify Me' तसंच ॲमेझॉन इंडियावर टीझर आणि प्रमोशनल मायक्रोसाइटही सुरू झाली आहे.
Published : June 19, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई : सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G लवकरच भारतात लाँच होणार असल्याची पुष्टी कंपनीनं केलीय. हा नवीन फोन 2023 मध्ये लाँच झालेल्या सॅमसंग गॅलेक्सी M44 ची जागा घेईल. या आगामी स्मार्टफोनसाठी भारतात एक विशेष मायक्रोसाइट (micro-site) सुरू करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये त्याचं डिझाइन, रंग आणि उपलब्धतेबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. लाँच होणाऱ्या सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G मध्ये 'पिल-शेप्ड' (गोळ्याच्या आकाराचा) रिअर कॅमेरा मॉड्यूल दिसत आहे, जो अलीकडेच लाँच झालेल्या सॅमसंग गॅलेक्सी A57 आणि Galaxy A37 मधील कॅमेरा मॉड्यूलसारखाच वाटतो. या फोनचा मागील भाग (रिअर पॅनेल) सपाट असेल. हा सॅमसंग M-सीरीज फोन अलीकडेच एका बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर 'ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन चिपसेट'सह दिसून आला होता.
The wait for the next level is almost over.#GalaxyM47 5G is coming soon. Stay tuned for the #NextLevelMonster.#ComingSoon #LoveforMonster #Samsung pic.twitter.com/Aas3qojhEf— Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026
सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G लाँच : सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G साठी भारतात एक विशेष मायक्रोसाइट सुरू झाली असून, त्यावर "Next Level Monster" (नेक्स्ट लेव्हल मॉन्स्टर) अशी टॅगलाइन देण्यात आली आहे; यावरून हा गॅलेक्सी M-सीरीज स्मार्टफोन लवकरच भारतात येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. यासोबतच, मायक्रोसाइटवर फोनच्या डिझाइनची झलकही दाखवण्यात आली आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G मध्ये सपाट रिअर पॅनेल असून, त्याच्या वरच्या डाव्या कोपऱ्यात 'पिल-शेप्ड' कॅमेरा मॉड्यूल असल्याचं दिसतं. या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आणि त्याशेजारी एलईडी (LED) फ्लॅश असल्याचं दिसून येतं.
ॲमेझॉनवर होणार उपलब्ध : आगामी सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G च्या उजव्या बाजूला पॉवर बटण आणि व्हॉल्यूम बटणे (volume rocker) असतील. हा फोन भारतात ॲमेझॉन (Amazon) द्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. नवीन गॅलेक्सी M47 5G किमान लाल रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध करून दिला जाईल. सॅमसंगनं या लाल रंगाच्या पर्यायाचं मार्केटिंग नाव अद्याप जाहीर केलेलं नाही. तसंच, याची नेमकी लाँच तारीख, किंमत, मुख्य वैशिष्ट्ये आणि इतर तपशील अद्याप गुलदस्त्यात आहेत, जे आगामी काळात जाहीर केले जाऊ शकतात.
कोणता असेल चिपसेटस : सॅमसंग गॅलेक्सी M47 5G ची माहिती समोर येण्यापूर्वीच, हा फोन 'SM-476B' या मॉडेल नंबरसह 'गीकबेंच' (Geekbench) बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्मवर लिस्ट झाल्याचं वृत्त आलं होतं. हा फोन क्वालकॉमच्या (Qualcomm) ऑक्टा-कोर 'स्नॅपड्रॅगन 6 Gen 3' चिपसेटसह दिसून आला होता. या चिपसेटमध्ये 1.8 GHz वेगाचे चार 'एफिशिएन्सी कोअर्स' (efficiency cores) आणि 2.4 GHz चा पीक क्लॉक स्पीड देणारे चार 'परफॉर्मन्स कोअर्स' (performance cores) आहेत. Samsung Galaxy M47 5G हा Adreno 710 GPU आणि किमान 8GB RAM सह लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, हा हँडसेट Android 16 सह येईल असंही वृत्त आहे. GPU कामगिरीच्या बाबतीत, Samsung Galaxy M47 5G नं Geekbench AI च्या OpenCL टेस्टमध्ये 2,256 गुण मिळवले आहेत. यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, हा स्मार्टफोन 2023 मध्ये लाँच झालेल्या Samsung Galaxy M44 ची जागा घेईल अशी अपेक्षा आहे.
✅ Officially Confirmed : Galaxy M47 is launching soon in India 🇮🇳— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) June 19, 2026
Gets :
✅ Snapdragon 6 Gen 3
✅ ~6.7" fhd+ 120hz flat oled
✅ 50mp ois main (triple rear 📸)
✅ ~5000mah🔋
✅ 8gb ram, android 16 pic.twitter.com/coixyA71Hz
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