सॅमसंग गॅलक्सी M47 5G भारतात 29 जूनला होणार लाँच
सॅमसंग गॅलक्सी M47 5G 29 जूनला भारतात लाँच होणार आहे. कंपनीनं फोनचे डिझाइन, रंग आणि मुख्य वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत.
Published : June 23, 2026 at 3:11 PM IST
मुंबई : दक्षिण कोरियन टेक कंपनी सॅमसंगनं आपल्या लोकप्रिय M सीरीजमध्ये नवीन स्मार्टफोन गॅलक्सी M47 5G लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा फोन भारतात या महिन्याच्या अखेरीस, म्हणजे 29 जून रोजी बाजारात येणार आहे. कंपनीनं फोनचे रंगीत पर्याय, डिझाइन आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये आधीच जाहीर केली आहेत. मध्यम बजेट सेगमेंटमध्ये शक्तिशाली परफॉर्मन्स, उत्तम डिस्प्ले आणि प्रीमियम कॅमेरा सिस्टम देणारा हा फोन युवा वर्गात चर्चेचा विषय बनला आहे.
A NEXT LEVEL MONSTER has entered the game. Presenting the all-new #GalaxyM47 5G - engineered for those who demand more. Experience powerful performance with a Snapdragon processor and LPDDR5X RAM, enhanced durability with Corning® Gorilla® Glass Victus+ and water & dust… pic.twitter.com/Uf7T5weaoM— Samsung India (@SamsungIndia) June 23, 2026
डिझाइन आणि रंग पर्याय : सॅमसंग गॅलक्सी M47 5G दोन आकर्षक Blaze Blue आणि Rogue Red रंगांमध्ये उपलब्ध होणार. फोनचं डिझाइन गॅलक्सी A सीरीजसारखा फ्लॅट रियर पॅनल आणि पिल-शेप्ड कॅमेरा मॉड्यूल असणारं आहे. यामुळं फोन आधुनिक आणि प्रीमियम दिसतो.
डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स : हा स्मार्टफोन 6.7 इंचाचा Super AMOLED डिस्प्ले घेऊन येणार आहे. डिस्प्ले 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट देतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ अनुभव देतात. डिस्प्लेला Corning Gorilla Glass Victus+ संरक्षण मिळालं आहे. परफॉर्मन्ससाठी फोनमध्ये Snapdragon चिपसेट (अज्ञात मॉडेल) वापरण्यात आला आहे. यासोबत LPDDR5x RAM आणि UFS 3.1 स्टोरेज दिलं आहे. हे कॉम्बिनेशन मल्टीटास्किंग, अॅप्स आणि गेमिंगसाठी वेगवान आणि कार्यक्षम कामगिरी सुनिश्चित करेल.
Samsung Galaxy M47 5G Launching on 29th June in India !— Techno Ruhez (@AmreliaRuhez) June 23, 2026
Specs :
6.7" super amoled 120hz
snapdragon processor
lpddr5x ram="" ufs 3.1
45w charging
50mp ois + 5mp uw + 2mp
selfie 12mp
4k video recording
6 os upgrades
price expectations?? pic.twitter.com/nd4y1jrrcP
सॉफ्टवेअर आणि अपडेट्स : सॅमसंगनं आश्वासन दिलं आहे की Galaxy M47 5G ला सहा OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. फोन One UI 8.5 वर आधारित Android 16 सह लाँच होईल. यात AI आधारित अनेक टूल्स उपलब्ध असतील, ज्यात AI Voice Transcription सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन खास आहे. यात ट्रिपल रियर कॅमेरा सिस्टम आहे.50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 5 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सल मॅक्रो सेन्सर, समोर 12 मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा असेल. फोन 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास सक्षम आहे.
बॅटरी आणि चार्जिंग : सॅमसंग गॅलक्सी M47 5G 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगसपोर्ट करेल. याशिवाय बायपास चार्जिंग सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं गेमिंग किंवा हेवी वापरादरम्यान बॅटरीवर ताण कमी होतो. कंपनीनं फोनमध्ये 4x स्क्रॅच रेसिस्टन्स आणि 2 मीटर फॉल एंड्युरन्सची क्लेम केली आहे.
मुख्य वैशिष्ट्यांचा सारांश : Galaxy M47 5G बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये संतुलित पर्याय ठरेल. उत्तम डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर, प्रीमियम कॅमेरा आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट यामुळं हा फोन स्पर्धात्मक बाजारात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
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