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Samsung Galaxy M47 5G च्या किमतीत मोठी वाढ; अवघ्या एका आठवड्यात 8,000 रुपयांनी महागला फोन

भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात Samsung Galaxy M47 5G च्या किमतीत 8,000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे.

Samsung Galaxy M47 5G
Samsung Galaxy M47 5G (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 12:52 PM IST

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मुंबई: भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात सॅमसंगच्या Galaxy M47 5G स्मार्टफोनच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. 29 जून 2026 रोजी लाँच झालेला हा फोन 4 जुलै रोजी विक्रीसाठी उपलब्ध झाला होता. मात्र, आता Amazon India वरील रिटेल लिस्टिंगमध्ये सर्व व्हेरिएंट्सच्या किमतीत 7,000 ते 8,000 रुपयांची वाढ दिसून येत आहे. किमतीतील ही वाढ ग्राहकांसाठी मोठा धक्का असून, यामुळं ब्रँडच्या विश्वासार्हतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

व्हेरिएंट, मूळ किंमत आणि किंमत वाढीचा टेबल: ज्या ग्राहकांनी लाँचच्या दिवशी मिळणाऱ्या सवलतींनंतर हा फोन खरेदी केला, त्यांच्यासाठी किमतीतील प्रभावी वाढ 10,000 ते 11,000 रुपयांपर्यंत आहे. किमतीतील या अचानक वाढीमुळं ग्राहकांचं केवळ आर्थिक नुकसानच होत नाही, तर ब्रँडच्या मार्केटिंग धोरणाबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

व्हेरिएंटमूळ किंमतसध्याची किंमतकिंमत वाढ
6 GB + 128 GB25,999₹32,999₹7,000₹
8 GB + 128 GB28,999₹36,999₹8,000₹
8 GB + 256 GB33,999₹41,999₹8,000₹

किंमत वाढीची कारणे: गेल्या वर्षभरात भारतात स्मार्टफोन कंपन्यांकडून किंमती वाढवणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे. याचं मुख्य कारण 'रॅम'चा (RAM) तुटवडा हे सांगितलं जात आहे. 'नथिंग' (Nothing), 'विवो' (Vivo) आणि 'रिअलमी' (Realme) सारख्या ब्रँड्सनीही त्यांच्या जुन्या मॉडेल्सच्या किंमती वाढवल्या आहेत. सॅमसंगचा निर्णयही अशाच दबावामुळं घेतल्याचं मानलं जातं. मात्र, 'M47' सारखा फोन लाँच झाल्यानंतर इतक्या लवकर किंमत वाढवणे, ही बाब अनैतिक आणि ग्राहकांचं हित न जपणारी मानली जाते. जाहिरातीत नमूद केलेली लाँचिंगची किंमत स्थिर राहावी, अशी ग्राहकांची अपेक्षा असते; अवघ्या एका आठवड्यात इतकी मोठी वाढ करणे हा विश्वासघात वाटू शकतो. ज्यांनी लाँचच्या दिवशीच हा फोन खरेदी केला, त्यांना आता कदाचित पश्चाताप होत असेल. या निर्णयामुळं सॅमसंगच्या इतर उत्पादनांबाबतही ग्राहकांच्या मनात अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते.

ग्राहकांवर काय होणारा परिणाम?: या दरवाढीमुळं मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या फोनचे पर्याय कमी होतात. 'M47 5G' ला 5G सपोर्ट आणि सक्षम प्रोसेसर यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. मात्र, आता वाढलेल्या किंमतीमुळं ग्राहक कदाचित प्रतिस्पर्धी ब्रँड्सकडं वळू शकतात. रॅमच्या तुटवड्यामुळं जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्यामुळं कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढल्याचं सांगितलं जातं. तरीही, हा भार थेट ग्राहकांवर टाकणे अयोग्य मानलं जातं. तज्ञांचं मत आहे की, कंपन्यांनी लाँचच्या वेळीच वास्तववादी किंमती निश्चित कराव्यात आणि त्या कायम ठेवाव्यात. जर किंमत वाढीचा हा कल असाच चालू राहिला, तर इतर ब्रँड्सही त्याचं अनुकरण करू शकतात, ज्यामुळं भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.सॅमसंगनं या प्रकरणाबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. कंपनी कदाचित साठ्याची उपलब्धता आणि खर्च व्यवस्थापन ही कारणे पुढे करू शकते, परंतु ग्राहकांसाठी हा अनुभव नक्कीच निराशाजनक आहे.

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