सॅमसंग गॅलेक्सी M17e 5G भारतात 17 मार्चला होणार लॉंच, 6000mAh ची दमदार बॅटरी

सॅमसंगचा नवीन Galaxy M17e 5G 17 मार्चला भारतात येतोय. 6000mAh बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले, Dimensity 6300 सह 6 वर्षे अपडेट्स मिळतील.

Samsung Galaxy M17e 5G
Samsung Galaxy M17e 5G (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 12:57 PM IST

मुंबई : सॅमसंगनं आपल्या लोकप्रिय M सीरिजमध्ये आणखी एक नवीन स्मार्टफोन आणण्याची घोषणा केली आहे. गॅलेक्सी M17e 5G स्मार्टफोन भारतात 17 मार्च 2026 रोजी लॉंच (Samsung Galaxy M17e 5G) होणार आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लॉंच झालेल्या गॅलेक्सी M17 नंतर ही M सीरिजची विस्तारित आवृत्ती आहे. हा फोन विशेषतः तरुण ग्राहकांना लक्षात घेऊन तयार केला असून, त्यात मोठी बॅटरी, उत्तम डिस्प्ले आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट यांचा समावेश आहे. हा बजेट सेगमेंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक फीचर्ससह येणारा आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
गॅलेक्सी M17e 5G मध्ये (Galaxy M17e 5G) 6.7 इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. हe स्क्रीन Adaptive Brightness आणि High Brightness Mode (HBM) सह येत असल्यानx वेगवेगळ्या प्रकाश परिस्थितीत स्पष्ट दृश्यमान मिळतं. फोनची जाडी फक्त 8.2 मिमी आहे आणि त्यात Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) बॅक पॅनल वापरलं आहे. की आयलंड डिझाइनमुळं बटणांचा वापर सोपा झाला आहे. IP54 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून मूलभूत संरक्षण मिळतं. हा फोन Vibe Violet आणि Blitz Blue अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

प्रोसेसर आणि बॅटरी
या स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर आहे, ज्यासोबत Arm Mali-G57 GPU आहे. हा चिपसेट अनेक 5G बँड्सना सपोर्ट करतो. बॅटरी क्षमता 6000mAh इतकी मोठी आहे. One UI 8 ऑप्टिमायझेशन्समुळं अनुपयोगी अॅप्सला स्लीप मोडमध्ये ठेवून पॉवर बचत होते, ज्यामुळं एका चार्जवर दीर्घकाळ वापर शक्य होतो.

कॅमेरा वैशिष्ट्ये
रियर कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये 50MP प्रायमरी सेन्सर आणि 2MP डेप्थ सेन्सर आहे, ज्याचा वापर बोकेह पोर्ट्रेट इफेक्ट्ससाठी होतो. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा कॅमेरा तरुणांच्या सोशल मीडिया आणि फोटोग्राफी गरजा पूर्ण करण्याची अपेक्षा आहे.

सॉफ्टवेअर आणि AI फीचर्स
फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स One UI 8.0 वर चालतो, जो Android 16 वर आधारित आहे. यात Google Gemini AI असिस्टंट आहे, जे टेक्स्ट जनरेशन आणि समरीकरणासाठी उपयुक्त आहे. तसंच Google चं Circle to Search फीचर आहे, ज्यामुळं स्क्रीनवरील वस्तू शोधण्यासाठी अ‍ॅप स्विच करण्याची गरज नाही. सॅमसंगनं या डिव्हाइससाठी सहा वर्षांच्या Android OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी दिली आहे. हा स्मार्टफोन लॉंचनंतर Amazon.in, सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये उपलब्ध होईल. तरुणांना परवडणारा, मजबूत आणि फीचर-रिच फोन हवा असणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल.


