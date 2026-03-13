सॅमसंग गॅलेक्सी M17e 5G : ची भारतात लाँचपूर्वीच किंमत लीक
6.7 इंच डिस्प्ले, डायमेंसिटी चिपसेट आणि AI फीचर्ससह सॅमसंग गॅलेक्सी M17e 5G 17 मार्चला भारतात लाँच होईल. लॉंचपूर्वीच फोनची किंमत लीक झालीय.
मुंबई : सॅमसंग कंपनी भारतातील स्मार्टफोन प्रेमींसाठी एक मोठी खुशखबर घेऊन येत आहे. गॅलेक्सी M सीरीजचा नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी M17e 5G हा (Samsung Galaxy M17e 5G) येत्या 17 मार्च रोजी भारतात लाँच होणार आहे. लाँचपूर्वीच एका टिपस्टरनं फोनची सुरुवातीची किंमत उघडकीस आणली आहे. यासोबत कंपनीनं स्वतःच फोनची अनेक प्रमुख वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. 6.7 इंचाचा मोठा डिस्प्ले, शक्तिशाली मीडियाटेक डायमेंसिटी चिपसेट, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि AI आधारित फीचर्स यामुळं हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये खळबळ उडवणार आहे. अमेझॉनवर मायक्रोसाइट लाईव्ह झाली असून, फोन ब्लिट्झ ब्लू आणि व्हाइब व्हायोलेट रंगात उपलब्ध होईल. बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा हा फोन ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.
किंमत आणि उपलब्धता
X (ट्विटर) वर टिपस्टर संजू चौधरी (@saaaanjjjuuu) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी M17e 5G ची सुरुवातीची किंमत (Samsung Galaxy M17e 5G Price) भारतात 13,999 रुपयांपासून सुरू होईल. अद्याप RAM आणि स्टोरेजच्या विविध कॉन्फिगरेशनबाबत स्पष्टता नाही, परंतु पुढील काही दिवसांत अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं अमेझॉनशी भागीदारी करून मायक्रोसाइट तयार केली आहे. यावरून ग्राहक लाँचच्या दिवशी सहज खरेदी करू शकतील. 14,000 रुपयांच्या खाली सर्वात जास्त बॅटरी आयुष्य देणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये नवा मानक घालणार आहे. लाँचनंतर पहिल्या विक्रीसाठी विशेष ऑफर्स आणि एक्सचेंज डील्सचीही अपेक्षा आहे.
वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
सॅमसंगनं गॅलेक्सी M17e 5G च्या (Galaxy M17e 5G) अनेक वैशिष्ट्यांची आधीच घोषणा केली आहे. फोनमध्ये 6.7 इंच HD+ स्क्रीन आहे ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट दिला गेला आहे. यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अत्यंत स्मूथ होईल. मोठा डिस्प्ले असल्यानं मल्टीमीडिया अनुभव उत्कृष्ट राहील. प्रोसेसिंगसाठी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिपसेट आणि ARM Mali-G57 GPU दिला आहे. हे कॉम्बिनेशन दैनंदिन कामे, मल्टिटास्किंग आणि हलक्या गेमिंगसाठी पुरेसं शक्तिशाली आहे.
सहा वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स
सॉफ्टवेअरबाबत सॅमसंगनं मोठं आश्वासन दिलं आहे. फोन Android 16 आधारित One UI ८ वर चालेल. यासोबत Android OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. यामुळं फोन दीर्घकाळ टिकेल आणि सुरक्षित राहील. AI फीचर्समध्ये Now Bar, Live Notifications, Google Gemini AI आणि Circle to Search यांचा समावेश आहे.
कॅमेरा सेटअप आणि डिझाइन
कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर, 2 मेगापिक्सलचा डेप्थ सेन्सर आणि 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट सेल्फी शूटर आहे. दिवसाच्या प्रकाशात छान फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करता येतील. फोनमध्ये 6,000mAh ची प्रचंड बॅटरी आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार यामुळे 26 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्लेबॅक शक्य आहे. डिझाइनबाबत फोन 8.2 मिलिमीटर जाडीचा आहे. Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP) बॅक पॅनल आणि IP54 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळेल. हलका, मजबूत आणि स्टाइलिश असा हा फोन दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी M17e 5G बजेट 5G स्मार्टफोन बाजारात क्रांती घडवणारा ठरू शकतो. मोठा डिस्प्ले, शक्तिशाली चिपसेट, AI फीचर्स, उत्तम कॅमेरा आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्य यामुळं तरुण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी हा फोन उत्तम पर्याय असेल. 17 मार्चला लाँच होणाऱ्या या फोनबाबत अधिक अपडेट्स लवकरच येणार आहेत.
