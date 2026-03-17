सॅमसंग गॅलक्सी M17e 5G भारतात लाँच; 6000mAh बॅटरीसह मिड-रेंजमध्ये नवा पर्याय
सॅमसंगनं भारतात गॅलक्सी M17e 5G लाँच केला. यात 6000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, डिमेन्सिटी 6300 प्रोसेसर येतो.
Published : March 17, 2026 at 12:21 PM IST
मुंबई: दक्षिण कोरियन स्मार्टफोन कंपनी सॅमसंगनं सोमवारी भारतात गॅलक्सी M17e 5G स्मार्टफोन अधिकृतपणे लाँच केला. हा फोन कंपनीच्या लोकप्रिय M सीरीजचं नवीनतम मिड-रेंज मॉडेल आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीनं यात मोठी बॅटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि आधुनिक कॅमेरा सिस्टम दिली आहे. फोन आज ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. व्हायब व्हायोलेट आणि ब्लिट्झ ब्लू अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये ग्राहक हे डिव्हाइस खरेदी करू शकतील.
गॅलक्सी M17e 5G मुख्य वैशिष्ट्ये
सॅमसंग गॅलक्सी M17e 5G मध्ये 6.7 इंचाचा HD+ इनफिनिटी-U LCD स्क्रीन आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट दिला आहे ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंग अनुभव अतिशय स्मूथ होतो. नॉच डिझाइनसह हा डिस्प्ले दैनंदिन वापरासाठी योग्य आहे. फोनचा मेंदू म्हणजे मीडियाटेक डिमेन्सिटी 6300 SoC आहे. हा ऑक्टा-कोर 6nm प्रोसेसर 2.4GHz पर्यंत स्पीड देतो आणि आर्म माली-G57 MC2 GPU सोबत येतो. 4GB, 6GB किंवा 8GB RAM आणि 128GB इंटरनल स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. स्टोरेज 2TB पर्यंत मायक्रोएसडी कार्डनं वाढवता येईल.
कॅमेरा
यात तुम्हाला 50MP मुख्य सेन्सर (f/1.8) आणि 2MP डेप्थ सेन्सरचा ड्युअल रिअर सेटअप मिळेल. LED फ्लॅशसह हा सेटअप चांगल्या प्रकाशात आणि पोर्ट्रेट फोटोमध्ये उत्तम काम करतो. सेल्फीसाठी 8MP फ्रंट कॅमेरा दिला आहे. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर फोन Android 16 वर चालतो आणि One UI 8.0 इंटरफेस आहे. यात Gemini Live वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. सॅमसंगने 6 मोठे OS अपडेट्स आणि 6 वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचं वचन दिलं आहे, ज्यामुळं फोन दीर्घकाळ सुरक्षित राहील.
आयलंड डिझाइन
बिल्ड क्वालिटी देखील प्रभावी आहे. फोन 8.2mm जाड आहे आणि वजन 199g आहे. यात ग्लास फायबर रिनफोर्स्ड पॉलीमर (GFRP) बॅक पॅनल वापरलं आहे. की आयलंड डिझाइनमुळं बटणे सोयीचे आहेत. IP54 रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्याच्या हलक्या स्प्लॅशपासून संरक्षण मिळतं. साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि बॉटम पोर्टेड स्पीकर्स हे अतिरिक्त फायदे आहेत. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G SA/NSA (12बँड्स), Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3 आणि USB Type-C आहे. बॅटरी फोनचा सर्वात मोठा प्लस पॉंईट आहे. 6000mAh क्षमतेची बॅटरी एका चार्जवर 26 तास व्हिडिओ प्लेबॅक देऊ शकते. 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे ज्यामुळं जलद चार्जिंग शक्य होते.
किंमत आणि उपलब्धता
सॅमसंग गॅलक्सी M17e 5G ची सुरुवातीची किंमत 4GB + 128GB व्हेरियंटसाठी 12,999 रुपये आहे. फोन आजपासून Amazon.in, Samsung.com आणि निवडक रिटेल स्टोर्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. मर्यादित कालावधीसाठी ऑनलाइन सेल आज दुपारी 12 ते 2 पर्यंत सुरू होत आहे. ग्राहकांना स्पेशल ऑफर्स आणि बँक डिस्काउंट्सचा फायदा घेता येईल. हा फोन बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देणारा आहे. दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, स्मूथ डिस्प्ले आणि अपडेट्सचे आश्वासन यामुळे तरुण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी उत्तम पर्याय ठरेल. सॅमसंगच्या M सीरीजची लोकप्रियता पुन्हा एकदा वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
