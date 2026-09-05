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सॅमसंगचा धक्का! गॅलेक्सी M17 5G, M17E आणि F70E 5G च्या किंमतीत 1000 ची वाढ

सॅमसंगनं Galaxy M17 5G, Galaxy M17E आणि Galaxy F70E 5G या मॉडेल्सच्या किमतीत 1,000 रुपयांची वाढ केली आहे.

Samsung Galaxy M17 5G
गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 11:11 AM IST

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मुंबई : सॅमसंग इंडियानं अलीकडेच आपल्या काही लोकप्रिय बजेट 5G स्मार्टफोन मॉडेल्सच्या किंमतीत वाढ केली आहे. गॅलेक्सी M17 5G, गॅलेक्सी M17E आणि गॅलेक्सी F70E 5G या मॉडेल्सच्या सर्व व्हेरिएंट्सची किंमत 1000नं वाढवण्यात आली आहे. बाजारात स्मार्टफोनच्या किंमती सातत्यानं वाढत असल्यानं ग्राहकांना अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत.

गॅलेक्सी M17 5G च्या नव्या किंमती : सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G हे मॉडेल बजेट सेगमेंटमधील एक लोकप्रिय पर्याय आहे. याच्या किंमती आता पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • 4GB+128GB व्हेरिएंटची जुनी किंमत 18,999 होती, ती आता 19,999 झाली आहे.
  • 6GB+128GB व्हेरिएंट 21,999 वरून 22,999 ला झालं आहे.
  • 8GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 24,999 वरून 25,999 इतकी झाली आहे.

या मॉडेलमध्ये चांगला डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि 5G सपोर्ट असल्यानं तो तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे.

गॅलेक्सी M17E ची किंमत वाढ : गॅलेक्सी M17E हे आणखी एक किफायतशीर मॉडेल आहे. याच्या किंमतीतही समान वाढ झाली आहे.

  • 4GB+128GB व्हेरिएंटची जुनी किंमत 17,499 होती, आता ती 18,499 झाली आहे.
  • 6GB+128GB व्हेरिएंट 20,499 वरून 21,499 ला आता खरेदी करावं लागणार आहे.

हे मॉडेल मूलभूत गरजा पूर्ण करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी योग्य मानलं जातं.

गॅलेक्सी F70E 5G मध्येही समान वाढ : सॅमसंग गॅलेक्सी F70E 5G च्या किंमतीही M17E प्रमाणेच वाढल्या आहेत.

  • 4GB+128GB व्हेरिएंट 17,499 वरून 18,499 झाला आहे.
  • 6GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 20,499 वरून 21,499 झाली आहे. F सिरीजचं हे मॉडेलही बजेटमध्ये 5G फोन शोधणाऱ्यांना आकर्षित करतंय.

किंमती वाढण्याचा ट्रेंड सुरूच, लवकर खरेदी करा ; स्मार्टफोनच्या किंमती दररोज वाढत आहेत आणि सध्या तरी या वाढीला लगाम बसण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मेमरी घटकांच्या वाढत्या किंमती, जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि इतर अनेक कारणांमुळं कंपन्या किंमती वाढवत आहेत. जर तुम्ही नवीन स्मार्टफोन खरेदीची योजना आखत असाल, तर शक्य तितक्या लवकर निर्णय घ्या. उशीर झाल्यास आणखी किंमत वाढू शकते. सॅमसंगचे हे मॉडेल्स अजूनही बजेटमध्ये चांगले पर्याय आहेत, पण आताच्या नव्या किंमतींनुसार खरेदी करावी लागेल.

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TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M17 5G
GALAXY M17E
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