Samsung Galaxy Fit 4 लवकरच होतेय लॉंच! लाँचपूर्वीच काही रोमांचक वैशिष्ट्ये लीक...
Samsung Galaxy Fit 4 : सॅमसंगच्या आगामी बजेट फिटनेस ट्रॅकरची अनेक प्रभावी वैशिष्ट्ये अधिकृत लाँचच्या आधीच समोर आली आहेत.
Published : October 31, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई : सॅमसंग आपल्या बजेट-फ्रेंडली फिटनेस ट्रॅकरची नवीन आवृत्ती, 'Samsung Galaxy Fit 4' लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अधिकृत घोषणेपूर्वी, 'Galaxy Fit 4 मॅनेजर' या ॲपच्या विश्लेषणातून (teardown) या उपकरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये उघड झाली आहेत. Sammyguru च्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये लाँच झालेल्या 'Galaxy Fit 3' च्या तुलनेत हा नवीन ट्रॅकर अधिक प्रगत असेल.
Samsung Galaxy Fit 4 health features LEAKED🚨 1️⃣ Daily tracking support for steps, active time, and activity calories (Obviously duh?) 2️⃣ Heart rate and stress alerts 3️⃣ Sleep tracking, scores, and coaching 4️⃣ Automatic workout tracking 5️⃣ Blood oxygen and cycle tracking 6️⃣ Food and water logging (Source: SammyGuru) Sounds familiar, right? That's because the Galaxy Fit 3 already does pretty much all of this. Are you still interested in the Galaxy Fit 4?— Android Authority (@AndroidAuth) October 30, 2026
डिस्प्लेमधील सुधारणा: लीक झालेल्या माहितीनुसार, Samsung Galaxy Fit 4 मध्ये त्याच्या आधीच्या आवृत्तीपेक्षा मोठी आणि अधिक उंच स्क्रीन असू शकते. ॲपमध्ये सापडलेल्या 'वॉच फेस' (watch face) घटकांवरून असं दिसतं की, याचा रिझोल्यूशन 258 x 428 पिक्सेल असेल, जे Galaxy Fit 3 पेक्षा थोडे जास्त आहे. हा ट्रॅकर ब्लॅक (काळा), सिल्व्हर (रजत) आणि लाईट ग्रीन (हलका हिरवा) अशा आकर्षक रंगांत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
नोटिफिकेशन व्यवस्थापन आणि 'फ्लेक्सिबल' पर्याय: वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी, या फिटनेस ट्रॅकरमध्ये नोटिफिकेशन व्यवस्थापनाचे दोन नवीन पर्याय देण्यात आले आहेत. ॲपमधील माहितीनुसार, हे पर्याय 'स्मार्ट डिव्हाइस सिलेक्शन' (Smart Device Selection) आणि 'ऑलवेज शो ऑन बोथ' (Always Show on Both) असे आहेत. ॲपमधील ॲनिमेशन आणि स्पष्टीकरणांवरून असे समजते की, वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनवर आणि फिटनेस ट्रॅकरवर नोटिफिकेशन्स कशा प्रकारे दिसतील, हे सहजपणे सेट करू शकतील.
12 टाइल्स आणि क्विक ॲक्सेसची सुविधा : या नवीन वेअरेबल डिव्हाइसमध्ये 12 टाइल्सपर्यंत सपोर्ट मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते त्यांच्या आवडीच्या मिनी-ॲप्स, विजेट्स आणि ॲनिमेशन्सपर्यंत त्वरित पोहोचू शकतील. याव्यतिरिक्त, सॉफ्टवेअर अपडेट इंटरफेसमध्ये एक नवीन बॅनर जोडण्यात आला आहे, जो वापरकर्त्यांना उपलब्ध अपडेट्सबद्दल त्वरित सूचित करेल. तसंच, यात 'फाईंड माय फोन' (Find My Phone) हा पर्यायही आहे, ज्याद्वारे वापरकर्ते आपला हरवलेला किंवा न सापडणारा फोन थेट फिटनेस ट्रॅकरवरून शोधू शकतील.
आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंगची अनेक वैशिष्ट्ये: Samsung Galaxy Fit 4 मध्ये आरोग्य आणि कल्याणाशी संबंधित अनेक वैशिष्ट्ये (health and wellness features) उपलब्ध असतील. हे डिव्हाइस वापरकर्त्याची पावले, सक्रिय वेळ आणि खर्च झालेली कॅलरी मोजेल. 'सॅमसंग हेल्थ' (Samsung Health) ॲपद्वारे वापरकर्ते आपली दैनंदिन उद्दिष्टे निश्चित करू शकतात. यामध्ये स्लीप मॉनिटरिंगची सुविधाही आहे, जी झोपेचे विविध टप्पे तपासते आणि 'स्लीप स्कोअर' प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, यात रक्तातील ऑक्सिजनची पातळी (SpO2) मोजण्याची आणि घोरणे (snoring) ओळखण्याची क्षमताही आहे. विशेष म्हणजे, यात इन-बिल्ट जीपीएस (GPS) असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही; कदाचित किंमत आवाक्यात ठेवण्यासाठी हे फिचर वगळले असावे.
अपेक्षित किंमत आणि लाँच: सॅमसंगनं 'गॅलेक्सी फिट 4' (Galaxy Fit 4) च्या लाँचबद्दल किंवा त्याच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, कंपनीनं फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारतात 'गॅलेक्सी फिट 3' (Galaxy Fit 3) ट्रॅकर 4,999 रुपयांना लाँच केला होता. त्यामुळं, नवीन 'गॅलेक्सी फिट 4' देखील याच किमतीच्या श्रेणीत (सुमारे 5,000 रुपयांच्या आसपास) लाँच होण्याची दाट शक्यता आहे.
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