ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G भारतात लाँच: बजेट सेगमेंटमध्ये दमदार पर्याय

सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी F70e 5G लाँच केला. यात मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, 6000mAh बॅटरी आहे.

Samsung Galaxy F70e 5G
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दक्षिण कोरियाची टेक दिग्गज सॅमसंगनं सोमवारी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी F70e 5G लाँच केला. हा फोन कंपनीच्या नव्या गॅलेक्सी F70 मालिकेतील पहिला हँडसेट आहे. किफायतशीर किंमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी, मोठी बॅटरी आणि आकर्षक डिझाइन देणारा हा फोन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांना लक्ष्य करतोय. लेदर फिनिश बॅक पॅनल आणि पिल-आकाराच्या कॅमेरा मॉड्यूलसह येणारा हा फोन फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंगच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीस उपलब्ध होणार आहे.

Style glams up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

किंमत आणि उपलब्धता
भारतात सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G ची किंमत आधारभूत 4GB RAM + 128GB स्टोरेज व्हेरियंटसाठी 12,999 आहे. तर टॉप व्हेरियंटची किंमत 6GB RAM + 128GB स्टोरेजसाठी 14,999 ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन 17 फेब्रुवारीपासून विक्रीस उपलब्ध होणार आहे आहे. ग्राहक तो फ्लिपकार्ट तसेच samsung.com वरून खरेदी करू शकतील. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे – लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्ल्यू.

Selfies level up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

वैशिष्ट्ये आणि तपशील
सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G ड्युअल सिम सपोर्टसह येतो आणि तो Android 16 वर आधारित One UI 8 वर चालतो. कंपनीनं या फोनसाठी सहा वर्षांचे ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड्स आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे वचन दिलं आहे. डिस्प्लेमध्ये 6.7 इंच HD+ (720x1600 पिक्सेल) LCD पॅनल आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, 260 ppi पिक्सेल डेन्सिटी आणि 16 दशलक्ष रंग सपोर्ट करतो. वॉटरड्रॉप नॉच डिझाइनमुळं स्क्रीनचा वापर जास्तीत जास्त होतो.

Durability goes up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

डायमेंसिटी 6300 चिपसेट
परफॉर्मन्ससाठी फोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आहे, जो 2.4GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड देतो. कंपनीच्या दाव्यानुसार, या फोननं AnTuTu बेंचमार्कवर सुमारे 6,23,000 गुण मिळवलं आहेत. ग्राफिक्ससाठी ARM Mali G57 GPU आहे. RAM LPDDR4x प्रकारची असून जास्तीत जास्त 6GB पर्यंत उपलब्ध आहे, तर स्टोरेज 128GB आहे.

Processor speeds up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

ड्युअल कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्‍याच्या बाबतीत, फोनच्या मागील बाजूस पिल-आकाराच्या मॉड्यूलमध्ये ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी पुढे वॉटरड्रॉप नॉचमध्ये 8 मेगापिक्सेल कॅमेरा देण्यात आला आहे.

Portraits sharpen up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा फोन खूपच मजबूत आहे. यात 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ वापरास सक्षम आहे. फोनचे परिमाण 167.4 x 77.4 x 8.2 mm आहे आणि वजन सुमारे 199 ग्रॅम आहे. हा फोन लेदर फिनिशमुळं हातात धरण्यास आरामदायी वाटतो आणि प्रीमियम लुक मिळतो. एकूणच, सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G हा बजेट 5G फोन शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. दीर्घ सॉफ्टवेअर सपोर्ट, मोठी बॅटरी आणि चांगला परफॉर्मन्स यामुळे तो स्पर्धेत पुढं राहील असं दिसतं.

Battery stays up
Samsung Galaxy F70e 5G (Samsung)

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 मालिका भारतात लवकरच लॉंच होणार: प्री-रिझर्व्हेशन आणि अपेक्षित वैशिष्ट्ये जाणून घ्या..
  2. फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणार नवीन सात स्मार्टफोन, सॅमसंगपासून ते गूगलपर्यंत; वाचा संपूर्ण यादी
  3. iPhone 17e 19 फेब्रुवारीला होणार लॉंच?

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY F70E 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F70E 5G
GALAXY F70E 5G
गॅलेक्सी F70E 5G
SAMSUNG GALAXY F70E 5G PRICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.