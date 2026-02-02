ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G भारतात 'या' तारखेला होणार लॉंच

सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. यात 6000mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, 120Hz डिस्प्ले असेल.

Samsung Galaxy F70e 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F70e 5G (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 2, 2026 at 5:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सॅमसंग आपल्या नव्या गॅलेक्सी F70 मालिकेतील पहिला स्मार्टफोन गॅलेक्सी F70e 5G भारतात (Samsung Galaxy F70e 5G ) लवकरच लॉंच करणार आहे. कंपनीनं अधिकृतपणे लॉंच डेट जाहीर केली असून, हा फोन 9 फेब्रुवारी रोजी भारतीय बाजारात दाखल होईल. सॅमसंगनं या फोनसाठी समर्पित मायक्रोसाइट अपडेट करून डिझाइन, रंग पर्याय, डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरीसह अनेक वैशिष्ट्यांची माहिती उघड केली आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये येणारा हा फोन किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देण्याची अपेक्षा आहे.

डिझाइन आणि रंग पर्याय
गॅलेक्सी F70e 5G चं डिझाइन आकर्षक आणि प्रीमियम दिसतंय. फोनच्या मागील पॅनेलवर लेदर फिनिशसह टेक्स्चर्ड डिझाइन देण्यात आला आहे, ज्यामुळं तो हातात पकडण्यास आरामदायी आणि स्टायलिश वाटतो. समोरच्या बाजूला वॉटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आहे, ज्यात सेल्फी कॅमेरा बसवण्यात आला आहे. हा फोन लाइमलाइट ग्रीन आणि स्पॉटलाइट ब्लू अशा दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल.

डिस्प्ले आणि परफॉर्मन्स
फोनमध्ये 6.7 इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात येणार आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 800 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करेल. यामुळं गेमिंग, व्हिडीओ स्ट्रीमिंग आणि स्क्रोलिंगचा अनुभव स्मूथ आणि ब्राइट राहील. लीकनुसार, फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेटनं सुसज्ज असेल, ज्याला 6GB पर्यंत RAM आणि 128GB इंटरनल स्टोरेज मिळेल. हे वैशिष्ट्य मल्टीटास्किंग आणि गेमिंगसाठी चांगला परफॉर्मन्स देईल.

कॅमेरा सेटअप
कॅमेर्‍याच्या बाबतीत गॅलेक्सी F70e 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलसाठी समोर 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे.

बॅटरी आणि चार्जिंग
सॅमसंगनं या फोनमध्ये 6,000mAh ची मोठी बॅटरी दिली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, ही बॅटरी एका चार्जवर “पूर्ण दिवस आणि एक रात्र” टिकेल.

उपलब्धता आणि किंमत
गॅलेक्सी F70e 5G फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु लीकनुसार हा फोन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत लॉंच होईल. यामुळं तो बजेट 5G स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये रेडमी, रियलमी आणि मोटोरोलासारख्या ब्रँड्सना कडवी टक्कर देईल.

हे वचालंत का :

  1. रियलमी 16 5G भारतात लवकरच येणार: आकर्षक 'एअर डिझाइन' आणि दमदार बॅटरीसह मिड-रेंज स्मार्टफोन
  2. ओप्पो K14x भारतात 10 फेब्रुवारीला लाँच होणार: 6500mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 6300 सह येणार
  3. टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 भारतात लवकरच लाँच होणार

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY F70E 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F70E 5G
GALAXY F70E 5G
गॅलेक्सी F70E 5G
GALAXY F70E 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.