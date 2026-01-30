सॅमसंग गॅलेक्सी एफ70 मालिका भारतात लॉंच होण्यास सज्ज
Samsung Galaxy F70 मालिका भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. सॅमसंग कंपनी ई-कॉमर्स टीझर आगामी लॉंचचा टिझर जारी केला आहे.
Published : January 30, 2026 at 4:11 PM IST
मुंबई : सॅमसंग कंपनी आपल्या एफ-मालिकेत नवीन मॉडेल सादर करण्यास तयार आहे. कंपनीनं आता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर फोनचा टीझर जारी केला आहे. गॅलेक्सी एफ लाइनअपमधील सॅमसंग गॅलेक्सी एफ70 मालिका (Samsung Galaxy F70) असल्याचं आता निश्चित झालं आहे. कंपनीनं मात्र या मालिकेत मॉडेल्स आणि त्यांच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल अद्याप काहीही माहिती दिलेली नाहीय. हा नवीन स्मार्टफोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये येणार असून, त्याची किंमत 30,000 रुपयांखालील असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी एफ70 लॉंच
सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी एफ70 मालिकेच्या लॉंचसाठी फ्लिपकार्टवर एक मायक्रोसाइट तयार केली आहे. या पेजवर सध्या हँडसेटच्या स्पेसिफिकेशन्सचा उल्लेख नाही, तसंच गॅलेक्सी एफ70 लाइनअपमधील मॉडेल्सची संख्या देखील सांगितलेली नाही. तथापि, कंपनीनं टीझ केलं आहे की गॅलेक्सी एफ70 मालिका मिड-रेंज सेगमेंटसाठी आहे, ज्याची किंमत 30,000 रुपयांखालील असेल. या मालिकेतील पहिल्या मॉडेलची किंमत 10,000 ते 15,000 रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. ही मालिका फेब्रुवारीमध्ये लॉंच होणार आहे.
गॅलेक्सी एफ70 मालिका
आगामी सॅमसंग गॅलेक्सी एफ70 मालिका ही कंपनीच्या गॅलेक्सी एफ-मालिकेचं "पुनरावलोकन" असेल. यात "अॅडव्हान्स्ड कॅमेरा" वैशिष्ट्य असणार आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांनी शूट केलेला कंटेंट "अधिक " चांगला असेल. कंपनीनं सांगितलं आहे की आगामी हँडसेटबद्दल अधिक तपशील 2 फेब्रुवारीला उघड केले जातील. हा नवीन फोन वापरकर्त्यांना उत्तम फोटोग्राफी अनुभव देईल. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढत असताना, सॅमसंग ही मालिका आणून बाजारपेठेतील आपली स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय बाजारपेठेत बजेट स्मार्टफोन्सची मागणी वाढत असल्यानं, हे लॉंच महत्त्वपूर्ण ठरू शकतं.
गॅलेक्सी एफ70 मालिकेकडून अपेक्षा
गॅलेक्सी एफ70 मालिका ही गॅलेक्सी एफ लाइनअपमधील पहिलं 70-मालिका मॉडेल असणार आहे. कंपनीनं 2019 मध्ये भारतात गॅलेक्सी ए70 लॉंच केला होता, त्यानंतर गॅलेक्सी ए70एस आणि गॅलेक्सी ए71 ही मॉडेल्स बाजारात लॉंच झाले होते. त्यानंतर बराच काळ 70-मालिकेत कोणतंही नवीन मॉडेल लॉंच झालं नव्हतं.
बॅटरी लाइफ आणि प्रोसेसरमध्ये अपग्रेड
नवीन एफ70 मालिका सुधारित वैशिष्ट्यांसह येईल, अशी अपेक्षा आहे.कॅमेरा, बॅटरी लाइफ आणि प्रोसेसरमध्ये अपग्रेड येण्याची शक्यता आहे. भारतीय ग्राहकांसाठी हा फोन परवडणारा असेल. सॅमसंगची एफ-मालिका नेहमीच मिड-रेंजमध्ये लोकप्रिय राहिली आहे. चांगल्या वैशिष्ट्यामुळं या मालिकेला ग्राहाकांचा चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही मालिका रेडमी, रिअलमी आणि व्हिवो सारख्या ब्रँड्सस टक्कर देईल.
