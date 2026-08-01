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Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारतात 3 ऑगस्टला होणार लाँच; किंमत 25,999 रुपयांपासून सुरू

Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारतात 3 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार असून, याची किंमत 25,999 रुपयांपासून सुरू होईल.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 3:33 PM IST

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मुंबई: दक्षिण कोरियाची स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सॅमसंगनं (Samsung) भारतात 'Galaxy F70 Pro 5G' लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा फोन ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजेच 3 ऑगस्ट रोजी बाजारात येणार आहे. कंपनीने आपल्या समर्पित मायक्रोसाइट्सवर फोनची किंमत, रॅम (RAM) आणि स्टोरेजचे प्रकार, रंगांचे पर्याय आणि प्रमुख वैशिष्ट्यांची माहिती जाहीर केली आहे. या डिव्हाइसच्या वैशिष्ट्यांमध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप, 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला AMOLED डिस्प्ले आणि शक्तिशाली बॅटरी यांचा समावेश आहे.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)

किंमत, लाँचची तारीख आणि वैशिष्ट्ये: सॅमसंगनं अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की Galaxy F70 Pro 5G भारतात 3 ऑगस्ट रोजी लाँच होईल. किंमतीचा तपशीलही जाहीर करण्यात आला आहे; 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 25,999 रुपयांपासून सुरू होईल. 8GB + 128GB व्हेरिएंट 29,999 रुपयांना उपलब्ध असेल, तर 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या टॉप-एंड मॉडेलची किंमत 34,999 रुपये असेल. या किरकोळ किंमती (retail prices) आहेत आणि हा फोन लाँच ऑफर्ससह उपलब्ध असेल. याची विक्री सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि फ्लिपकार्टवर (Flipkart) सुरू होईल. रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'अल्फा ब्लॅक' (Alpha Black) आणि 'ऑरा ग्रीन' (Aura Green) यांचा समावेश आहे.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)

फुल-एचडी+ सुपर AMOLED स्क्रीन: डिस्प्लेच्या बाबतीत, या फोनमध्ये फ्लॅट फुल-एचडी+ सुपर AMOLED स्क्रीन आहे, जी 120Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट देते आणि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस+ (Corning Gorilla Glass Victus+) द्वारे संरक्षित आहे. क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन (Qualcomm Snapdragon) चिपसेटवर चालणाऱ्या या डिव्हाइसमध्ये LPDDR5X रॅम आणि UFS 3.1 स्टोरेज देण्यात आलं आहे.

ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम: कॅमेरा विभागात ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. मुख्य 50-मेगापिक्सेल सेन्सरमध्ये ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) ची सुविधा आहे. यासोबत 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेन्सर, 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि एलईडी (LED) फ्लॅश देण्यात आला आहे. फोनच्या पुढील भागात HDR सेल्फी कॅमेरा आहे आणि तो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. 6,000mAh बॅटरी: या डिव्हाइसमध्ये 6,000mAh क्षमतेची बॅटरी असून ते 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर यावर 24 तासांहून अधिक काळ यूट्यूब (YouTube) व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, 8 तासांहून अधिक गेमिंग किंवा 12तास सोशल मीडिया ब्राउझिंग करता येते.

एकंदरीत, 'Galaxy F70 Pro 5G' हा भारतातील ग्राहकांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. याचा हाय-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले, सक्षम कॅमेरा सेटअप, मोठी बॅटरी आणि स्पर्धात्मक किंमत ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे. याच्या अधिकृत लाँच आणि विशिष्ट ऑफर्सबाबतच्या तपशीलांची प्रतीक्षा आहे.

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