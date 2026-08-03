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Samsung Galaxy F70 Pro 5G भारतात लाँच; किंमत 25,999 रुपयांपासून सुरु

सॅमसंगनं भारतात नवीन Samsung Galaxy F70 Pro 5G लाँच केला. हा स्मार्टफोन 25,999 रुपयांपासून उपलब्ध असून ३ ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंग स्टोअरवर खरेदीता येईल.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 12:35 PM IST

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नवी दिल्ली : सॅमसंगनं भारतात आपल्या मिड-रेंज पोर्टफोलिओमध्ये नवीन स्मार्टफोन Samsung Galaxy F70 Pro 5G लाँच केला आहे. हा फोन 3 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट आणि सॅमसंगच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरवर खरेदीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत 25,999 रुपये आहे. या किंमत श्रेणीत स्पर्धात्मक वैशिष्ट्ये आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट देऊन सॅमसंगनं बाजारात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)

किंमत, व्हेरिएंट्स आणि उपलब्धता : Galaxy F70 Pro 5G तीन वेगवेगळ्या व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज असलेला मॉडेल 25,999 रुपयांना मिळेल. 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज असलेला व्हेरिएंट 29,999 रुपये किंमतीचं आहे. तर टॉप-एंड 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज असलेलं मॉडेल 34,999 रुपयांना उपलब्ध होईल. सॅमसंगकडून बँक ऑफर्सचीही अपेक्षा आहे, ज्यामुळं प्रभावी किंमत आणखी कमी होऊ शकते. फोन अल्फा ब्लॅक आणि ऑरा ग्रीन या दोन आकर्षक रंगांमध्ये बाजारात आला आहे.

डिस्प्ले, परफॉर्मन्स आणि सॉफ्टवेअर : या स्मार्टफोनमध्ये 6.7 इंचाचा फुल एचडी+ सुपर अ‍ॅमोलेड डिस्प्ले आहे. त्याला 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टस+ संरक्षण मिळालं आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहणे अधिक मजेशीर होतं आणि डिस्प्ले अधिक टिकाऊ राहतो. प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 6 जेन 3 चिपसेट वापरण्यात आला आहे. त्यासोबत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि यूएफएस 3.1स्टोरेज आहे, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग आणि अ‍ॅप लोडिंग जलद होतं.फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित वन यूआय 8.5वर चालतो. सॅमसंगनं या फोनसाठी सहा वर्षांची अँड्रॉइड ओएस अपग्रेड आणि सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी दिली आहे. या किंमत श्रेणीत इतके दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळणे दुर्मिळ आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना फोन दीर्घकाळ सुरक्षित आणि अद्ययावत ठेवता येईल.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G
Samsung Galaxy F70 Pro 5G (Samsung)

कॅमेरा, बॅटरी आणि इतर वैशिष्ट्ये : इमेजिंगसाठी Samsung Galaxy F70 Pro 5G मध्ये 50 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे, ज्याला ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (ओआयएस) सपोर्ट आहे. त्यासोबत 5 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा आहे. सेल्फीसाठी 12 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. रियर कॅमेरा 4के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.

6,000 mAh बॅटरी : बॅटरी बाबतीत फोनमध्ये 6,000 mAh मोठी बॅटरी आहे. त्याला 45 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळाला आहे. मोठ्या बॅटरीमुळं दिवसभर सहज वापर करता येईल. एकूणच उच्च रिफ्रेश रेट असलेला अ‍ॅमोलेड डिस्प्ले, मोठी बॅटरी आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट यामुळं Samsung Galaxy F70 Pro 5G 35,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या स्पर्धात्मक विभागात मजबूत दावेदार म्हणून सादर केले आहे.

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