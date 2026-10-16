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सॅमसंग गॅलक्सी F70 5G 'या' तारखेला होणार भारतात लॉंच, फ्लिपकार्टवर सेल

सॅमसंग गॅलक्सी F70 5G भारतात 18 ऑक्टोबरला लॉंच होणार आहे. फोनमध्ये 50MP कॅमेरा, AMOLED डिस्प्ले, एक्झिनोस चिपसेट आणि 5000mAh बॅटरी आहे.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2026 at 2:35 PM IST

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मुंबई : सॅमसंगनं शुक्रवारी जाहीर केलं की कंपनीचा गॅलक्सी F70 5G स्मार्टफोन भारतत पुढच्या आठवड्यात लॉंच होणार आहे. हे फोन गॅलक्सी F70 सिरीजमधील एक महत्त्वाचं मॉडेल असेल आणि तो आधीच बाजारात असलेल्या गॅलक्सी F70 Pro 5G आणि गॅलक्सी F70e 5G सोबत सामील होईल. कंपनीनं भारतासाठी एक खास मायक्रोसाइटही लाँच केली आहे. या मायक्रोसाइटवर फोनचा डिझाईन, प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स आणि उपलब्धतेची संपूर्ण माहिती दिली आहे. यामुळं ग्राहकांना फोनबाबत आधीच स्पष्ट कल्पना येत आहे आणि उत्सुकता वाढली आहे.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)
Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

लॉंच डेट आणि रंग पर्याय : सॅमसंग गॅलक्सी F70 5G भारतत 18 ऑक्टोबर रोजी अधिकृतपणे लॉंच होणार आहे. फोन दोन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध असेल, बोल्ड ब्लॅक आणि व्हिव्हिड व्हायोलेट. विक्री फ्लिपकार्टवर सुरू होईल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सेल सुरू झाल्यानंतर ग्राहकांना सुरुवातीच्या दिवसांत चांगल्या ऑफर्स आणि एक्सचेंज ऑफर्स मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं फोनची उपलब्धता आणि खरेदी प्रक्रिया सोपी ठेवली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांना हा फोन सहज मिळू शकेल.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

पावरफुल कॅमेरा सेटअप : फोनच्या मागील बाजूला ट्रिपल रियर कॅमेरा युनिट आहे. मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा आहे आणि त्याला ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) ची सुविधा आहे. यासोबत 5 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेंसर आहे. पुढच्या बाजूला सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा कॅमेरा सेटअप दैनंदिन फोटोग्राफी, लँडस्केप शॉट्स आणि क्लोज-अप फोटोंसाठी योग्य आहे. OIS मुळx कमी प्रकाशातही स्थिर आणि स्पष्ट फोटो काढता येतील.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

डिस्प्ले आणि डिझाईन: गॅलक्सी F70 5G मध्ये फ्लॅट AMOLED डिस्प्ले आहे, जो फुल-एचडी+ रिझोल्यूशन देतो. डिस्प्लेला कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टसचं संरक्षण आहे, ज्यामुळं स्क्रॅच आणि पडण्यापासून सुरक्षितता मिळतं. फोनची जाडी फक्त 7.5 मिमी आहे, ज्यामुळं तो हातात हलका आणि आरामदायक वाटतो. मागील बाजू सपाट आहे आणि वरच्या डाव्या कोपऱ्यात पिल-शेप्ड व्हर्टिकल कॅमेरा मॉड्यूल आहे. फ्रंटवर वॉटरड्रॉप-स्टाइल नॉच आहे. पॉवर बटन उजव्या बाजूला आहे, तर डावी बाजू स्वच्छ ठेवली आहे. खालच्या बाजूला USB Type-C पोर्ट आहे. एकूण डिझाईन आधुनिक आणि व्यावहारिक आहे.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

परफॉर्मन्स, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर : फोन सॅमसंगच्या स्वतःच्या एक्झिनोस 1330 चिपसेटवर चालतो. 5,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे आणि 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर दिवसभर सहज टिकू शकतो. फोनमध्ये Circle to Search सारख्या विविध AI-पॉवर्ड टूल्स आहेत. तो अनिर्दिष्ट आवृत्तीच्या One UI वर चालेल आणि सॅमसंगच्या Knox सिक्युरिटी सिस्टममुळं डेटा सुरक्षित राहील. हे फीचर्स फोनला दैनंदिन वापरासाठी अधिक स्मार्ट आणि सुरक्षित बनवतात.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे : सॅमसंग गॅलक्सी F70 5G मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये चांगला पर्याय ठरू शकतो. चांगला डिस्प्ले, सक्षम कॅमेरा, दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि AI फीचर्स यामुळं तो युजर्सना आकर्षित करेल. 18 ऑक्टोबरला लॉंच झाल्यानंतर फ्लिपकार्टवर उपलब्धता तपासणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. मायक्रोसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार फोनची रचना आणि स्पेक्स स्पष्ट झाले आहेत, ज्यामुळं खरेदीपूर्वी निर्णय घेणं सोपं झालं आहे. सॅमसंगची हा नवीन फोन भारतीय स्मार्टफोन मार्केटमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र करेल आणि ग्राहकांना अधिक पर्याय देईल.

Samsung Galaxy F70 5G
Samsung Galaxy F70 5G (Samsung)

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TAGGED:

SAMSUNG GALAXY F70 5G
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