सॅमसंग गॅलेक्सी इव्हेंट : प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटचे अधिकृत लॉंच 21 ऑक्टोबरला
सॅमसंगनं प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटच्या लॉंचची तारीख जाहीर केली. ‘वर्ल्ड्स वाइड ओपन’ गॅलेक्सी इव्हेंटमध्ये अँड्रॉइड XR प्लॅटफॉर्मवरील हे डिव्हाइस सादर होईल.
Published : October 15, 2025 at 10:50 AM IST
हैदराबाद : सॅमसंगनं अखेर आपल्या बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटच्या अधिकृत लॉंचसाठी तारीख जाहीर केली आहे. यावर्षी जानेवारीत अनपॅक्ड इव्हेंटमध्ये सॅमसंगनं या हेडसेटची पहिली झलक दाखवली होती आणि वर्षभरात त्याचं विविध डेमो प्रदर्शित केले. अलीकडील लीकमुळं या डिव्हाइसबाबत जवळपास सर्व माहिती समोर आली आहे. आता सॅमसंग आपल्या आगामी ‘वर्ल्ड्स वाइड ओपन’ गॅलेक्सी इव्हेंटमध्ये याला अधिकृतपणे लॉंच करण्यास सज्ज आहे. प्रोजेक्ट मूहान हे सॅमसंगचं पहिलं डिव्हाइस आहे, जे गुगल आणि क्वालकॉम यांच्या सहकार्यानं विकसित केलेल्या नवीन अँड्रॉइड XR प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. या बातमीत आपण सॅमसंग गॅलेक्सी इव्हेंट कसं लाइव्ह पाहू शकता आणि प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटबाबत काय अपेक्षा ठेवाव्यात याबद्दल जाणून घेऊ...
‘वर्ल्ड्स वाइड ओपन’ गॅलेक्सी इव्हेंट
सॅमसंगनं कंपनीनं आपल्या प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटच्या लॉंचसाठी ‘वर्ल्ड्स वाइड ओपन’ गॅलेक्सी इव्हेंटची घोषणा केली आहे. हा इव्हेंट 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 10 वाजता (ईटी) म्हणजेच भारतात 22 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 7:30 वाजता (आयएसटी) होणार आहे. हा कार्यक्रम सॅमसंगच्या अधिकृत न्यूजरूम वेबसाइट आणि यूट्यूब चॅनेलवर थेट पाहता येईल. या इव्हेंटमध्ये सॅमसंग आपले नवीन XR हेडसेट सादर करेल, जे अँड्रॉइड XR प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. हे प्लॅटफॉर्म सॅमसंग, गुगल आणि क्वालकॉम यांच्या सहकार्यानं विकसित करण्यात आलं आहे, जे व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) आणि ऑगमेंटेड रिॲलिटी (AR) अनुभवांना नवीन उंचीवर नेण्याचं आश्वासन देतं.
प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेट
प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटचं वजन अंदाजे 545 ग्रॅम असण्याची शक्यता आहे, जे वापरकर्त्यांना आरामदायी अनुभव देण्यासाठी लेन्सभोवती मऊ कुशनिंग आणि समायोज्य पट्ट्यासह येईल. यात काढता येणारे लाइट शील्ड्स असतील, जे बाहेरील व्यत्यय रोखण्यास मदत करतील. या हेडसेटमध्ये 4K मायक्रो-OLED स्क्रीन्स असतील, ज्या एकूण 29 दशलक्ष पिक्सेल्सचा उच्च-गुणवत्तेचा व्हिज्युअल अनुभव देतील. हे हेडसेट क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन XR2+ जनरेशन 2 प्रोसेसरद्वारे संचालित असेल, जे जलद आणि कार्यक्षम कामगिरी सुनिश्चित करेल.
प्रगत वैशिष्ट्यांचा समावेश
या हेडसेटमध्ये हँड ट्रॅकिंग, आय ट्रॅकिंग आणि व्हॉइस ट्रॅकिंग यासारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल. यात सहा फ्रंट कॅमेरे, चार इन्फ्रारेड आय-ट्रॅकिंग कॅमेरे आणि हावभाव व आसपासच्या वातावरणाची माहिती घेण्यासाठी डेप्थ सेन्सर असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, दोन्ही बाजूंना अंगभूत स्पीकर्स असतील, जे इमर्सिव्ह ऑडिओ अनुभव देतील. बॅटरी आयुष्याबाबत, हा हेडसेट सुमारे 2.5 तासांचा व्हिडिओ प्लेबॅक किंवा 2 तासांचा सामान्य वापर देऊ शकेल.
प्रोजेक्ट मूहानचं महत्त्व
प्रोजेक्ट मूहान हे सॅमसंगचं XR तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पहिलं पाऊल आहे. अँड्रॉइड XR प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सॅमसंग, गुगल आणि क्वालकॉम यांनी एक असं व्यासपीठ तयार केले आहे, जे वापरकर्त्यांना VR आणि AR अनुभवांचा एक नवीन स्तर प्रदान करेल. या हेडसेटद्वारे गेमिंग, मनोरंजन, शिक्षण आणि व्यावसायिक क्षेत्रात नवीन शक्यता खुल्या होऊ शकतात. सॅमसंगचा हा इव्हेंट तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी मोठी उत्सुकता निर्माण करत आहे, कारण यातून भविष्यातील XR तंत्रज्ञानाची दिशा स्पष्ट होईल.
लाइव्ह इव्हेंट कसं पाहाल?
सॅमसंगच्या ‘वर्ल्ड्स वाइड ओपन’ गॅलेक्सी इव्हेंटला थेट पाहण्यासाठी, तुम्ही सॅमसंगच्या अधिकृत न्यूजरूम वेबसाइटवर किंवा यूट्यूब चॅनेलवर लॉग इन करू शकता. हा इव्हेंट जगभरातील तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी एक रोमांचक अनुभव असेल, जिथे सॅमसंग आपल्या नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन करेल. प्रोजेक्ट मूहान XR हेडसेटच्या लॉंचसह, सॅमसंग पुन्हा एकदा तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपलं वर्चस्व सिद्ध करण्यास सज्ज आहे.
