ETV Bharat / technology

भारतात सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 6 सिरीज लॉंच: जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

Samsung Galaxy Book 6 मालिका भारतात लॉंच झालीय. भारतीय वापरकर्त्यांना आता शक्तिशाली प्रोसेसर आणि AMOLED डिस्प्लेनं सुसज्ज असलेले प्रीमियम लॅपटॉप सहजपणे उपलब्ध झालेय.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सॅमसंगनं भारतात 'गॅलेक्सी बुक 6' (Galaxy Book 6) मालिका लाँच केली आहे. युके (UK) आणि इतर बाजारपेठांमध्ये लाँच झाल्यानंतर एका महिन्यानं, कंपनीनं आता ही मालिका भारतीय वापरकर्त्यांसाठीही उपलब्ध करून दिली आहे. या मालिकेत तीन मॉडेल्सचा समावेश आहे: सर्वात प्रगत (टॉप-टियर) 'गॅलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा', 'गॅलेक्सी बुक 6 प्रो' आणि 'गॅलेक्सी बुक 6' (स्टँडर्ड मॉडेल). हे लॅपटॉप कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि अधिकृत ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत.

सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 6 मालिका: वैशिष्ट्ये आणि तपशील

गॅलेक्सी बुक 6 अल्ट्राची वैशिष्ट्ये
या मालिकेतील प्रमुख (फ्लॅगशिप) 'अल्ट्रा' मॉडेलमध्ये 'Windows 11 Home' ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आधीपासूनच (प्री-इन्स्टॉल्ड) देण्यात आली आहे. यात 16-इंचाचा WQXGA+ AMOLED टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, जो 1000 nits पर्यंतच्या ब्राइटनेसला (तेजस्वितेला) सपोर्ट करतो. या डिस्प्लेवर 'अँटी-रिफ्लेक्टिव्ह कोटिंग' देखील करण्यात आलं आहे. हे मॉडेल 'Intel Core Ultra X7 Series 3 Evo Edition' प्रोसेसर आणि 'NVIDIA GeForce 5070 GPU' द्वारे समर्थित आहे. या डिव्हाइसमध्ये 32GB पर्यंत LPDDR5x RAM आणि 1TB पर्यंत PCIe SSD स्टोरेजची सुविधा उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, या लॅपटॉपमध्ये 1080p फुल HD वेबकॅम, 'टू-टोन प्रो' बॅकलिट कीबोर्ड आणि 'हॅप्टिक टचपॅड' देण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांनी ओळखपत्र (Student ID) सादर केल्यास या लॅपटॉपच्या खरेदीवर अतिरिक्त 10% सवलत देखील मिळते. हे लॅपटॉप 'सॅमसंग ऑनलाइन स्टोअर' तसंच अधिकृत ऑफलाइन किरकोळ विक्री केंद्रांवरून खरेदी करता येतात.

गॅलेक्सी बुक 6 प्रो आणि स्टँडर्ड मॉडेल्स
'प्रो' मॉडेलमध्येही तत्सम प्रोसेसर पर्याय आणि AMOLED डिस्प्ले उपलब्ध आहे; मात्र, यात 'Integrated Intel Arc GPU' देण्यात आला आहे. यातील 16-इंचाच्या मॉडेलची बॅटरी क्षमता 78 Wh आहे, तर 14-इंचाच्या मॉडेलची बॅटरी क्षमता 67 Wh आहे. या दोन्ही मॉडेल्सचे वजन अनुक्रमे 1.59 kg आणि 1.24 kg इतके आहे.

स्टँडर्ड 'गॅलेक्सी बुक 6
स्टँडर्ड 'गॅलेक्सी बुक 6' मध्ये डिस्प्लेचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये 16-इंचाचा टचस्क्रीन किंवा नॉन-टचस्क्रीन प्रकार, तसेच 14-इंचाचा नॉन-टचस्क्रीन प्रकार निवडता येतो. यातील सर्वात प्रगत (टॉप-टियर) प्रकारात 350 nits ब्राइटनेस असलेला WUXGA IPS टचस्क्रीन डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हे मॉडेल 'Intel Core Ultra 7' प्रोसेसर, 49 TOPS NPU आणि 'Integrated GPU' द्वारे समर्थित आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात Wi-Fi 6E आणि Bluetooth 5.4 चा सपोर्ट उपलब्ध आहे. हे लॅपटॉप स्लिम डिझाइन, उत्कृष्ट बॅटरी लाईफ आणि गॅलेक्सी डिव्हाइसेससोबत सहज एकत्रीकरणाला प्राधान्य देतं. ते व्यावसायिक आणि विद्यार्थी या दोघांसाठीही एक उत्तम पर्याय ठरतात.

रंग आणि किंमत
सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा आणि प्रो मॉडेल केवळ ग्रे रंगात लॉंच करण्यात आले आहेत, तर स्टँडर्ड मॉडेल ग्रे आणि सिल्व्हर या दोन्ही रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हे तिन्ही लॅपटॉप इंटेलच्या नवीनतम पँथर लेक प्रोसेसरनं सुसज्ज आहेत, जे उत्तम कामगिरी देण्यासाठी आणि एआय-केंद्रित कामे हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत.

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY BOOK 6 SERIES
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 PRICE
GALAXY BOOK 6
गॅलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा
SAMSUNG GALAXY BOOK 6 SERIES LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.