सॅमसंग गॅलेक्सी AI मध्ये गुजराती आणि फिलिपिनो भाषांचा समावेश; एकूण 22 भाषांना सपोर्ट
सॅमसंग गॅलेक्सी AI मध्ये हिंदी नंतर गुजराती भाषांचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. हे AI एकूण 22 भाषांना समर्थन देत असून ते 29 ऑक्टोबरपासून रोलआऊट होईल.
Published : October 31, 2025 at 12:46 PM IST
हैदराबाद :सॅमसंगनं आपल्या गॅलेक्सी AI प्लॅटफॉर्ममध्ये गुजराती भाषेचा समावेश केला आहे. हिंदी नंतर ती भारतातील दुसरी भाषा आहे. यासोबतच फिलिपिनो भाषाचाही समावेश करण्यात आला असून, एकूण समर्थित भाषांची संख्या 22 झाली आहे. कंपनीनुसार, 29 ऑक्टोबरपासून या भाषांचं रोलआऊट सुरू होईल. इंग्रजी प्राथमिक भाषा नसलेल्या भागात गॅलेक्सी AI अधिक सुलभ आणि उपयुक्त बनवण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. नवीन भाषा सॅमसंग गॅलेक्सी स्मार्टफोनसह समर्थित प्लॅटफॉर्मवर सेटिंग्जमधून भाषा पॅक म्हणून डाउनलोड करता येतील.
सॅमसंग गॅलेक्सी AI ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वैशिष्ट्यांचा संपूर्ण संच आहे, सॅमसंग गॅलेक्सी डिव्हाइसेसमध्ये एकत्रित मिळतो. ही वैशिष्ट्ये दैनंदिन कामं अधिक सहज, कार्यक्षम आणि वैयक्तिक बनवण्यासाठी डिझाइन केलेली आहेत. उदाहरणार्थ, लाइव्ह ट्रान्सलेशन आणि चॅट असिस्टेंससारखी साधनं संवाद सुधारतात; नोट समरीकरण आणि वेब ब्राउझिंग उत्पादकता वाढवतात; तर AI-आधारित फोटो आणि ऑडिओ एडिटिंग मल्टिमीडिया संपादनात नवीन आयाम जोडून सर्जनशीलता वाढवतात. ही वैशिष्ट्ये ऑन-डिव्हाइस आणि क्लाउड-आधारित प्रोसेसिंगच्या संयोजनाचा वापर करतात.
"गॅलेक्सी AI मध्ये गुजरातीचा समावेश हा भारतात AI लोकशाहीकरणाच्या कंपनीच्या ध्येयातील महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे," असं,गिरिधर जक्की, (सीनियर डायरेक्टर आणि सॅमसंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट इंडिया) यांनी म्हटलं आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी AI
सॅमसंगनं सांगितलं की, गुजराती आणि फिलिपिनो भाषा भारत आणि इंडोनेशियातील सॅमसंग रिसर्च सेंटर्सच्या सहकार्यातून विकसित केल्या गेल्या. यात अनुवाद अधिक नैसर्गिक आणि स्थानिक वापरानुसार बनवण्यावर भर देण्यात आला. गॅलेक्सी AI आता अधिक भागात पोहोचत असून, दैनंदिन जीवनात संवाद आणि उत्पादकता सोपी आणि सहज बनवणारी वैशिष्ट्ये देत आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी AI वैशिष्ट्ये
- लाइव्ह ट्रान्सलेट: रिअल-टाइम, दोन-मार्गी व्हॉईस आणि टेक्स्ट अनुवाद करून सीमापार संवाद सुलभ करतो.
- इंटरप्रेटर: स्प्लिट-स्क्रीन व्ह्यू वापरून वैयक्तिक संवाद त्वरित अनुवादित करतो, प्रवास किंवा अनौपचारिक भेटींसाठी हे उपयुक्त आहे.
- चॅट असिस्ट: संदेशांचा टोन आणि शैली समायोजित करतो, औपचारिक, मैत्रीपूर्ण किंवा अनौपचारिक चॅटसाठी सूचना देतो.
- नोट असिस्ट:नोट्स, मीटिंग किंवा प्रोजेक्ट आउटलाइन्स आयोजित करण्यासाठी समरी आणि रेडी-टू-यूज टेम्प्लेट्स तयार करतं.
- ट्रान्स्क्रिप्ट असिस्ट: मीटिंग, व्याख्यान किंवा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन्सच्या व्हॉईस रेकॉर्डिंग्सचे ट्रान्स्क्रिप्शन, समरी आणि अनुवाद करतं.
- ब्राउझिंग असिस्ट: वेब आर्टिकल्स आणि न्यूज पेजेसचे शॉर्ट, सोप्या हायलाइट्समध्ये तयार करतं.
सॅमसंग गॅलेक्सी AI: समर्थित भाषा
अरेबिक, चायनीज (चायना मेनलँड, हाँगकाँग), इंग्लिश (ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स), फ्रेंच (कॅनडा, फ्रान्स), जर्मन, हिंदी, गुजराती, फिलिपिनो, इंडोनेशियन, इटालियन, जपानी, कोरियन, पोलिश, पोर्तुगीज (ब्राझील), रशियन, स्पॅनिश (मेक्सिको, स्पेन, युनायटेड स्टेट्स), थाई, व्हिएतनामी, टर्किश, डच, स्वीडिश, रोमानियन.
हा भाषिक विस्तारण भारतासारख्या बहुभाषिक देशात AI च्या पहुंचीत मोठी भर घालेल आणि स्थानिक वापरकर्त्यांना अधिक नैसर्गिक अनुभव देईल. सॅमसंगच्या या पावलानं गॅलेक्सी डिव्हाइसेसची आकर्षकता आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
