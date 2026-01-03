सॅमसंग गॅलेक्सी A57 5G लवकरच भारतात होणार लॉंच; BIS प्रमाणपत्र मिळालं
सॅमसंग गॅलेक्सी A57 5G लवकरच भारतात लॉंच होणार आहे. हा फोन Exynos 1680 चिपसेटसह प्रीमियम मिड-रेंजमध्ये येईल.
Published : January 3, 2026 at 3:09 PM IST
मुंबई : सॅमसंगची मिड-रेंज स्मार्टफोन मालिका गॅलेक्सी A सीरिजमध्ये नवीन स्मार्टफोन लवकरच लॉंच होणार आहे. गॅलेक्सी A56 चा उत्तराधिकारी असलेला सॅमसंग गॅलेक्सी A57 5G आता भारताच्या ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) प्रमाणपत्र वेबसाइटवर दिसला आहे. मॉडेल नंबर SM-A576B/DS असलेला हा फोन ड्युअल सिम सपोर्टसह येईल. हे प्रमाणपत्र 31 डिसेंबर 2025 रोजी मंजूर झालं आहे. त्यामुळं फोन भारतात लवकरच लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वीच्या लीकनुसार, हा फोन फेब्रुवारीमध्ये गॅलेक्सी S26 सीरिजसोबत किंवा त्यानंतर लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.
BIS प्रमाणपत्र आणि लॉंचची शक्यता
BIS प्रमाणपत्र हे भारतात स्मार्टफोन विक्रीसाठी अनिवार्य असतं. हे प्रमाणपत्र मिळाल्यानं सॅमसंगचा हा प्रीमियम मिड-रेंज फोन लवकरच अधिकृतपणे घोषित होईल, अशी अपेक्षा आहे. मॉडेल नंबरमधील 'DS' सूचक ड्युअल सिमला दर्शवतं, तर सॅमसंगच्या नावकरण पद्धतीनुसार हा फोन गॅलेक्सी A57 5G म्हणून बाजारात येईल. यासोबत गॅलेक्सी A37 मॉडेलही लॉंच होण्याची शक्यता आहे, ज्यात कॅमेरा आणि डिस्प्ले सुधारणा अपेक्षित आहेत. सॅमसंगनं अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही, पण BIS नंतर काही महिन्यात या फोनची घोषणा होईल.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा
गॅलेक्सी A57 5G मध्ये सॅमसंगचा नवीन Exynos 1680 चिपसेट आणि Xclipse 550 GPU असण्याची शक्यता आहे. हा चिपसेट पूर्वीच्या Exynos 1580 पेक्षा अधिक शक्तिशाली असेल. फोन Android 16 वर आधारित One UI सह येईल आणि कमाल 12GB RAM पर्याय उपलब्ध होईल. डिस्प्ले क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे. फोनमध्ये फ्लेक्सिबल AMOLED पॅनल असेल, ज्यात सॅमसंग डिस्प्ले व्यतिरिक्त TCL CSOT हा दुसरा पुरवठादार जोडला जाईल. यामुळं बेझेल्स कमी होऊन उत्पादन खर्च नियंत्रित राहील. डिस्प्ले 6.7 इंच सुपर AMOLED असेल आणि 120Hz रिफ्रेश रेटसह येईल.
कॅमेरा आणि इतर वैशिष्ट्ये
कॅमेऱ्यात मोठी सुधारणा होणार आहे.यात मुख्य कॅमेरा 50 मेगापिक्सेलचा असेल, जो पूर्वीपेक्षा मोठा सेन्सर वापरेल. यासोबत 13 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड आणि 5 मेगापिक्सेल मॅक्रो सेन्सर असतील. सेल्फी साठी 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा अपेक्षित आहे. हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक ठरेल, कारण यात प्रीमियम फीचर्स कमी किंमतीत मिळतील. सॅमसंगची A सीरिज भारतात खूप लोकप्रिय आहे आणि गॅलेक्सी A57 5G हे याचं उत्तम उदाहरण ठरेल. BIS प्रमाणपत्रानंतर उत्सुकता वाढली असून, लवकरच अधिकृत माहिती समोर येईल. हा फोन मिड-रेंज बाजारात मजबूत पर्याय ठरू शकतो.
