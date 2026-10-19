सॅमसंग गॅलेक्सी A38 5G च्या मागील कॅमेऱ्याची वैशिष्ट्ये लीक; पुढील वर्षी लाँच होण्याची शक्यता…
सॅमसंग गॅलेक्सी A38 5G पुढील वर्षी लाँच होणार असून त्यात A37 सारखाच 50 मेगापिक्सेल कॅमेरा सेटअप राहील, कॅमेरा अपग्रेड नसतील, असं लीकमध्ये समोर आलं आहे.
Published : October 19, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई : सॅमसंग गॅलेक्सी A38 5G हा गॅलेक्सी A37 5G चा उत्तराधिकारी म्हणून पुढील वर्षी लाँच होण्याची शक्यता आहे. एका नवीन लीकनुसार, या पुढील पिढीच्या A सिरीज फोनमध्ये विद्यमान मॉडेल्सच्या तुलनेत कॅमेरा अपग्रेड दिसणार नाही. कंपनी यातही A37 प्रमाणेच 50-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा सेटअप ठेवणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. गॅलेक्सी A37 5G मार्च महिन्यात भारतात एक्झिनोस 1480 चिपसेट आणि 5,000एमएएच बॅटरीसह लाँच झाला होता.
कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स: गॅलेक्सीक्लबच्या अहवालानुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी A38 5G मध्ये गॅलेक्सी A37 आणि A36 मध्ये वापरलेली कॅमेरा कॉन्फिगरेशनच राहील. यात ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यात 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर, 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सेल मॅक्रो शूटर यांचा समावेश असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 12-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा अपेक्षित आहे. हे लीक खरे ठरल्यास, मागील पिढीच्या A-सिरीज फोन्सच्या तुलनेत कॅमेरा हार्डवेअरमध्ये कमी सुधारणा होतील.
लाँच टाइमलाइन आणि किंमत : गॅलेक्सी A38 5G हा गॅलेक्सी A58 5G सोबतच लाँच होण्याची शक्यता आहे. लाँच मार्च किंवा एप्रिल पुढील वर्षी होऊ शकते. सॅमसंगनं अद्याप अधिकृत टाइमलाइन किंवा किंमत जाहीर केलेली नाही, पण पूर्ववर्ती मॉडेल्सपेक्षा किंमत जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.
गॅलेक्सी A37 5G : सॅमसंगनं गॅलेक्सी A37 5G भारतात मार्च महिन्यात 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज मॉडेलसाठी 41,999 रुपयांना लाँच केला होता. त्यात अवेसम लॅव्हेंडर, अवेसम चारकोल आणि अवेसम ग्रेग्रीन रंग उपलब्ध होते. यात 6.7 -इंच फुल एचडी+ (1,080x2,340पिक्सेल्स) सुपर अॅमोलेड+ डिस्प्ले आहे, ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे. एक्झिनोस 1480 चिपसेट, जास्तीत जास्त 12 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज, सहा अँड्रॉइड अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांची सिक्युरिटी अपडेट्स, आयपी68 बिल्ड, 5,000 एमएएच बॅटरी आणि 45 वॅट चार्जिंग सपोर्ट यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं तो लोकप्रिय झाला होता.
अपेक्षा आणि भविष्यातील संभावना : लीक अचूक ठरलं तर A38 5G कॅमेरा हार्डवेअरमध्ये मोठे बदल न करता इतर बाबतीत सुधारणा घेऊन येईल. वापरकर्ते डिस्प्ले, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर सपोर्टकडे लक्ष देतील.
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