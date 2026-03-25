Samsung Galaxy A37 vs Galaxy A57 : कोणता फोन आहे तुमच्यासाठी बेस्ट?
Galaxy A37 आणि Galaxy A57 : Agentic AI फीचर्स, प्रीमियम डिझाइनसह परवडणाऱ्या किंमतीत होताय. मात्र, यातील कोणता फोन तुमच्यासाठी बेस्ट आहे?, चला जाणून घेऊया..
Published : March 25, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई : Samsung Galaxy A37 5G आणि Galaxy A57 5G हे दोन्ही फोन बाजारात आज लॉंच होताय. गॅलक्सी S26 सीरीजच्या प्रीमियम यशानंतर आता A-सीरीजमध्ये “Agentic AI” सारखी फ्लॅगशिप फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन अधिक परवडण्याजोग्या किंमतीत उपलब्ध होतील. नवीन अपग्रेड शोधणाऱ्या ग्राहकांना या दोन्ही मधील कोणता फोन सर्वाधिक चांगला, असा प्रश्न नक्कीच पडला असेल?. याचं प्रश्नाचं उत्तर आज आपण या बातमीत जाणून घेणार आहोत. या दोन्ही फोनची किंमत, डिझाइन, परफॉर्मन्स, कॅमेरा, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअरची सविस्तर तुलना करणार आहोत.
डिझाइन आणि डिस्प्ले
दोन्ही फोनमध्ये 6.7 इंचाचा सुंदर सुपर AMOLED डिस्प्ले आहे ज्यात 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट मिळतोय. सोशल मीडियावर स्क्रोलिंग करताना, HDR कंटेंट पाहताना किंवा गेमिंग करताना इमेजेस अत्यंत क्रिस्प आणि व्हायब्रंट दिसतील.
गॅलक्सी A37: मध्ये फ्लॅट डिस्प्ले असून गोरिला ग्लास विक्टस+ संरक्षण आहे. पीक ब्राइटनेस सुमारे 1900 निट्स आहे, म्हणजे सूर्यप्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते.
गॅलक्सी A57 : थोड्या अधिक प्रीमियम बिल्डसह येतो. यात अॅल्युमिनियम फ्रेम आहे तर A37 मध्ये रिफाइंड प्लास्टिक/ग्लास कॉम्पोझिट वापरला आहे. हातात पकडताना A57 अधिक टिकाऊ आणि प्रीमियम वाटतो. दोन्ही फोनमध्ये “की आयलंड” लेआउट आहे, ज्यामुळं 2026 च्या A-सीरीजला ओळखण अधिक सोपं होतं.
परफॉर्मन्स
परफॉर्मन्स हा दोन्ही फोनमधील मुख्य फरक आहे. ज्यांना वेगवान मल्टीटास्किंग आणि गेमिंग हवं, असेल त्यांच्यासाठी A57 आघाडीवर आहे.
सॅमसंग गॅलक्सी A37 : मध्ये एक्सिनोस 1480 चिपसेट वापरला आहे. दैनंदिन अॅप्स, लाइट गेमिंग आणि 5G कनेक्टिव्हिटीमध्ये हा फोन विश्वासार्ह आहे. उर्जा-कार्यक्षमता आणि वेग यांचा उत्तम तोल यात साधला गेला आहे.
गॅलक्सी A57 : एक्सिनोस 1680 प्रोसेसरसह येतो. उत्तम थर्मल मॅनेजमेंट आणि वेगवान AI प्रोसेसिंगमुळं मोबाइल गेमर्स आणि पॉवर यूजर्ससाठी हा आदर्श आहे. हेवी गेमिंग किंवा मल्टीटास्किंगमध्ये A57 अधिक थंड आणि वेगवान राहतं.
कॅमेरा
दोन्ही फोनमध्ये 50MP प्रायमरी सेन्सर OIS सह आहे, पण सेकंडरी लेन्सेसमध्ये फरक आहे.
|फीचर
|सॅमसंग गॅलक्सी A37
|सॅमसंग गॅलक्सी A57
|मुख्य कॅमेरा
|50MP (OIS)
|50MP (OIS)
|अल्ट्रा-वाइड
|8MP
|12MP
|मॅक्रो
|5MP
|5MP
|सेल्फी
|12MP
|12MP (एन्हान्स्ड)
A57 चा 12MP अल्ट्रा-वाइड लेन्स लँडस्केप शॉट्समध्ये अधिक डिटेल देतो आणि कमी प्रकाशातही चांगले परिणाम देतो. A37 सुद्धा चांगला आहे, पण, A57 फोटोग्राफी प्रेमींसाठी अधिक योग्य आहे.
बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर
सॅमसंगन बॅटरीमध्ये कोणतीही तडजोड केली नाही. दोन्ही फोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग आहे. पूर्ण दिवसभर वापरानंतरही सहज टिकते आणि कमी झाल्यास काही मिनिटांत 100% चार्ज होते. सॉफ्टवेअरबद्दल बोलायचं झालं तर दोन्ही Android 16 वर आधारित One UI 8.5 वर चालतात. सॅमसंगनं 6 वर्षांचे OS आणि सुरक्षा अपडेट्सचं वचन दिलं आहे. यामुळं A37 किंवा A57 खरेदी केल्यावर तुम्हाला अनेक वर्षे आधुनिक अनुभव मिळेल. “Agentic AI” फीचर्स आता मिड-रेंजमध्येही उपलब्ध झालं आहे.
Galaxy A37 vs Galaxy A57 किंमत
Galaxy A37 : 8GB + 256GB: 56,999
: 12GB + 256GB: ₹62,499
Galaxy A57 : दुसरीकडे, Samsung Galaxy A37 5G हा मध्यम-श्रेणीचे बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरेल. याची अपेक्षित किंमत खालीलप्रमाणे आहे.
8GB + 128GB: 41,999
8GB + 256GB: 47,999
12GB + 256GB: 52,999
कोणता फोन खरेदी करावा?
जर तुम्हाला सुंदर स्क्रीन, अधिक काळ टिकणारी बॅटरी आणि विश्वासार्ह किंमतीत 5G स्मार्टफोन खरेदी करायचा असेलत तर,Galaxy A37 फायदेशीर ठरू शकतो. जर तुम्हाला सर्वोत्तम मिड-रेंज परफॉर्मन्स, उत्कृष्ट वाइड-एंगल फोटो आणि प्रीमियम अनुभव घ्याचा असेल तर, Galaxy A57 खरेदी करणं कधीही फायदेशी ठरेल.
काय नवीन?
या दोन्ही स्मार्टफोनचं डिझाइन ओळखीचं असलं तरी 2026 च्या A-सीरीजमध्ये आंतरिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. One UI 8.5 (Android 16) मुळं S26 सीरीजमधील “Agentic AI” फीचर्स आता मिड-रेंजमध्येही आलं आहे. AI आधारित फोटो एडिटिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन आणि वेगवान प्रोसेसिंग यामुळं दैनंदिन वापर अधिक सोपा झाला आहे.
2026 मध्ये सॅमसंगने A37 आणि A57 द्वारे मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा आपली मजबूत उपस्थिती दाखवली आहे. A37 बजेट-फ्रेंडली पर्याय आहे, तर A57 प्रीमियम अनुभव देणारा आहे. तुमच्या बजेट आणि गरजेनुसार तुम्ही दोन्ही फोनमधील एक फोन खरेदी करू शकता.
