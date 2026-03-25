Samsung Galaxy A37 आणि Galaxy A57 भारतात 5,000mAh बॅटरीसह लाँच
Samsung Galaxy A37 आणि Galaxy A57 भारतात 5,000 mAh बॅटरीसह लाँच करण्यात आले.
Published : March 25, 2026 at 5:56 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 6:05 PM IST
मुंबई : Samsung Galaxy A37 आणि Galaxy A57 हे दोन नविन स्मार्टफोन आज भारतात लाँच झाले आहेत. हे दोन्ही फोन मध्यम-श्रेणीत (mid-range) प्रीमियम वैशिष्ट्ये घेऊन आले आहेत. या दोन्ही फोनमध्ये 6.7-इंचाचा 120Hz Super AMOLED डिस्प्ले, 45W चार्जिंग सपोर्ट आणि 5,000mAh बॅटरी आहे. तसंच Android 16/One UI 8.5 हे वैशिष्ट्ये देखील यात मिळतंय. A57 मॉडेलमध्ये ॲल्युमिनियम फ्रेम आणि अद्ययावत चिपसेट देण्यात आला आहे. तर, दोन्ही मॉडेल्समध्ये AI-आधारित प्रगत छायाचित्रण वैशिष्ट्ये आणि IP68 संरक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने आज नवीन गॅलेक्सी A57 5G आणि गॅलेक्सी A37 5G या गॅलक्सी A सिरीजमधील स्मार्टफोन लाँच केले आहेत. यात ऑसम इंटेलिजन्स¹ (Awesome Intelligence¹) समाविष्ट आहे. AI क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी आणि दैनंदिन कामे सोपी करणाऱ्या सहजसोप्या AI च्या सुविधांचा सॅमसंगनं हे मॉडेल लाँच केले आहेत. गॅलेक्सी A57 5G आणि गॅलेक्सी A37 5G मध्ये वापरकर्त्यांसाठी कार्यक्षमता, कॅमेरा आणि डिस्प्लेमधील सुधारणा, तसेच टिकाऊपणा आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. OS अपग्रेड्स आणि दीर्घकालीन सुरक्षा आहे.
Say hi to the new Galaxy A57 and Galaxy A37 5G!— Samsung India (@SamsungIndia) March 25, 2026
“नवीन गॅलेक्सी ए सिरीज, अधिक गॅलेक्सी वापरकर्त्यांपर्यंत नवीनतम नवकल्पना पोहोचवून, एआय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोतविण्याची आमची निरंतर वचनबद्धता दर्शवते,” असे सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष यांनी म्हटलं. डिव्हाइस एक्सपीरियन्स (डीएक्स) विभागाचे प्रमुख टीएम रोह म्हणाले. “सॅमसंगच्या मूलभूत क्षमता आणि समृद्ध ‘ऑसम इंटेलिजन्स’च्या मदतीनं गॅलेक्सी ए५७ ५जी आणि गॅलेक्सी ए३७ ५जी जगभरातील वापरकर्त्यांना विश्वसनीय दैनंदिन चांगला अनुभव देतील. तसेच एआयच्या जलद विस्ताराला चालना देतील.”
कॉल रेकॉर्डिंगचे होणार त्वरित भाषांतर- ‘ऑसम इंटेलिजन्स’ लोकांना अधिक कामे सहजतेनं पूर्ण करण्यास मदत करते. तसेच नवनिर्मिती करण्याचे आणि उत्पादक राहण्याचे नवीन पर्याय देते. व्हॉइस रेकॉर्डरमध्ये व्हॉइस ट्रान्सक्रिप्शन हे एक नवीन वैशिष्ट्य स्मार्टफोनमध्ये देण्यात आलं आहे. त्यामुळे कॉल रेकॉर्डिंगचे त्वरित ट्रान्सक्रिप्शन आणि भाषांतर करून किंवा व्हॉइसमेल ऑडिओला मजकुरात रूपांतरित करून मीटिंग किंवा कॉल्समधील महत्त्वाचे तपशील पुन्हा पाहणे सोपे होते. वापरकर्ते जलद एडिटिंग आणि सुधारित उत्पादकतेसाठी इमेजेस सहजपणे सॅमसंग नोट्स किंवा फोटो एडिटरमध्ये हलवू शकतात.
फोटो एडिटिंग अधिक सोपे - ऑसम इंटेलिजन्समुळे रोजचे फोटो एडिटिंग अधिक सोपे झाले आहे. ऑब्जेक्ट इरेझर3 आता पार्श्वभूमीतील फोटोत नको असलेल्या गोष्टी काढून टाकताना अधिक नैसर्गिक परिणाम देतो. गॅलेक्सी A57 5G वर, बेस्ट फेस4 अधिक फोटो आणि सतत शूटिंगला सपोर्ट करते. फिल्टर्स आणि एडिट सजेशन्स5 सारखी लोकप्रिय साधने वापरकर्त्यांना अतिरिक्त प्रयत्नांशिवाय क्षण पटकन सुधारण्यास आणि शेअर करण्यास मदत करतात. तर गॅलेक्सी A57 5G मध्ये आणखी सोप्या व्हिडिओ एडिटिंगसाठी ऑटो ट्रिम6 देखील आहे. गॅलेक्सी A57 5G आणि A37 5G मध्ये पोर्ट्रेट्स संतुलित करण्यासाठी, त्वचेचा नैसर्गिक रंग टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पार्श्वभूमी अधिक स्पष्टपणे वेगळी करण्यासाठी AI-आधारित सब्जेक्ट रेकग्निशन आणि सीन ऑप्टिमायझेशनचाही फायदा मिळतो.
हे वाचलंत का :