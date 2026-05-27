ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलक्सी A27: 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत होणार लाँच, महत्त्वाची माहिती लीक

सॅमसंग 2006 च्या दुसऱ्या सहामाहीत गॅलक्सी A27 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. Snapdragon 6 Gen 3, Android 16, One UI 8.5 सह फोनची माहिती लीक झालीय.

Samsung Galaxy A27
सॅमसंग गॅलक्सीचा प्रातिनिधिक फोटो (Samsung)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सॅमसंग आपल्या A-सीरीजचा विस्तार करत आहे. कंपनी 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत गॅलक्सी A27 लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, टिपस्टर Sudhanshu Ambhore यांनी दिलेल्या नवीन लीक आणि रेंडर्समुळं फोनची मुख्य वैशिष्ट्ये, रंग पर्याय, डायमेंशन्स आणि हार्डवेअर डिटेल्स समोर आल्या आहेत. हा मिड-रेंज स्मार्टफोन Snapdragon चिपसेट, Android 16 आधारित One UI 8.5 आणि आकर्षक डिझाइनसह येणार असल्याचं दिसतं.

सॅमसंग गॅलक्सी A27 लाँच टाइमलाइन (अपेक्षित) : सॅमसंगनं अद्याप गॅलक्सी A27 च्या लाँचची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. मात्र लीकनुसार हा स्मार्टफोन 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत जागतिक बाजारात उपलब्ध होईल. किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही,परंतु तो गॅलक्सी A26 च्या जवळपासच्याच या फोनची किंमत असेल. अपग्रेडेड इंटर्नल्स, रिफ्रेश्ड कॅमेरा सेटअप आणि सॅमसंगच्या नवीन सॉफ्टवेअर अनुभवासह हा फोन संतुलित मिड-रेंज अनुभव देणारा ठरेल.दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी आणि प्रीमियम लुक असलेला डिझाइन यामुळं वापरकर्त्यांना तो आकर्षित करेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सॅमसंग गॅलक्सी A27 स्पेसिफिकेशन्स (अपेक्षित) : लीक झालेल्या माहितीनुसार, सॅमसंग गॅलक्सी A27 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेटनं सुसज्ज (Samsung Galaxy A27 5G full specs ) असेल. फोन Android 16 वर चालणारा One UI 8.5 इंटरफेससह येईल. सॉफ्टवेअर अपडेट पॉलिसीबाबत मात्र अद्याप होणतीही माहिती स्पष्ट झालेली नाहीय.

डिस्प्ले : हा फोन विविध कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध होईल. यात 6 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज आणि 8 जीबी रॅम + 253 जीबी स्टोरेज पर्याय असेल. महत्तावाचं म्हणजे, गॅलक्सी A26 प्रमाणे यात मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉट नसेल, असं लीकमध्ये समोर आलं आहे. डिस्प्लेबद्दल बोलायचं झालं तर, 6.7 इंच FullHD+ स्क्रीन असेल. पॅनल तंत्रज्ञान आणि रिफ्रेश रेट अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नसलं तरी, गॅलक्सी A26 सारखे 120Hz AMOLED पॅनल येऊ शकतं.

कॅमेरा : हा फोन ट्रिपल रियर सेटअपसह येणार असल्याची माहिती आहे.50MP प्रायमरी सेन्सर (OIS सह), 5MP अल्ट्रावाइड आणि 2MP मॅक्रो लेन्स. सेल्फीसाठी 12MP फ्रंट कॅमेरा सेंट्रेड पंच-होल कटआऊटमध्ये असेल. A26 च्या तुलनेत अल्ट्रावाइड आणि सेल्फी रिझोल्यूशन कमी दिसत असले तरी, 12MP सेल्फी सेन्सर नवीन आणि सुधारित असल्यानं इमेज क्वालिटी चांगली राहील.बॅटरी 5,000mAh क्षमतेची असेल आणि 25W फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट मिळेल.

सॅमसंग गॅलक्सी A27 डिझाइन आणि कलर पर्याय : लीकनुसार, Galaxy A27 Light Pink, Blue आणि Black या तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. सॅमसंग गॅलक्सी A27 मध्यम बजेटमध्ये दीर्घकाळ टिकणारा, चांगला परफॉर्मन्स आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये हवे असणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी उत्तम पर्याय ठरू शकतो. Snapdragon 6 Gen 3, AMOLED डिस्प्ले, सुधारित कॅमेरा आणि Android 16 सारख्या फीचर्समुळं त्याला बाजारात चांगला प्रतिसाद मिळवू शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. Lava Shark 2 5G भारतात लाँच: 6,000mAh बॅटरी, 13-मेगापिक्सेल कॅमेरा; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  2. सॅमसंगनं भारतात लाँच केला 2026 व्हिजन एआय टीव्ही लाइनअप; एआय तंत्रज्ञानासह नवीन अनुभव
  3. Realme P4 Lite 5G भारतात लवकरच होणार लॉंच, स्टोरेज व्हेरिएंट्स आणि कलर पर्याय लीक

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY A27
GALAXY A27
सॅमसंग गॅलक्सी A27
SAMSUNG GALAXY A27 5G FULL SPECS
SAMSUNG GALAXY A27 LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.