ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलक्सी A27 5G लाँच: नवीन डिझाइन आणि शक्तिशाली वैशिष्ट्यांसह मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये धमाल

सॅमसंगनं गॅलक्सी A27 5G भारतात लाँच केला. पंच-होल डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 3 आणि Android 16 सह येणारा हा फोन 3 जुलैपासून विक्रीस उपलब्ध होईल.

Samsung Galaxy A27 5G
सॅमसंग गॅलक्सी A27 5G (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सॅमसंगन आपल्या गॅलक्सी A सीरीज अंतर्गत नवा स्मार्टफोन गॅलक्सी A27 5G जागतिक बाजारपेठेसोबत भारतातही लाँच केला आहे. गॅलक्सी A26 5G च्या तुलनेत यात डिझाइन रिफ्रेश, हार्डवेअर अपग्रेड्स आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट देण्यात आलं आहे. भारतात 3 जुलैपासून विक्री सुरू होणार असून, अमेरिकेत याची सुरुवातीची किंमत 349.99 डॉलर (सुमारे 33,200 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. भारतातील किंमत अद्याप जाहीर झालेली नसली तरी, याची किंमत भारतात 30,000 ते 35,000 रुपयांच्या दरम्यान राहील, असं मानलं जात आहे.

सॅमसंग गॅलक्सी A27 5G: गॅलक्सी A26 5G मधील जुना वॉटरड्रॉप नॉच काढून टाकून आता आधुनिक पंच-होल डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यामुळं फोन अधिक प्रीमियम आणि स्वच्छ दिसतो. स्लिम बेझल्समुळं डिव्हाइस उच्च श्रेणीतील A आणि S सीरीज सारखा वाटतो. भारतात हा फोन ब्लॅक, ब्लू, लाइट ग्रीन आणि लाइट पिंक अशा आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध होईल. हे डिझाइन रिफ्रेश युवा ग्राहकांना निश्चितच आकर्षित करेल.

सॅमसंग गॅलक्सी A27 5G ची वैशिष्ट्ये : गॅलक्सी A27 5G मध्ये 6.7 इंचाचा FHD+ Super AMOLED Infinity-O डिस्प्ले आहे ज्यात 120Hz रिफ्रेश रेट देण्यात आला आहे. मोठ्या स्क्रीनवर कंटेंट पाहणे, गेमिंग किंवा स्क्रोलिंग करताना अनुभव अतिशय स्मूथ राहील. प्रोसेसर म्हणून क्वालकॉमचा Snapdragon 6 Gen 3 (4nm प्रोसेस) वापरण्यात आला आहे. यासोबत 8GB पर्यंत RAM आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज मिळतं. microSD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत स्टोरेज वाढवता येईल. मल्टीटास्किंग, दैनंदिन कामे आणि कॅज्युअल गेमिंगसाठी हा प्रोसेसर पुरेसा आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत हा फोन Android 16 आधारित One UI 8.5 सह येतो. सॅमसंगनं सहा Android OS अपग्रेड्स आणि सहा वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्सचे आश्वासन दिलं आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये हा सॉफ्टवेअर सपोर्ट सर्वोत्तम मानला जातो, ज्यामुळं फोन दीर्घकाळ वापरता येईल.

कॅमेरा आणि बॅटरी : फोटोग्राफीसाठी ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. 50MP मुख्य कॅमेरा (OIS सह), 5MP अल्ट्रावाइड आणि 2MP मॅक्रो सेन्सर. सेल्फीसाठी 12MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.

बॅटरी : फोनला पॉवर देण्यासाठी यात बॅटरी 5,000mAh क्षमतेची दिलेली आहे. ही बॅटरी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. ही बॅटरी क्षमता दैनंदिन वापरासाठी ही पुरेशी ठरते.

AI वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा : सॅमसंगनं गॅलक्सी A27 5G मध्ये अनेक AI फीचर्स आणले आहेत. यामध्ये Circle to Search, Object Eraser, Voice Transcription यांचा समावेश आहे. वापरकर्ते Google Gemini, Perplexity किंवा Bixby यापैकी कोणतीही AI असिस्टंट निवडू शकतात. सुरक्षेसाठी Samsung Knox Vault आणि IP64 रेटिंग (डस्ट आणि स्प्लॅश रेसिस्टंट) दिली आहे.

मागील वर्षीच्या A26 5G च्या तुलनेत Galaxy A27 5G हा अर्थपूर्ण अपग्रेड आहे. नवीन पंच-होल डिझाइन, Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, उत्कृष्ट AMOLED डिस्प्ले, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि Knox सुरक्षा यामुळं हा फोन विश्वासार्ह दैनंदिन साथीदार ठरेल. ज्यांना परफॉर्मन्सपेक्षा प्रीमियम डिझाइन, विश्वासार्ह सॉफ्टवेअर आणि दीर्घ आयुष्य हवं आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय असेल. भारतात विक्री सुरू झाल्यानंतर याची नेमकी किंमत आणि उपलब्धता अधिक स्पष्ट होईल.

हे वचालंत का :

  1. भारतात ॲपल मॅक, आयपॅड, ॲपल टीव्ही आणि होमपॉडच्या किमती वाढल्या; कोणत्या उत्पादनाच्या वाढल्या किंमती?
  2. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE भारतात लवकरच लाँच होण्याची शक्यता; बेंचमार्किंगवर स्पेसिफिकेशन्स समोर
  3. लावा स्मार्ट 4 प्लस भारतात लाँच; किंमत फक्त 9,999 रुपये

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY A27 5G LAUNCH
GALAXY A27 5G
GALAXY A27 5G PRICE
गॅलक्सी A27 5G
SAMSUNG GALAXY A27 5G LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.