सॅमसंग गॅलेक्सी A18 4G : 5,000mAh बॅटरी आणि 50MP कॅमेऱ्यासह लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
Samsung Galaxy A18 4G अधिकृतपणे लाँच करण्यात आला आहे. सॅमसंगने नवीन स्वतः विकसित केलेल्या Exynos 1610 प्रोसेसरचा वापर करून हा फोन बाजारात उतरवला आहे.
Published : September 16, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई : Samsung Galaxy A18 4G हा कंपनीच्या Galaxy A मालिकेतील नवीनतम स्मार्टफोन म्हणून लॉंच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 90Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.7-इंचाचा Super AMOLED डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सेलचा ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आणि 5,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. हा फोन Android 17-आधारित One UI 9.0 वर चालतो आणि यात Gemini व Google च्या 'Circle to Search' या वैशिष्ट्यांचा सपोर्ट मिळतो. तसंच, सॅमसंगनं Android अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
Samsung Galaxy A18 4G ची किंमत आणि उपलब्धता : फ्रान्समध्ये Samsung Galaxy A18 4G च्या 4GB RAM आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत EUR 279 (अंदाजे 30,900 रुपये) इतकी ठेवण्यात आली आहे. हा फोन काळा (Black), राखाडी (Grey) आणि फिकट निळा (Light Blue) अशा रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
Samsung Galaxy A18 4G चे तपशील आणि वैशिष्ट्ये : Samsung Galaxy A18 4G मध्ये 6.7-इंचाचा फुल-HD+ (1,080x2,340 पिक्सेल्स) Super AMOLED डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 90Hz पर्यंत आहे. या फोनमध्ये ऑक्टा-कोर Exynos 1610 चिपसेट आणि ऑक्टा-कोर CPU देण्यात आला आहे, ज्यासोबत 4GB RAM आणि 128GB इनबिल्ट स्टोरेज मिळतं; हे स्टोरेज मायक्रो-एसडी (microSD) कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येतं.
सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स : हा फोन One UI 9.0 सह Android 17 वर चालतो. सॅमसंग Galaxy A18 4G साठी सहा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स देणार आहे. यात 'Circle to Search' ला सपोर्ट आहे, ज्यामुळं वापरकर्ते स्क्रीनवरील गोष्टींवर गोल करून त्यासंबंधीची माहिती शोधू शकतात. हा स्मार्टफोन Gemini शी देखील सुसंगत आहे. सॅमसंगच्या मते, वापरकर्ते नैसर्गिक भाषेतील कमांड्स (natural-language commands) वापरून संदेश पाठवणे किंवा कॅलेंडरमध्ये इव्हेंट्स जोडणे यांसारखी कामे करू शकतात.
कॅमेरा सेटअप : Galaxy A18 4G मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर, 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेन्सर यांचा समावेश आहे. मुख्य कॅमेरा ऑटोफोकस आणि 10x पर्यंत डिजिटल झूमला सपोर्ट करतो, परंतु यात ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनची सुविधा नाही. सेल्फीसाठी, या फोनमध्ये f/2.0 अपर्चर असलेला 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. याचा मागील कॅमेरा 30fps वर फुल-एचडी (Full-HD) व्हिडिओ रेकॉर्ड करू शकतो आणि एचडी (HD) गुणवत्तेत 120fps पर्यंत स्लो-मोशन रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो.
5,000mAh ची बॅटरी : सॅमसंग गॅलेक्सी A18 4G मध्ये 5,000mAh ची बॅटरी आहे आणि तो 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. कंपनीच्या मते, हा फोन 30 मिनिटांत 50 टक्क्यांपर्यंत चार्ज होऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी, हा हँडसेट 4G LTE, ड्युअल सिम सुविधा, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC आणि USB Type-C ला सपोर्ट करतो. तसंच, यात GPS, GLONASS, Beidou, Galileo आणि QZSS यांसारख्या पोझिशनिंग सिस्टिम्सचाही सपोर्ट मिळतो. या फोनचे परिमाण 164.4x77.9x7.7 मिमी असून त्याचं वजन 196 ग्रॅम आहे. धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षणासाठी याला IP64 रेटिंग देण्यात आलं आहे.
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