सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G भारतात लॉंच होणार: कॅमेरा आणि बॅटरीवर विशेष भर
सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी A07 5G सादर केलाय. हा फोन फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
Published : January 30, 2026 at 12:25 PM IST
मुंबई : सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी A07 5G स्मार्टफोनचं अनावरण (Samsung Galaxy A07 5G launch) केलंय. हा फोन फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. बजेट ते मिडरेंज सेगमेंटमध्ये सॅमसंगनं नेहमीप्रमाणे कॅमेरा परफॉर्मन्स आणि बॅटरी लाइफला प्राधान्य दिलं आहे. मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी रिअर कॅमेरा, 6,000 एमएएचची मोठी बॅटरी 25 वॅट फास्ट चार्जिंगसह 6.7 इंचाचा एचडी+ डिस्प्ले, 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटचा यात समावेश आहे. हा फोन सोशल मीडिया आणि एंटरटेनमेंटसाठी तयार केलेल्या “डिजिटल नेटिव्हज”साठी डिझाइन केल्याचं सॅमसंगचं म्हणणे आहे.
गॅलेक्सी A07 5G वैशिष्ट्ये
गॅलेक्सी A07 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50 मेगापिक्सेलचा ऑटोफोकस मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. मुख्य कॅमेऱ्यात f/1.8 अपर्चर आहे, ज्यामुळं कमी प्रकाशात चांगले फोटो मिळतात आणि डेप्थ सेन्सरच्या मदतीनं पोर्ट्रेट मोडमध्ये नैसर्गिक बॅकग्राउंड ब्लर प्रभाव मिळतो. सॅमसंगच्या मते, हा कॅमेरा सेटअप सोशल मीडिया स्टोरीटेलिंगसाठी उत्तम आहे. अल्ट्रा-वाइड किंवा टेलिफोटो लेन्स नसल्या तरीही साधा आणि प्रभावी मुख्य कॅमेरा बजेट यूजर्सना आकर्षित करेल.
बॅटरी
बॅटरीच्या बाबतीत हा फोन खरा गेम-चेंजर ठरू शकतो. 6,000 एमएएचची बॅटरी मागील मॉडेलच्या तुलनेत 20 टक्के मोठी आहे. यासोबत 25 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापर आणि जलद चार्जिंगची सोय मिळते. बजेट सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफ ही सर्वात महत्त्वाची गरज असते.
डिस्प्ले आणि टिकाऊपणा
फोनमध्ये 6.7 इंचाचा मोठा एचडी+ डिस्प्ले आहे, जो 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह येतो. यामुळं स्क्रोलिंग आणि अॅनिमेशन्स अतिशय स्मूथ होतं. हाय ब्राइटनेस मोडमध्ये 800 निट्स पीक ब्राइटनेस मिळतं, ज्यामुळं बाहेरच्या तेज प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. सॅमसंगनं “2-स्टेप टेम्पर्ड ग्लास” प्रोटेक्शनचा उल्लेख केला आहे, जे स्क्रीनला स्क्रॅच आणि किरकोळ धक्क्यांपासून संरक्षण देते. मात्र, गोरिला ग्लास किंवा इतर ब्रँडेड प्रोटेक्शनचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
कोणासाठी हा फोन?
सॅमसंगनं हा फोन “डिजिटल नेटिव्हज” साठी तयार करत असल्याचं सांगितलंय.म्हणजे जे युवा एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया आणि स्टोरी शेअरिंगवर जास्त वेळ घालवतात.मोठा आणि स्मूथ डिस्प्ले, चांगली बॅटरी आणि सोपा कॅमेरा सेटअप यामुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी उत्तम पर्याय ठरेल. ज्यांना जटिल मल्टी-लेन्स सिस्टिमची गरज नाही, अशा यूजर्सना हा फोन आवडेल.
काय माहिती अद्याप बाकी आहे?
सॅमसंगनं अद्याप लॉंचची नेमकी तारीख, किंमत आणि ऑफर्सची माहिती जाहीर केलेली नाही. तसंच चिपसेट, रॅम/स्टोरेज व्हेरिएंट्स, सॉफ्टवेअर व्हर्जन (अँड्रॉइड), अपडेट पॉलिसी आणि 5जी बँड सपोर्टबाबतही कोणतीही माहिती दिलेली नाहीय. ही सर्व माहिती फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातील लॉंच इव्हेंटपूर्वी समोर येण्याची शक्यता आहे.
