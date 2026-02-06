Samsung Galaxy A07 5G भारतात लाँच, जाणून घ्या किंमत
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 5G मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट आणि 6,000mAh बॅटरीसह लॉंच झालाय.
Published : February 6, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई : Samsung Galaxy A07 5G भारतात लाँच झाला आहे. हा स्मार्टफोन गेल्या वर्षीच्या Galaxy A07 4G चा 5G प्रकार आहे, जो MediaTek च्या Dimensity 6300 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले पॅनेल आणि 6,000mAh बॅटरी सारख्या वैशिष्ट्यांसह येतो. Samsung नं Galaxy A07 5G साठी दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्टचं आश्वासन दिलं आहे. फोन अँड्रॉइड 16-आधारित One UI आउट-ऑफ-द-बॉक्स चालवतो. खाली, आम्ही Samsung Galaxy A07 5G चे संपूर्ण स्पेसिफिकेशन आणि किंमत प्रदान करतो.
Samsung Galaxy A07 5G स्पेसिफिकेशन
Samsung Galaxy A07 5G मध्ये 6.7-इंचाचा PLS LCD डिस्प्ले आहे जो HD+ रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. स्क्रीनची पीक ब्राइटनेस 800 nits असल्याचं नोंदवलं गेलंय. डिझाइनच्या बाबतीत, यात वॉटरड्रॉप नॉच आहे, जो बजेट सेगमेंटमध्ये सॅमसंगच्या सध्याच्या डिझाइन लँग्वेजचं प्रतिबिंबित करतो.
Samsung Galaxy A07 5G चिपसेट
कामगिरीसाठी, फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट आहे, जो 4GB/6GB रॅम आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेजसह जोडलेला आहे. हे स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येतं. फोनमध्ये ड्युअल फिजिकल सिम स्लॉट आहेत.
Samsung Galaxy A07 5G कॅमेरा
Galaxy A07 5G मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा आणि मागील बाजूस 2MP डेप्थ सेन्सर आहे. समोर 8MP चा सेल्फी कॅमेरा आहे. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग 30fps वर 1080p पर्यंत मर्यादित आहे.
Samsung Galaxy A07 5G बॅटरी
यात 6,000mAh बॅटरी आहे. सुरक्षिततेसाठी, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे आणि फोन IP54 रेटिंगसह येतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये USB-C, ड्युअल-बँड वाय-फाय आणि 5G सब-6 सपोर्ट समाविष्ट आहे.
Samsung Galaxy A07 5G ची किंमत, उपलब्धता
Samsung Galaxy A07 5G दोन कॉन्फिगरेशनमध्ये लाँच करण्यात आला आहे: बेस 4GB RAM आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 15,999 आहे. 6GB RAM आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 17,999 आहे. तथापि, सुरुवातीच्या ग्राहकांना निवडक बँक कार्डवर 1,000 ची सूट मिळेल, ज्यामुळं प्रभावी सुरुवातीची किंमत 14,999 होईल. हा फोन सॅमसंगच्या ऑनलाइन स्टोअर तसंच ऑनलाइन आणि ऑफलाइन स्टोअरमध्ये लाईट व्हायलेट, लाईट ग्रीन आणि ब्लॅक रंगाच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
हे वाचलंत का :