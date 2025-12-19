ETV Bharat / technology

Samsung Exynos 2600 chipset : जगातील पहिला 2एनएम चिपसेट, गॅलेक्सी एस26 मालिकेत होणार डेब्यू

सॅमसंगने जगातील पहिला 2 एनएम जीएए प्रक्रियेवर आधारित एक्झिनोस 2600 चिपसेट जाहीर केला. हा फ्लॅगशिप प्रोसेसर उत्कृष्ट एआय, गेमिंग आणि थर्मल मॅनेजमेंटसह तो येईल.

Samsung Exynos 2600 chipset
Samsung Exynos 2600 chipset (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 19, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सॅमसंगनं शुक्रवारी अधिकृतपणे एक्झिनोस 2600 हा नवीन फ्लॅगशिप-ग्रेड मोबाइल प्रोसेसर (Samsung Exynos 2600 chipset ) जाहीर केला. हा केवळ सॅमसंगचा नव्हे, तर जगातील पहिला 2 नॅनोमीटर (2एनएम) प्रक्रियेवर आधारित चिपसेट आहे, ज्यात प्रगत गेट-ऑल-अराऊंड (जीएए) तंत्रज्ञान वापरलं आहे. हा एक संपूर्ण एकात्मिक चिप (Exynos 2600 chipset) आहे, ज्यात सीपीयू, जीपीयू आणि एनपीयू एकत्रित करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि गेमिंग अनुभवात मोठी सुधारणा आणली जाणार आहे. एक्झिनोस 2600 पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला लॉंच होईल.

Alternative Text
Smarter, sharper photos (Samsung)

नवीनतम फ्लॅगशिप प्रोसेसर
एक्झिनोस 2500 नंतरचा हा नवीनतम फ्लॅगशिप प्रोसेसर आहे. सॅमसंग फाउंड्रीच्या 2एनएम जीएए फॅब्रिकेशन प्रक्रियेवर तयार झालेला हा चिपसेट (Exynos 2600) स्वतःच्या मालकीच्या सीपीयू आर्किटेक्चरचा वापर करतो. यात दहा कोर असून, एक सी1-अल्ट्रा कोर 3.8 गीगाहर्ट्झपर्यंत, तीन सी1-प्रो कोर 3.25 गीगाहर्ट्झ आणि सहा सी1-प्रो कोर 2.75 गीगाहर्ट्झपर्यंत क्लॉक स्पीडनं कार्यरत आहेत. पारंपरिक लिटल कोर न वापरता, सॅमसंगनं कार्यक्षमता आणि पॉवर एफिशिअन्सीमध्ये संतुलन साधलं आहे.

Alternative Text
Samsung Exynos 2600 chipset

एआय-आधारित रिझोल्यूशन अपस्केलिंग
या चिपसेटमध्ये सॅमसंगचा एक्झक्लिप्स 960 डेका-कोर जीपीयू आहे, जो आर्म व्ही9.3 आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. याशिवाय 32के एमएसी एनपीयू आहे, जो जनरेटिव्ह एआय कार्यक्षमतेत 113 टक्के सुधारणा आणतो. आर्मच्या स्केलेबल मॅट्रिक्स एक्स्टेंशन 2 (एसएमई2) सपोर्टमुळं सीपीयूची एकूण कार्यक्षमता 39 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर पॉवर एफिशिअन्सीही सुधारली आहे. गेमिंगसाठी रे-ट्रेसिंगमध्ये 50 टक्के आणि एक्झिनोस न्यूरल सुपर सॅम्पलिंग (ईएनएसएस) तंत्रज्ञानामुळं एआय-आधारित रिझोल्यूशन अपस्केलिंग आणि फ्रेम जनरेशनमुळं गेमिंग अनुभव तीनपट सुधारतो.

एक्झिनोस चिपसेटच्या थर्मल समस्यांवर मात करण्यासाठी सॅमसंगनं 'हीट पास ब्लॉक' तंत्रज्ञान विकसित केलं आहे, जे हीट डिसिपेशनमध्ये 16 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा आणते आणि हीट सिंकसारखे कार्य करतं. यामुळं दीर्घकाळ गेमिंग किंवा एआय टास्कमध्ये स्थिर कार्यक्षमता मिळेल.

कॅमेरा आणि डिस्प्ले सपोर्टमध्येही मोठी प्रगती आहे. हा चिप 320 मेगापिक्सेल सिंगल कॅमेरा किंवा 64+32 मेगापिक्सेल ड्युअल कॅमेरा कॉन्फिगरेशन सपोर्ट करतो. 108 मेगापिक्सेलवर 30 एफपीएस व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि 8के 30 एफपीएस एनकोडिंग-डिकोडिंग शक्य आहे. डिस्प्लेमध्ये 4के किंवा डब्ल्यूक्यूयूएक्सजीए रिझोल्यूशन 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटपर्यंत सपोर्ट आहे. याशिवाय एलपीडीडीआर5 एक्स रॅम आणि यूएफएस 4.1 स्टोरेज सपोर्ट आहे.

सुरक्षेसाठी हार्डवेअर-बॅक्ड हायब्रिड पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (पीक्यूसी) आहे, जे भविष्यातील सायबर धोक्यांपासून संरक्षण देतं. एक्झिनोस 2600 हा सॅमसंगच्या इन-हाऊस सिलिकॉन प्रयत्नांचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. 2एनएम प्रक्रियेमुळं कार्यक्षमता, एफिशिअन्सी आणि थर्मल मॅनेजमेंटमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. गॅलेक्सी एस26 मालिकेत हा चिप निवडक प्रदेशांत वापरला जाईल, ज्यामुळं सॅमसंग क्वालकॉमसारख्या स्पर्धकांना टक्कर देईल. हा चिपसेट मोबाइल तंत्रज्ञानाच्या भविष्याला नवी दिशा देण्याची शक्यता आहे.

हे वाचलंत का :

  1. भारतात एआय कंपन्यांची मोफत ऑफर्सची स्पर्धा: डेटा संकलनाचा खरा उद्देश?
  2. सॅमसंग AI बेस्पोक होम अप्लायन्सेस CES 2026 मध्ये होणार सादर
  3. इन्फिनिक्स एक्सपॅड एज लाँच: मोठ्या स्क्रीनसह 8000mAh बॅटरी

TAGGED:

SAMSUNG EXYNOS 2600 CHIPSET
EXYNOS 2600 CHIPSET
EXYNOS 2600
एक्झिनोस 2600
SAMSUNG EXYNOS 2600

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.