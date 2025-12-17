ETV Bharat / technology

2026 मध्ये सॅमसंग मायक्रो आरजीबी टीव्ही येणार: नवीन आकार आणि प्रगत वैशिष्ट्ये

सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सनं 2026 मध्ये आपली मायक्रो आरजीबी टीव्ही लाइनअप विस्तारित करण्याची घोषणा केली आहे.

सॅमसंग मायक्रो आरजीबी टीव्ही
ETV Bharat Tech Team

December 17, 2025

मुंबई : सॅमसंगनं 2026 साठी मायक्रो आरजीबी टीव्ही लाइनअप विस्तारित करण्याची घोषणा केली. 55 ते 115 इंच आकारांमध्ये ती उपलब्ध होईल. ही मालिका प्रगत रंग अचूकता, एआय प्रोसेसिंग आणि ग्लेअर-फ्री तंत्रज्ञानासह नवीन प्रीमियम मानक स्थापित करेल. ही नवीन मालिका 55, 65, 75, 85, 100 आणि 115 इंच आकारांमध्ये उपलब्ध होईल. 115 इंच ते सिनेमॅटिक डिस्प्लेपासून ते 55 इंच प्रीमियम फॉरमॅटपर्यंत, ही लाइनअप सुधारित रंग अचूकता आणि बुद्धिमान प्रोसेसिंग क्षमता प्रदान करते. ही तंत्रज्ञानाची पुढची घरगुती मनोरंजनासाठी नवीन मानक स्थापित करेल.

सॅमसंगच्या विज्युअल डिस्प्ले व्यवसायाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष हून ली यांनी सांगितलं, “सॅमसंगच्या नवीनतम तंत्रज्ञानासह, आमची मायक्रो आरजीबी मालिका चित्रपट, क्रीडा आणि टीव्ही शो अधिक आकर्षक बनेल. 2026 साठी लाइनअप विस्तारित करून, आम्ही आधुनिक पूर्ण आकार श्रेणी असलेली नवीन प्रीमियम श्रेणी स्थापित करत आहोत, ज्यात उच्च चित्र गुणवत्ता कायम राहील.”

ग्राहकांना उत्तम चित्र गुणवत्ता हवी आहे आणि ही वैशिष्ट्ये प्रीमियम मॉडेल्स अपग्रेड करण्याचं मुख्य कारण बनलं आहे. 2025 मध्ये सादर केलेल्या 115 इंच मायक्रो आरजीबीवर आधारित, नवीन लाइनअपमध्ये रंग, स्पष्टता आणि स्टाइलमध्ये सुधारणा करणारी प्रगत वैशिष्ट्ये आहेत.

मायक्रो आरजीबी तंत्रज्ञान 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी आकाराच्या लाल, हिरवा आणि निळ्या एलईडी वापरते, जे स्वतंत्रपणे प्रकाश उत्सर्जित करतात. यामुळं अति-अचूक प्रकाश नियंत्रण आणि रंग अचूकता मिळते. 4K एआय अपस्केलिंग प्रो आणि एआय मोशन एन्हान्सर प्रो यांसारखी प्रोसेसिंग तंत्रज्ञानं ब्राइटनेस, मोशन आणि स्पष्टता वास्तविक वेळेत सुधारतात.

मायक्रो आरजीबी एआय इंजिन प्रो पुढच्या पिढीच्या एआय चिपसेटसह फ्रेम-बाय-फ्रेम स्पष्टता आणि वास्तविकता वाढवते. मायक्रो आरजीबी कलर बूस्टर प्रो आणि एचडीआर प्रो जीवंत रंग अनुभव देतात. मायक्रो आरजीबी प्रेसिजन कलर 100 व्हीडीई प्रमाणित असून बीटी 2020 रंग गॅमटच्या 100% कव्हर करतं.

अपग्रेडेड विजन एआय कंपॅनियन बिक्सबीद्वारे नैसर्गिक संवाद, शोध, शिफारसी आणि लाइव्ह ट्रान्सलेट, जेनेरेटिव्ह वॉलपेपर सारख्या एआय सुविधा देतं. ऑडिओमध्ये डॉल्बी अ‍ॅटमॉस, अ‍ॅडॅप्टिव्ह साउंड प्रो, क्यू-सिम्फनी आणि नवीन एक्लिप्सा ऑडिओ 3डी ध्वनीसाठी आहे. सॅमसंग ही नवीन लाइनअप सीईएस 2026 मध्ये सादर करणार आहे, जे लास वेगासमध्ये 6 ते 9 जानेवारी दरम्यान होईल.

